Nếu nhỡ “sóng” chứng khoán và vàng, người mua bạc vẫn lãi 35% từ đầu năm

Từ năm 2024, khi giá vàng neo cao, giới đầu tư tại Việt Nam đã bắt đầu chuyển hướng sang “săn” bạc như một kênh đầu tư thay thế. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, nhu cầu với các sản phẩm bạc miếng, bạc thỏi đã tăng đáng kể. Dù là loại tài sản quen thuộc, bạc trở nên nổi bật khi giá trên thị trường thế giới tăng mạnh và giao dịch trong nước sôi động hơn hẳn các năm trước.

Khảo sát sáng ngày 22/8, giá bạc thế giới đang giao dịch quanh vùng 38 USD/ounce, tương đương mức tăng 28,6% kể từ đầu năm. Quy đổi ra tiền đồng, giá bạc hiện ở mức 1.008.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.013.000 đồng/ounce (bán ra).

Trong nước, giá bạc thỏi tăng mạnh lên gần 40,2 triệu đồng/kg, cao hơn khoảng 10,5 triệu đồng so với đầu năm, tương đương tăng 35,4%.

Tính đến sáng ngày 22/8, giá bạc miếng, bạc thỏi của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đang niêm yết ở mức 1.462.000 đồng/lượng (1 lượng bằng 37,5 gram) chiều mua vào và 1.507.000 đồng/lượng chiều bán ra. Quy đổi theo đơn vị kg, giá bạc thỏi Phú Quý đang mua vào ở mức 38.986.569 đồng/kg và bán ra ở mức 40.186.566 đồng/kg.

Diễn biến giá bạc Phú Quý 1 năm gần đây

Dù giá bạc đã tăng khá mạnh kể từ đầu năm nhưng cả kg bạc chỉ khoảng hơn 40 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với giá vàng miếng SJC (hiện đang giao dịch ở mức cao kỷ lục 125,4 triệu đồng/lượng, tăng gần 49% kể từ đầu năm). Điều này mang đến tâm lý dễ giao dịch mua bán hơn cho người mua, nhất là những người mua để tích trữ.

Chị Ngọc Mai (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Trước đây tôi đầu tư vàng, khi vàng giá rẻ con gái tôi có thể mua được một vài chỉ từ tiền tích cóp, nhưng hiện nay giá vàng tăng cao, khoản tiết kiệm của con tôi không đủ để mua vàng nên tôi hướng con gái đến việc mua bạc, xem như một khoản cất giữ lâu dài”.

Theo đại diện Tập đoàn Phú Quý, thời gian gần đây lượng khách hàng đến cửa hàng mua bạc vừa để đầu tư, vừa để tích trữ tăng mạnh. Hiện với những khách hàng mua số lượng ít, sản phẩm sẽ được giao ngay tại quầy thanh toán, nhưng với những khách hàng mua số lượng lớn, cửa hàng phải hẹn khách giao bạc sau, có thể kéo dài tới 20 ngày tùy tiến độ gia công. Đây là một thực tế mà trước kia hiếm khi xảy ra với bạc, vốn dĩ không được săn lùng mạnh như vàng.

Đầu tư bạc đang nổi lên như một xu hướng mới không chỉ trên thế giới mà cả tại Việt Nam trong bối cảnh giá vàng đã leo thang. Giá bạc có nhiều biến động đồng pha với giá vàng bởi cùng là kim loại quý, được nhà đầu tư tìm đến như kênh trú ẩn an toàn mỗi khi xuất hiện bất ổn địa chính trị, rủi ro thuế quan hay lạm phát.

Bên cạnh đó, bạc còn là kim loại quý được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp như điện tử (làm vi mạch, tiếp điểm), y tế (kháng khuẩn, thiết bị y tế), năng lượng mặt trời (pin mặt trời), pin xe điện, nhiếp ảnh, trang sức và tiền tệ.

Theo báo cáo từ Viện Bạc (Silver Institute), trong 5 năm qua, cầu bạc luôn vượt cung, dẫn đến thâm hụt liên tục. Năm 2024, thâm hụt đạt 182 triệu ounce và dự kiến năm 2025 sẽ tiếp tục thâm hụt 117,6 triệu ounce. Sản lượng khai thác bạc toàn cầu hiện đã đạt đỉnh và suy giảm khi các mỏ dễ khai thác cạn kiệt.

Biến động của giá bạc thế giới từ năm 2011 đến nay. (Nguồn: Kitco)

Tuy nhiên, đầu tư bạc vẫn tiềm ẩn rủi ro khi biến động giá thường lớn hơn vàng, có thể dao động tới 2% chỉ trong một ngày giao dịch, đòi hỏi người mua bạc cần tìm hiểu kỹ và có sự chuẩn bị tâm lý.

Trong quá khứ, giá bạc từng lên đỉnh cao lịch sử gần 50 USD/ounce hồi năm 2011, giảm xuống dưới ngưỡng 14 USD/ounce vào năm 2015, trước khi lên mức khoảng gần 40 USD/ounce như hiện tại. Trong khi đó, giá vàng ổn định theo chiều đi lên trong hơn nửa thế kỷ qua, từ mức khoảng 40 USD/ounce đầu những năm 1970 dần lên mức 3.400 USD/ounce hiện nay.