Nhiều ngân hàng tặng tiền, vàng cho khách liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa triển khai chương trình tặng tiền 100.000 đồng cho 2.980 khách hàng đầu tiên liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNEID với tài khoản thanh toán của khách hàng tại TPBank.

Đối với Khách hàng là cán bộ nhân viên TPBank thì áp dụng Chương trình khuyến mại này cho 200 khách hàng đầu tiên liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNEID với tài khoản thanh toán của khách hàng tại TPBank.

Chương trình áp dụng từ ngày 29/08/2025 đến hết ngày 30/09/2025.

Trước đó, nhiều ngân hàng cũng thông báo triển khai chương trình tặng tiền, quà cho các khách hàng liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNEID với tài khoản thanh toán. Tuy nhiên, chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng mở tài khoản mới.

Cuối ngày 29/8, Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) cho biết vừa triển khai chương trình ưu đãi, khách hàng sẽ được nhận ngay 50.000 đồng và cơ hội trúng 1 chỉ vàng SJC khi liên kết tài khoản trên ứng dụng VNeID.

Cụ thể, khách hàng mới, khi mở tài khoản HDBank và liên kết thành công với tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID sẽ được nhận ngay 50.000 đồng vào tài khoản HDBank (áp dụng cho 10.000 khách hàng sớm nhất).

Ngoài ra, những khách hàng thỏa điều kiện trên và có thứ tự mở mới rơi vào các mốc đặc biệt trên hệ thống HDBank (99, 299, 699, 999, 1.999, 2.999, 3.999, 4.999, 5.999, 6.999, 7.999, 8.999, 9.999, 19.999, 29.999, 39.999, 49.999 và 59.999) sẽ nhận thêm quà tặng trị giá 1 chỉ vàng SJC.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cũng sẽ dành tặng combo 250 nghìn đồng cho khách hàng mở mới tài khoản mới qua eKYC. Các bước thực hiện gồm: Mở tài khoản VietinBank => Liên kết với VNeID => Nhận quà.

Ngoài ra, Vietinbank còn tặng khách hàng tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng. Ưu đãi áp dụng đến hết ngày 2/9/2025.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) cho biết, với khách hàng chưa có tài khoản BIDV, khi mở online trên SmartBanking sẽ nhận thêm quà tặng lên tới 630.000 đồng, bao gồm: 30 nghìn đồng khi mở tài khoản và thực hiện một giao dịch ghi nợ từ 50 ngìn đồng; 150 nghìn trong mỗi tuần (tối đa 4 tuần) khi đáp ứng các điều kiện kèm theo của ngân hàng.

Trước đó, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tối ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ đã Công điện số 149/CĐ-TTg yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025.

Được biết, với phương thức chuyển khoản, người dân có thể nhận 100.000 đồng thông qua tài khoản ngân hàng liên kết an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Thống kê đến hiện tại, đã có 18 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank.