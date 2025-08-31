Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng trên chợ mạng 'vượt mặt' doanh nghiệp đang niêm yết

31-08-2025 - 09:12 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay (31/8), giá vàng miếng SJC vượt mốc 130 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mặt hàng này trên "chợ mạng" vượt 133 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 130,6 triệu đồng/lượng.

Thế nhưng, trên “chợ mạng” , nhiều người giao dịch vàng với giá 133,6 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết 2 triệu đồng/lượng. Nửa năm nay, chợ mạng lại nhộn nhịp trở lại khi giá vàng đang ở mức cao nhất chưa từng có.

Nhiều người cho rằng, vàng miếng SJC vẫn là mặt hàng được ưa chuộng nhất trên thị trường nên có giá chênh cao nhất. Theo đó, nhiều người dự đoán, giá vàng miếng SJC vẫn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới nên tiếp tục tìm kiếm vàng trên thị trường không chính thức.

Giá vàng trên chợ mạng 'vượt mặt' doanh nghiệp đang niêm yết- Ảnh 1.

Thận trọng vàng miếng SJC giả trên thị trường "chợ mạng".

Giá nhẫn tròn trơn cũng tăng mạnh theo vàng miếng nhưng thấp hơn từ 5 - 6 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết mua bán vàng nhẫn tại 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu, giá mua bán nhẫn trơn ở mức 122,5 - 125,4 triệu/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng được trao đổi, mua bán cũng nhộp nhịp trên chợ mạng nhưng giá chỉ chênh từ 500.000 - 1 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết.

Giá vàng trong nước tăng mạnh bởi giá thế giới liên tục tăng. Sáng nay, giá vàng thế giới lên đỉnh cao mới 3.448 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương hơn 110 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng SJC cao hơn vàng thế giới lên tới hơn 20 triệu đồng/lượng.

Sở dĩ thị trường vàng phi chính thức sôi động bởi các cửa hàng vàng vẫn thiếu nguồn cung vàng miếng SJC bất chấp việc mua bán mặt hàng này không đúng quy định sẽ bị phạt. Để tránh cơ quan chức năng phát hiện, những người trao đổi mua bán vàng thường nhận tiền mặt.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, tình trạng người dân khó mua vàng miếng SJC, nhẫn trơn là có thật vì nguồn cung hiện khan hiếm, dẫn tới việc nhiều người lên các diễn đàn, hội nhóm để hỏi mua, giao dịch trực tiếp với nhau.

Tuy nhiên, ông Phương khuyến cáo người mua bán vàng cần cẩn trọng vì nguy cơ mua phải vàng giả, vàng nhái là không hiếm. Một số miếng vàng SJC bị phát hiện nhái đều bị Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn bấm lỗ hoặc từ chối mua vào, khi đó, người mua sẽ gặp rủi ro.

"Nếu người dân mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn ở trên các hội, nhóm hoặc mua trên mạng thì rủi ro pháp lý còn lớn hơn, chưa kể còn có nguy cơ mua phải vàng kém chất lượng, vàng giả hoặc lừa đảo", ông Phương nói.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.240 đồng/USD.

Tại các ngân hàng, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua - bán USD ở mức 26.142 - 26.502 đồng/ USD .

Trên thị trường tự do, giá USD giá bán ra vẫn trên 26.700 đồng/USD.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

