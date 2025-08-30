Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng ngày 30/8 lên cao kỷ lục, vượt mốc 130 triệu đồng/lượng

30-08-2025 - 15:06 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 30/8, giá vàng trong nước tiêp tục tăng mạnh và chính thức vượt mốc 130 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, vàng đã tăng giá thêm khoảng 1,5 triệu đồng mỗi lượng.

Cụ thể, tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC hiện được niêm yết ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn trơn tại đây cũng đã được điều chỉnh lên 122,5-125,0 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng SJC vọt lên 129,1-130,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn được niêm yết 122,5-125,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu áp dụng mức giá 128,6-130,6 triệu đồng/lượng cho vàng miếng SJC. Giá vàng nhẫn trơn tại đây hiện ở mức 122,6-125,6 triệu đồng/lượng. \

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng tăng liên tục vài ngày gần đây. Vàng đang thoát khỏi giai đoạn trầm lắng mùa hè, khi hợp đồng tương lai tăng mạnh, kết thúc tuần và tháng ở mức kỷ lục mới. Giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.446 USD/ounce, tăng hơn 2% so với tuần trước và tăng 4,7% trong tháng.

Michele Schneider, Giám đốc Chiến lược tại MarketGauge, cho biết tín hiệu mua vàng của bà đã được kích hoạt vào tuần trước sau những phát biểu mang tính "nới lỏng" của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, ông Powell nói rằng sự thay đổi trong cán cân rủi ro của nền kinh tế có thể khiến chính sách tiền tệ cần được điều chỉnh.

Theo một số nhà kinh tế, quan điểm của ông Powell càng được củng cố hôm thứ Sáu vừa qua khi số liệu lạm phát phù hợp với kỳ vọng. Bộ Thương mại Mỹ báo cáo chỉ số PCE lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng, thước đo lạm phát ưa thích của Fed) tăng 2,9% trong 12 tháng tính đến tháng 7.

Dù lạm phát tăng, thị trường gần như đã định giá gần chắc chắn việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới và điều này có lợi cho vàng.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

