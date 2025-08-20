Sáng 20/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm, mất mốc kỷ lục

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty SJC điều chỉnh giá vàng miếng xuống còn 123,8 - 124,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn cũng được hạ 200.000 đồng, còn 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng ở chiều bán ra giảm 200.000 đồng xuống 124,8 triệu đồng/lượng, trong khi chiều mua vào giữ nguyên ở mức 124,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn sau điều chỉnh hiện neo ở mốc 118 - 119,5 triệu đồng/lượng.﻿

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đứng ở ngưỡng 3.310 USD/ounce, giảm hơn 3 USD so với phiên trước.

Theo Kitco News, phiên giao dịch ngày hôm qua đã chứng kiến sự sụt giảm đồng loạt trên cả thị trường kim loại quý lẫn chứng khoán, khi hợp đồng vàng tương lai ghi nhận cú phá vỡ kỹ thuật mạnh nhất trong nhiều tuần, còn nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà lao dốc trên thị trường.

Trong phiên Á và Âu, giá vàng tương lai duy trì trạng thái ổn định, gần như không chênh lệch nhiều so với mức đóng cửa ngày thứ Hai. Tuy nhiên, bước sang phiên New York lúc 8h30 sáng (giờ ET), cục diện thay đổi hoàn toàn. Vàng nhanh chóng xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 3.375 USD/ounce, mở ra nhịp giảm kéo dài suốt cả phiên.

Chỉ trong vòng 4 tiếng rưỡi sau đó, vàng tương lai rơi mạnh, chạm đáy phiên tại 3.358,90 USD, tức giảm 24,60 USD (0,73%). Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 1/8, đồng thời cho thấy xu hướng đi ngang trước đó đang có dấu hiệu bị phá vỡ.

Thị trường chứng khoán cũng đi theo chiều hướng tiêu cực, đặc biệt là nhóm công nghệ. Chỉ số Nasdaq Composite mất 1,32%, đóng cửa tại 23.408 điểm sau khi “bốc hơi” hơn 300 điểm, xuống mức thấp nhất kể từ 7/8. Đáng chú ý, mức giảm trong hôm nay còn lớn hơn tổng mức mất điểm của bốn phiên liền trước, cho thấy áp lực bán tháo ngày càng tăng tốc.

Thị trường bạc cũng phản ứng tiêu cực theo vàng, giảm 0,69 USD (1,83%) xuống còn 37,33 USD/ounce, tiệm cận ngưỡng hỗ trợ lịch sử 37,37 USD. Về kỹ thuật, bạc lần đầu tiên kể từ 28/5 mất mốc SMA 50 ngày. Trong 57 ngày duy trì trên mốc này, bạc đã tăng tổng cộng 3,90 USD (11,67%), vì vậy cú thủng hôm nay đặc biệt đáng chú ý với giới giao dịch theo xu hướng.

Sự đồng pha giảm giá trên cả kim loại quý và cổ phiếu công nghệ cho thấy tâm lý phòng thủ đang lan rộng, khi giới đầu tư thận trọng trước các dữ liệu kinh tế quan trọng và định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đặc biệt, nỗi lo Fed sẽ phát tín hiệu gì tại Hội nghị Jackson Hole khai mạc vào ngày mai đã khiến căng thẳng dâng cao, trở thành chất xúc tác chính cho đà bán tháo hôm nay.