Giữa lúc giá vàng lập kỷ lục, một ngân hàng tung quà “khủng” 10 lượng SJC cho khách mở tài khoản dịp Quốc khánh

Ngân hàng Vikki Bank mới đây vừa phát đi thông báo về chương trình tặng quà "khủng" dành cho khách hàng mở tài khoản tại nhà băng này.

Theo Vikki Bank, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 và thực hiện Nghị quyết 263/NQ-CP của Chính phủ về chính sách tặng quà cho nhân dân, đơn vị này triển khai chương trình "Mở tài khoản Vikki An sinh - Nhận quà mừng Quốc khánh".

Cụ thể, từ 21h00 ngày 29/8/2025, ngoài khoản quà tặng 100.000 đồng từ Chính phủ qua VNeID, khách hàng mở mới tài khoản Vikki Bank sẽ có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị như vàng miếng, vàng nhẫn, điện thoại Samsung 5G,…

Đáng chú ý, nhà băng này sẽ tặng 10 lượng vàng SJC, trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng, cho khách hàng mở tài khoản thứ 1 triệu. Khách hàng mở tài khoản thứ 10.000 và 100.000 sẽ được nhận 1 lượng vàng, trị giá khoảng 130 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng thứ 1.000, 2.000 và 3.000 sẽ nhận 1 chỉ vàng SJC, trị giá khoảng 13 triệu đồng mỗi giải. Tổng cộng, số lượng vàng dành tặng lên tới 997 chỉ.

Bên cạnh quà tặng bằng vàng, ngân hàng còn trao tặng 1.100 điện thoại Samsung 5G cho các hộ dân khó khăn, nhằm hỗ trợ việc tiếp nhận chính sách an sinh xã hội từ Chính phủ thông qua ứng dụng VNeID.

Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công khai liên tục từ 9h00 ngày 30/8/2025 trên website và fanpage chính thức của Vikki. Ngân hàng cho biết, ngay trong sáng 30/8 đã có những khách hàng đầu tiên ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam nhận được quà tặng vàng từ chương trình.

Đại diện Vikki nhấn mạnh, chương trình "Mở tài khoản Vikki An sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh" không chỉ là hoạt động tri ân dịp lễ lớn của đất nước mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong việc nâng cao an sinh xã hội và phổ cập dịch vụ tài chính số đến đông đảo người dân.

Ngân hàng số Vikki hoạt động theo giấy phép số 0009/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặt trụ sở tại Hà Nội với 212 chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 1.000 máy ATM trên toàn quốc. Với hệ sinh thái dịch vụ gồm thanh toán, thẻ, tiết kiệm, vay vốn, đầu tư, bảo hiểm, du lịch và mua sắm, Vikki định hướng trở thành ngân hàng số dành cho mọi khách hàng, cung cấp giải pháp tài chính tiện ích, an toàn và bảo mật.



