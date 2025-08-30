Một ngân hàng muốn tăng vốn điều lệ thêm 35%

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ từ 10.350 tỷ đồng lên 13.973 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 35%.

Theo đó, ngân hàng sẽ triển khai tăng vốn thông qua hai hình thức, gồm: phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương tình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP).

Cụ thể, ABBank dự kiến chào bán thêm gần 311 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thông qua phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 30% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng phát hành gần 52 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 5% so với vốn điều lệ hiện tại.

Dự kiến sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng thêm 3.623 tỷ đồng

ABBank cho biết trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của ngành ngân hàng, việc tăng mức vốn điều lệ của ngân hàng hiện nay là cần thiết để có thêm nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ mức đủ vốn nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng cũng kỳ vọng, với triển vọng tích cực của thị trường chứng khoán từ năm 2025 – 2026, thanh khoản dồi dào và tâm lý nhà đầu tư lạc quan sẽ góp phần đảm bảo tính khả thi và thành công cho kế hoạch tăng vốn này.

Hiện, vốn điều lệ của ABBank ở mức 10.350 tỷ đồng, đứng thứ 20/27 ngân hàng trên sàn chứng khoán.