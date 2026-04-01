Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng 1/4: Tăng tới 3,5 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất, giá vàng trong nước hiện tăng vọt so với đầu ngày (cũng là mức chốt phiên trước), thiết lập mặt bằng giá mới trên 178 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 175 – 178 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với mức 171,9 – 174,9 triệu đồng/lượng trước đó. DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt tăng mạnh lên 175 – 178 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng tương tự.

Bảo Tín Minh Châu tăng 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,1 triệu đồng/lượng chiều bán, lên 175 – 178 triệu đồng/lượng. Mi Hồng cũng tăng mạnh lên 175,3 – 177,8 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng khoảng 3,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,3 triệu đồng/lượng chiều bán.

Đối với vàng nhẫn, SJC và Phú Quý đã tăng 3,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, lên 174,8 – 177,8 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 3,1 triệu đồng/lượng, lên 175 – 178 triệu đồng/lượng – mức cao nhất thị trường. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt tăng khoảng 3 – 3,5 triệu đồng/lượng, lên vùng 174,5 – 177,5 triệu đồng/lượng và 174,1 – 177,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại BTMH lúc 8h00

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 1/4, giá vàng tại các thương hiệu lớn chưa có sự điều chỉnh so với kết phiên trước đó.

SJC, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 171,9 – 174,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Riêng Mi Hồng điều chỉnh cao hơn ở chiều mua vào, giao dịch tại 172,2 – 174,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng thấp hơn nhẹ ở chiều mua vào, ở mức 171,7 – 174,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC và Phú Quý cùng giao dịch quanh 171,7 – 174,7 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI niêm yết cao hơn, ở mức 171,9 – 174,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện giao dịch vàng nhẫn phổ biến ở vùng 171 – 174 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại BTMH đầu giờ sáng

Trong phiên giao dịch hôm qua (31/3), giá vàng bật tăng mạnh đầu phiên, có thời điểm đạt ngưỡng 173 - 176 triệu đồng/lượng, sau đó giảm dần về cuối ngày, song vẫn duy trì xu hướng tăng so với phiên trước đó.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, nhưng vẫn đang trên đà ghi nhận mức giảm mạnh nhất theo tháng kể từ tháng 10/2008, khi những lo ngại kéo dài về lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao hơn do tác động của cuộc chiến tại Iran gây sức ép lên kim loại không sinh lãi này.

Hiện, giá vàng giao ngay đã tăng lên mức 4.696 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 20/3.

Đồng USD suy yếu, nhưng vẫn đang hướng tới một tháng tăng giá. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến vàng – được định giá bằng USD – trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

"Đà tăng hiện tại của vàng là tín hiệu tích cực và đến từ sự lạc quan gia tăng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, tôi cần thấy thêm đà tăng để xác nhận đây là một xu hướng tiếp diễn," ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định.

"Về dài hạn, xu hướng nền tảng vẫn là tăng giá, với các yếu tố hỗ trợ chính như xu hướng phi đô la hóa và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn đang được duy trì."

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại Iran ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn phần lớn bị phong tỏa. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhận định những ngày tới sẽ mang tính định trong cuộc xung đột với Iran và cảnh báo Tehran rằng chiến sự sẽ leo thang nếu không đạt được thỏa thuận.

Tính chung trong tháng 3, giá vàng giao ngay đã giảm 11,8%, khi giá dầu tăng do xung đột Trung Đông gây áp lực lên kim loại quý. Giá năng lượng leo thang đã làm gia tăng lo ngại lạm phát và buộc thị trường phải điều chỉnh lại kỳ vọng về lãi suất. Dù vàng thường được xem là kênh trú ẩn trước bất ổn và lạm phát, lãi suất cao lại làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản này.

BMI giữ nguyên dự báo giá vàng trung bình năm 2026 ở mức 4.600 USD/ounce, trong khi Goldman Sachs tiếp tục kỳ vọng giá vàng có thể đạt 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026.