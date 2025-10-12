Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng hôm nay 12/10: Vàng đi ngang sau khi lấy lại ngưỡng 4.000 USD/ounce

12-10-2025 - 08:05 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng 12/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.016 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới lấy lại ngưỡng 4.000 USD/ounce sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi lại mối lo ngại về khả năng áp thuế mới đối với Trung Quốc, đẩy nhanh làn sóng tìm đến nơi trú ẩn an toàn.

Giá vàng còn được hỗ trợ bởi tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và kinh tế gia tăng. Tính chung cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 2,7%.

Trong tuần này, giá vàng hai lần bứt phá qua mốc lịch sử 4.000 USD/ounce, ghi nhận một trong những tuần giao dịch sôi động nhất kể từ đầu năm 2025. Đáng chú ý, phiên 10/10 trở thành tâm điểm của thị trường khi giá vàng biến động mạnh ngay sau phát ngôn cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, động thái có thể khiến mức thuế quan tăng lên gần mức từng làm dấy lên lo ngại suy thoái nghiêm trọng và hỗn loạn tài chính hồi tháng 4/2025.

Giá vàng hôm nay 12/10: Vàng đi ngang sau khi lấy lại ngưỡng 4.000 USD/ounce- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay đi ngang. (Ảnh: Gainesvillecoins.com)

Theo giới phân tích, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nếu tiếp tục leo thang sẽ tạo áp lực lên đồng USD và củng cố nhu cầu đối với các tài sản an toàn trong giai đoạn bất ổn chính trị, kinh tế như vàng. Đồng USD phiên 10/10 giảm 0,5%, càng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.016 USD/ounce, không đổi so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.017 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn như UBS và Goldman Sachs đều nâng dự báo giá vàng, thậm chí đưa ra kịch bản kim loại quý này có thể hướng tới vùng giá 4.500 – 5.000 USD/ounce trong năm tới nếu dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương duy trì như hiện tại.

Trước đó trong tuần này, giá vàng đã lập kỷ lục 4.059,05 USD/ounce vào phiên 8/10, nhờ sự kết hợp của sức mua từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn đầu tư đổ vào các quỹ ETF, cùng triển vọng lãi suất giảm và lo ngại kinh tế toàn cầu chịu tác động từ các hàng rào thuế quan.

Trong khi đó, ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế hàng hóa tại công ty phân tích thị trường Capital Economics, nhận định: “ Có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau khi giá vàng tăng quá nhanh, nhưng triển vọng trung hạn vẫn nghiêng về xu hướng đi lên” .

Theo Ngọc Vy/ VTCNews

VTCNews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cửa hàng phát thông báo KHẨN đến toàn bộ khách hàng cần mua bán vàng

Cửa hàng phát thông báo KHẨN đến toàn bộ khách hàng cần mua bán vàng Nổi bật

Loạt quy định mới trên thị trường vàng: Các ngân hàng hưởng lợi gì?

Loạt quy định mới trên thị trường vàng: Các ngân hàng hưởng lợi gì? Nổi bật

Nhiều thương hiệu dừng nhận đơn bạc tích trữ, chuyện gì đang xảy ra?

Nhiều thương hiệu dừng nhận đơn bạc tích trữ, chuyện gì đang xảy ra?

07:56 , 12/10/2025
Đắk Lắk: Ngân hàng không thu được tiền gốc mà còn bị buộc phải trả khách 76 tỷ đồng sau 12 năm cho vay

Đắk Lắk: Ngân hàng không thu được tiền gốc mà còn bị buộc phải trả khách 76 tỷ đồng sau 12 năm cho vay

07:23 , 12/10/2025
VPBank Private: Đẳng cấp dịch vụ cá nhân hóa cho giới thượng lưu Việt

VPBank Private: Đẳng cấp dịch vụ cá nhân hóa cho giới thượng lưu Việt

21:30 , 11/10/2025
Hiểu fan Em Xinh 'Say Hi' hết cỡ, TPBank 'ghi điểm' tuyệt đối

Hiểu fan Em Xinh 'Say Hi' hết cỡ, TPBank 'ghi điểm' tuyệt đối

18:10 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên