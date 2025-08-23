Giá vàng nhẫn, vàng SJC hôm nay tăng sốc, tiếp tục lập đỉnh lịch sử

Sáng nay, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 118,7 - 121,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng nhẫn tại doanh nghiệp này.

Cùng đà tăng, PNJ nâng giá vàng nhẫn lên 118,5 - 121,5 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC công bố mức 118,5 - 121 triệu đồng/lượng. Ở chiều ngược lại, DOJI cũng điều chỉnh mạnh, đưa giá vàng nhẫn lên 111 - 112 triệu đồng/lượng, tức tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Không chỉ vàng nhẫn, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn cũng bứt phá. Hiện vàng miếng được giao dịch quanh 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng, tăng thêm khoảng 1,2 triệu đồng chỉ trong một phiên.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sáng nay đứng ở ngưỡng 3.370 USD/ounce, tăng thêm 34 USD so với chốt phiên liền trước.

Theo Kitco News, giá vàng bật tăng mạnh sau bài phát biểu được mong đợi của ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tại hội nghị thường niên của Fed. Ông Powell nhấn mạnh rủi ro kinh tế gia tăng từ lạm phát cao và hoạt động chậm lại, song cũng lưu ý vẫn còn dư địa để cắt giảm lãi suất.

“... Với chính sách hiện đang ở mức hạn chế, triển vọng cơ bản cùng sự dịch chuyển trong cán cân rủi ro có thể đòi hỏi điều chỉnh lập trường chính sách của chúng tôi,” ông Powell nói.

Các nhà kinh tế đánh giá phát biểu trên cho thấy Fed ủng hộ việc nới lỏng chính sách ngay trong tháng 9. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa ngân hàng trung ương sẽ mạnh tay cắt giảm liên tiếp đến cuối năm, bất chấp kỳ vọng của thị trường. Theo công cụ CME FedWatch, giới đầu tư hiện đặt cược vào khả năng có thêm hai lần cắt giảm lãi suất nữa trước khi năm 2025 khép lại.

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư tại Northlight Asset Management, nhận định: “Bất chấp rủi ro kép, lạm phát cao và thất nghiệp gia tăng , ông Powell cho thấy đã đến lúc tập trung nhiều hơn vào việc làm thay vì lạm phát. Ông cũng nhấn mạnh một lần cắt giảm không đồng nghĩa với chuỗi cắt giảm liên tiếp theo kịch bản định sẵn, nhưng thừa nhận mức lãi suất hiện tại đang hơi cao.”

Trong khi đó, ông Jeffrey Roach, Kinh tế trưởng tại LPL Financial, bày tỏ sự thận trọng: “Gợi ý về cắt giảm sắp tới sẽ giúp hạ lợi suất và hỗ trợ thị trường ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, những thay đổi cấu trúc trong nền kinh tế tạo ra sự bất định về mức lãi suất quỹ liên bang.”

Dù quan điểm mềm mỏng của ông Powell đã tạo động lực mới cho vàng, thị trường vẫn bị kìm trong vùng dao động. Ông Philip Streible, Chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures, cho rằng giá vàng có thể còn dư địa tăng trong tuần tới nhưng khó tránh khỏi rủi ro. Ông Streible cho biết đang theo dõi sát chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố tuần tới, vì dữ liệu lạm phát sẽ là yếu tố then chốt với chính sách tiền tệ sau tháng 9.

“Tôi nghĩ thị trường vàng sẽ điều chỉnh lại sau phát biểu của ông Powell, nhưng chưa chắc đã bứt phá ngay,” ông Streible nói.

Ở góc nhìn kỹ thuật, ông Alex Kuptsikevich, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng vàng vẫn đang trong thế cân bằng mong manh khi giao dịch ở vùng giữa biên độ dao động rộng:

“Hy vọng về một đợt cắt giảm mạnh lãi suất, kéo lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD yếu đi, cho tới nay vẫn chưa thành hiện thực. Fed có thể nới lỏng trong tháng 9 nhưng sau đó lại tạm dừng. Sự chần chừ này khiến nhà đầu tư quay lại với đồng bạc xanh.”

Ông Kuptsikevich phân tích thêm, biểu đồ vàng từ tháng 4 đến nay thể hiện rõ xu hướng đi ngang trong vùng 12% từ đỉnh đến đáy điều chỉnh. “Đợt tích lũy mệt mỏi suốt 5 tháng nhiều khả năng sẽ kết thúc trong vài tuần tới, vì tháng 8 thường đánh dấu khởi đầu của các xu hướng lớn. Về kỹ thuật, với trạng thái quá mua tích tụ, vàng có thể giảm sâu về 3.000 USD, thậm chí 2.200 USD/ounce. Ngược lại, kịch bản tăng cũng rất ấn tượng: lên 4.600 USD trong trường hợp cực kỳ lạc quan nếu Fed chuyển sang chính sách siêu nới lỏng.”

Bà Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research, lưu ý giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt nhưng dư địa tăng có thể bị hạn chế do thị trường đã phản ánh sẵn một đợt cắt giảm trong tháng 9.

“Điều khiến thị trường vàng hứng khởi hơn sẽ là sự thay đổi trong giọng điệu, hướng tới nhiều lần cắt giảm hơn, tập trung vào thị trường lao động yếu đi và giảm bớt trọng tâm vào lạm phát,” bà nói.

Các nhà phân tích hàng hóa của Commerzbank cũng duy trì quan điểm lạc quan, song cho rằng mức giá cao hiện nay có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vật chất, từ đó hạn chế thêm đà tăng.

Trong bối cảnh dư địa của vàng bị kìm hãm, giới phân tích tiếp tục tìm cơ hội ở các kim loại quý khác. Ông Streible cho biết nhiều thông tin đã được phản ánh vào giá vàng, và trong môi trường hiện tại ông đang hướng sự chú ý sang bạc, kim loại đã vượt trội hơn vàng, tiến sát ngưỡng 40 USD/ounce và khép lại tuần ở mức cao nhất kể từ tháng 9/2011.

“Vàng đã có một đợt tăng tốt và vẫn được hỗ trợ, nhưng bạc đang là khoản đầu tư giá trị hấp dẫn hơn,” ông nhấn mạnh. “Bạc đặc biệt sáng giá khi Fed tiến tới cắt giảm lãi suất trong khi lạm phát vẫn cao.”