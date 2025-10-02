Giá vàng nhẫn, vàng SJC chiều 2/10 tiếp tục đi xuống

Cập nhật chiều 2/10, giá vàng SJC giảm khoảng 400 nghìn đồng/lượng so với sáng nay. Theo đó, giá vàng miếng SJC hiện phổ biến 136,0-138,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường điều chỉnh giảm khoảng 200-300 nghìn đồng/lượng. Hiện Bảo Tín Minh Châu niêm yết loại vàng này ở mức 132,8-135,8 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng. Vàng bạc đá quý Sài Gòn áp dụng giá 131,5-134,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại PNJ và DOJI giữ nguyên 132,0-135,0 triệu đồng/lượng.

Bảng niêm yết tại Công ty SJC

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.880 USD/ounce. Trước đó, vàng giao ngay có thời điểm đạt 3.896 USD/ounce, cao nhất từ trước đến nay.

Kim loại quý màu vàng đã tăng hơn 48% kể từ đầu năm đến nay, hướng tới mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979. Theo nhiều dự báo của chuyên gia, vàng đang hướng tới mốc lịch sử 4.000 USD/ounce.

Theo Kitco News, vàng thiết lập mức kỷ lục mới hôm nay khi lo ngại về khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa đã thúc đẩy nhu cầu với các tài sản trú ẩn an toàn. Khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa đã trở thành động lực then chốt thu hút thêm dòng vốn vào thị trường kim loại quý vốn đã sôi động suốt năm 2025. Giới đầu tư gia tăng đặt cược vào kịch bản này trong bối cảnh chính quyền hiện tại tỏ ra khá "bình thản" trước bế tắc ngân sách.

Sự bất định chính trị này đã gây sức ép giảm lên đồng USD, khiến chỉ số USD Index phiên thứ Ba giảm 0,15% xuống còn 97,79 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Bên cạnh đó, một đợt đóng cửa Chính phủ kéo dài có thể làm trì hoãn việc công bố dữ liệu việc làm quan trọng, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thiếu chỉ báo kinh tế trước cuộc họp chính sách tháng 10. Nghịch lý là diễn biến này lại được thị trường coi là tích cực đối với khả năng Fed sớm hạ lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 10 đã tăng vọt từ 89,8% lên 96,7% chỉ trong 24 giờ qua.

Sự kết hợp giữa bất ổn chính trị, đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiếp tục củng cố đà tăng lịch sử của vàng, cho thấy kim loại quý này vẫn còn dư địa đi lên khi các yếu tố trên tiếp diễn.



