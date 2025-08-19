Giá vàng miếng ngày 19/8 tiếp tục neo ở đỉnh lịch sử

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Công ty SJC, PNJ và DOJI tiếp tục giữ nguyên ở mức 124 - 125 triệu đồng/lượng (mua – bán), tương đương với chốt phiên chiều qua. Đây cũng là mức giá kỷ lục của vàng miếng tính đến thời điểm hiện tại.

Đối với vàng nhẫn, thị trường hầu như không có sự điều chỉnh. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng; SJC ở mức 117 - 119,5 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch quanh 109,8 - 110,8 triệu đồng/lượng; còn PNJ neo ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đạt 3.331 USD/ounce, phục hồi nhẹ so với chốt phiên trước. Theo các chuyên gia, dù giá vàng vẫn duy trì trên ngưỡng 3.300 USD/ounce nhưng khó tạo thêm động lực tăng mới. Một số ý kiến thậm chí cảnh báo dư địa tăng giá hiện khá hạn chế.

Đầu tuần này, bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA & Châu Á tại StoneX, đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm lên 3.115 USD/ounce, tăng 1% so với mức 3.078 USD/ounce trước đó. Bà cho biết, trong một tuần qua, giá vàng chỉ dao động trong biên độ 2% và khoảng 8% trong ba tháng gần đây.

Theo dự báo, giá vàng trung bình quý III sẽ quanh mức 3.320 USD/ounce; tuy nhiên, ba tháng cuối năm có thể hạ xuống khoảng 3.000 USD/ounce. “Một lý do khác khiến tôi tin rằng giá đã đạt đỉnh là biên độ phản ứng của giá giao ngay trước các động thái của Fed ngày càng thu hẹp, cho thấy thị trường đang dần bão hòa,” bà nói với Kitco News.

Thực tế, giá vàng nhiều lần không thể trụ vững trên mốc 3.400 USD/ounce, dù giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và có thể thêm hai lần nữa trước khi kết thúc năm.

Dù vậy, O’Connell không cho rằng vàng sẽ sụp đổ mạnh. Theo bà, nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương có chậm lại nhưng vẫn được duy trì ổn định.

“Khối lượng mua không quan trọng bằng việc họ vẫn liên tục mua. Hoạt động mua ròng là tín hiệu cho thấy rủi ro vẫn còn hiện hữu,” bà nhận định. “Hơn nữa, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang quá nóng dù kinh tế liên tục khởi sắc. Nếu xảy ra biến động, vàng ban đầu có thể chịu áp lực giảm khi nhà đầu tư chốt lời, nhưng ngay sau đó sẽ hút lại dòng vốn như một tài sản phòng ngừa rủi ro.”

Trong bối cảnh vàng “mắc kẹt”, bà O’Connell cho rằng, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội ở các kim loại quý khác. Bà đã nâng dự báo giá bạc trung bình năm nay lên 34,21 USD/ounce, tăng 7% so với trước đó.

Dù vậy, bạc cũng được dự báo sẽ có xu hướng tương tự vàng: trung bình khoảng 37,30 USD/ounce trong quý này, nhưng giảm còn 34 USD/ounce trong quý cuối năm. Hiện giá bạc giao ngay vẫn loay hoay dưới ngưỡng kháng cự 38 USD/ounce, giao dịch quanh 37,97 USD, tăng 0,12% trong ngày.

Ở chiều ngược lại, giá bạch kim tiếp tục suy yếu sau khi thử thách ngưỡng 1.500 USD/ounce cách đây gần một tháng. Hiện bạch kim giao ngay ở mức 1.333 USD/ounce, giảm 0,22% trong ngày.

Nhìn xa hơn, O’Connell dự báo giá bạch kim trung bình năm nay ở mức 1.160 USD/ounce, tăng 15% so với ước tính ban đầu.