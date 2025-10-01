Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn, vàng thế giới tăng mạnh lên đỉnh mới tối 1/10

Tối ngày 1/10, giá vàng miếng SJC tăng mạnh và vượt 138 triệu đồng/lượng. Hiện mức giá phổ biến là 136,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 138,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Như vậy trong ngày hôm nay, giá vàng miếng đã tăng khoảng 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 24k trên thị trường cũng đồng loạt tăng thêm trong chiều tối hôm nay. Hiện giá bán ra loại vàng này đã lên khoảng 134,5 - 136,0 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn trơn được niêm yết 131,8-134,5 triệu đồng/lượng

Tập đoàn DOJI nâng giá vàng nhẫn trơn lên 131,5-135,0 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tăng tới 1,6 triệu đồng/lượng trong ngày hôm nay lên 133,0-136,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hôm nay tăng mạnh và lập đỉnh mới 3.896 USD/ounce. Trong khi hợp đồng vàng giao tháng 12 đã vượt mốc 3.900 USD/ounce, chạm 3.911 Usd/ounce.

Kim loại quý màu vàng đã tăng hơn 48% kể từ đầu năm đến nay, hướng tới mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979. Theo nhiều dự báo của chuyên gia, vàng đang hướng tới mốc lịch sử 4.000 USD/ounce.

Theo Kitco News, vàng thiết lập mức kỷ lục mới hôm nay khi lo ngại về khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa đã thúc đẩy nhu cầu với các tài sản trú ẩn an toàn. Khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa đã trở thành động lực then chốt thu hút thêm dòng vốn vào thị trường kim loại quý vốn đã sôi động suốt năm 2025. Giới đầu tư gia tăng đặt cược vào kịch bản này trong bối cảnh chính quyền hiện tại tỏ ra khá "bình thản" trước bế tắc ngân sách.

Sự bất định chính trị này đã gây sức ép giảm lên đồng USD, khiến chỉ số USD Index phiên thứ Ba giảm 0,15% xuống còn 97,79 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Bên cạnh đó, một đợt đóng cửa Chính phủ kéo dài có thể làm trì hoãn việc công bố dữ liệu việc làm quan trọng, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thiếu chỉ báo kinh tế trước cuộc họp chính sách tháng 10. Nghịch lý là diễn biến này lại được thị trường coi là tích cực đối với khả năng Fed sớm hạ lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 10 đã tăng vọt từ 89,8% lên 96,7% chỉ trong 24 giờ qua.

Sự kết hợp giữa bất ổn chính trị, đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiếp tục củng cố đà tăng lịch sử của vàng, cho thấy kim loại quý này vẫn còn dư địa đi lên khi các yếu tố trên tiếp diễn.



