Giá vàng sáng nay quay đầu giảm

Sáng nay, tại thời điểm khảo sát, Công ty VBĐQ Mi Hồng ở T.HCM hạ giá mua vào vàng miếng 400.000 đồng/lượng xuống còn 134 triệu đồng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 135,4 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên ở mức 128,7 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI và SJC chưa có thay đổi giá vàng nhẫn, vàng miếng. Hiện giá vàng miếng phổ biến quanh mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn dao động 127,7 - 130,8 triệu đồng/lượng tùy từng doanh nghiệp.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết ở mức 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng; PNJ và DOJI cùng niêm yết 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng; trong khi Công ty SJC giao dịch ở mức 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần ở mức 3.585 USD/ounce, ghi nhận mức tăng chưa từng có. Trong tuần, vàng đã bứt phá mạnh sau báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9.

Hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng 37,4 USD, đóng cửa ở 3.639,8 USD/ounce, tương đương mức tăng 1,04% và thiết lập kỷ lục cao nhất lịch sử. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 123,7 USD/ounce (3,52%) nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế.

Báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22.000 việc làm mới, thấp xa so với dự báo 75.000 của giới phân tích. Con số này nối tiếp tháng 7 cũng gây thất vọng với 73.000 việc làm, trong khi dữ liệu hai tháng trước đó bị điều chỉnh giảm tới 258.000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%.

“Báo cáo việc làm tháng 8 xác nhận thị trường lao động Mỹ đã bước ra khỏi ‘vách đá’,” Bradley Saunders, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics, nhận định.

Bình quân việc làm 3 tháng gần nhất (từ tháng 5 đến tháng 8) chỉ đạt 29.000, thấp hơn nhiều so với mức 35.000 giai đoạn trước. Theo USA Today, xu hướng này đang khiến nhiều chuyên gia ngày càng lo ngại về nguy cơ suy thoái.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định đà bứt phá vừa qua của vàng đến từ hai yếu tố: nhu cầu mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ tại Mỹ cũng như toàn cầu.

Theo ông Day, thị trường đã phần nào phản ánh trước việc Fed dự kiến hạ lãi suất trong tháng này. Đây có thể xem là bước ngoặt chính sách, chuyển từ thắt chặt sang nới lỏng, tạo thêm động lực cho giá vàng đi lên.

Chiến lược gia kỳ cựu Peter Grandich cảnh báo dữ liệu việc làm gần đây cho thấy sự suy yếu đáng lo ngại. Tháng 8, kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22.000 việc làm mới, tín hiệu rõ ràng về đà chững lại. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã giảm mạnh, trong khi vàng và bạc đồng loạt lập đỉnh mới.

Theo ông Grandich, diễn biến này phản ánh việc Fed đang dần mất khả năng kiểm soát tình hình. Ông cho rằng một “cơ hội lịch sử” đang mở ra cho kim loại quý, đồng thời dự báo giá vàng có thể leo lên 4.000 - 5.000 USD/ounce trong tương lai.