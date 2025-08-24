Giá vàng hôm nay 24-8: Cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên 128 triệu đồng/lượng

Giá vàng tự do vượt 128 triệu đồng

Sáng 24-8, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh, các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI niêm yết ở mức 125,6 triệu đồng/lượng mua vào và 126,6 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn cuối tuần trước tới 2,1 triệu đồng.

Một số cửa hàng nhỏ thậm chí nâng giá lên mức kỷ lục, 127,3 triệu đồng/lượng mua vào và 128,1 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá tại hệ thống lớn khoảng 1,5 triệu đồng. Đây là tuần tăng thứ tư liên tiếp của vàng miếng, đồng thời xác lập vùng giá cao nhất từ trước đến nay.

Cùng lúc, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi lên, được niêm yết quanh mức 118,5 triệu đồng/lượng mua vào và 121 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã nới rộng lên hơn 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục đi lên

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ với đà tăng liên tục của giá vàng miếng trong tuần qua. Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến vàng miếng tăng mạnh là do nguồn cung hạn chế, trong khi người nắm giữ vàng chưa có nhu cầu bán ra, còn bên mua vẫn kỳ vọng giá tiếp tục đi lên. Chênh lệch giá mua – bán tại các doanh nghiệp lớn hiện chỉ còn khoảng 1 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức phổ biến 2-3 triệu đồng trước đó.

Dự báo giá vàng tiếp tục tăng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở 3.373 USD/ounce, tăng gần 40 USD so với tuần trước. Giới đầu tư kỳ vọng kim loại quý sẽ hưởng lợi khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể hạ lãi suất ngay tháng 9, trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và lạm phát tiềm ẩn rủi ro.

Trả lời Kitco, ông Naeem Aslam, Chiến lược gia đầu tư tại Zaye Capital Markets, nói rằng tuyên bố của Chủ tịch FED được hiểu là một tuyên bố ôn hòa, góp phần giúp giá vàng tăng trở lại trong tuần này. Kim loại quý được kỳ vọng sẽ tăng tiếp trong tuần tới.

Tương tự, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, dự báo trong ngắn hạn, Hansen cho rằng giá vàng cần tăng trên 3.450 USD/ounce trước khi các nhà đầu tư có thể cân nhắc mức cao kỷ lục của tháng 4 vừa qua, trên 3.500 USD/ounce.

Khảo sát của Kitco cho thấy đa số chuyên gia và nhà đầu tư đều dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới. Hiện quy đổi theo tỉ giá trong nước, vàng thế giới tương đương khoảng 107,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn gần 13,3 triệu và vàng miếng SJC gần 19 triệu đồng/lượng.