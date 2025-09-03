Giá USD tự do tăng mạnh lên 26.900 đồng

Sáng 3/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.246 đồng/USD, giảm 27 đồng so với trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 23.984 – 26.508 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD hôm nay tăng lên mức kịch trần. Trong đó, Vietcombank hiện niêm yết giá USD ở mức 26.168-26.508 đồng, tăng 6 đồng so với cuối tuần trước. BIDV áp dụng giá USD ở mức 26.168-26.508 đồng.

Tương tự, ACB tăng thêm 10 đồng chiều mua và 8 đồng chiều bán, niêm yết giá USD 26.190-26.508 đồng. Techcombank tăng 22 đồng chiều mua và 6 đồng chiều bán lên 26.212 – 26.508 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay cũng tăng mạnh khoảng 150 đồng so với hôm qua. Hiện giá mua vào phổ biến 26.700-26.750 đồng/USD, trong khi giá bán ra đã lên khoảng 26.850-26.880 đồng/USD.

Trước kỳ nghỉ lễ, trong tuần 25-29/8, tỷ giá USD ngân hàng đã hạ nhiệt nhẹ sau động thái bán ngoại tệ can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Tại Vietcombank, tỷ giá USD đã giảm từ 26.536 đồng (ngày 27/8) xuống 26.502 đồng (ngày 29/8).

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng bạc xanh ở mức 98,44 điểm, đã giảm hơn 10% so với đầu năm. Theo Chứng khoán MBS, đồng USD hiện chịu áp lực giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, qua đó làm dấy lên quan ngại về tính độc lập của ngân hàng Trung ương Mỹ. Bên cạnh đó, dữ liệu chỉ số PCE lõi trong tháng 7 cho thấy lạm phát Mỹ tăng đúng kỳ vọng khi tăng 2,9% so với cùng kỳ và tăng 0,3% so với tháng trước. Qua đó, điều này đã giúp củng cố kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất trở lại trong cuộc họp ngày 16 -17/9 tới trong bối cảnh cung và cầu của thị trường lao động đều đang suy yếu.

Trong khi đó, USD đã tăng giá khoảng 3,7% so với VND trong 8 tháng qua. Theo giới phân tích, tỷ giá USD/VND tăng, dù đồng bạc xanh giảm mạnh trên thị trường quốc tế, phần lớn do các yếu tố nội tại trong nước. Đầu tiên, tỷ giá chịu áp lực một phần do Kho bạc Nhà nước tiếp tục chào mua USD từ các ngân hàng thương mại, làm hạn chế nguồn cung ngoại tệ. Bên cạnh đó, nhu cầu ngoại tệ từ doanh nghiệp tăng trong bối cảnh thương mại toàn cầu bất ổn. Ngoài ra, việc lãi suất VND liên ngân hàng giảm sâu đã khiến chênh lệch lãi suất VND – USD đảo chiều âm mạnh, gây thêm áp lực lên tỷ giá.



