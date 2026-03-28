Giá xăng chạm mốc 50.000 đồng/lít, VinFast VF 3 bất ngờ 'cháy hàng' tại quốc gia láng giềng Việt Nam?

Giữa bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, thông tin mẫu xe điện mini VinFast VF 3 “cháy hàng” tại Philippines đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên Facebook, trang Nuffsaid Society đăng tải thông tin cho rằng “VinFast VF 3 hiện đã bán hết hoàn toàn, với danh sách chờ kéo dài nhiều tháng”. Bài đăng đi kèm hình ảnh mẫu xe cùng dòng chữ “OUT OF STOCK”, nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên nhiều hội nhóm, làm dấy lên suy đoán về tình trạng khan hàng của mẫu xe này tại thị trường Philippines.

Nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra hào hứng trước thông tin trên, thậm chí bình luận vui rằng VinFast đang trở thành “SoldFast” (bán nhanh). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, VinFast vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức liên quan đến việc VF 3 có thực sự “cháy hàng” hay không.

VinFast VF 3 được giới thiệu tại Philippines từ năm 2024, trở thành thị trường quốc tế đầu tiên ngoài Việt Nam đón nhận mẫu xe điện mini này. Ngay khi ra mắt, xe gây chú ý nhờ thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc, cùng mức giá cạnh tranh.

Theo các trang thông tin ô tô tại Philippines, VF 3 có giá khởi điểm khoảng 645.000 peso (tương đương hơn 11.000 USD) cho phiên bản tiêu chuẩn. Trong giai đoạn mở bán ban đầu, hãng áp dụng mức giá ưu đãi từ 605.000–705.000 peso tùy theo hình thức mua pin hoặc thuê pin, kèm khoản đặt cọc khoảng 5.000 peso cho khách hàng đăng ký sớm.

Không chỉ cạnh tranh về giá, VinFast gần đây còn gia tăng sức hút cho các dòng xe điện tại thị trường châu Á thông qua chính sách ưu đãi sử dụng.

Cụ thể, hãng công bố gia hạn chương trình miễn phí sạc đến hết ngày 31/03/2029 tại ba thị trường gồm Philippines, Ấn Độ và Indonesia. Theo đó, toàn bộ khách hàng sở hữu ô tô điện VinFast tại các quốc gia này sẽ được miễn phí sạc tại hệ thống trạm do V-Green phát triển và vận hành, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp, bao gồm tài xế dịch vụ.

Song song, Vingroup cũng triển khai chương trình “Thu xăng Đổi điện” tại nhiều thị trường, trong đó có Philippines. Chương trình mang đến ưu đãi giảm thêm 3% giá ô tô và 5% giá xe máy điện cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, góp phần kích thích nhu cầu trong bối cảnh chi phí nhiên liệu truyền thống tăng cao.

Thực tế, thị trường Philippines đang chịu áp lực lớn từ giá nhiên liệu. Theo Bộ Năng lượng nước này, dự trữ xăng đủ dùng trong 53 ngày, dầu diesel trong 46 ngày và nhiên liệu máy bay khoảng 39 ngày. Tuy nhiên, giá dầu diesel đã tăng mạnh, có thời điểm vượt 120 peso/lít, cao gấp đôi so với trước khi xung đột Trung Đông leo thang. Hệ quả là hàng trăm cây xăng phải đóng cửa, trong khi chi phí vận hành tăng cao gây sức ép lên người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, các mẫu xe điện giá rẻ như VF 3 được xem là lựa chọn thay thế đáng chú ý. Xe có kích thước dài khoảng 3.190 mm, sử dụng động cơ điện công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm, đi kèm bộ pin dung lượng khoảng 18–19 kWh, cho tầm hoạt động tối đa khoảng 210 km mỗi lần sạc. Thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% vào khoảng 36 phút.

Với mức giá dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp, VF 3 đang được đánh giá là một trong những mẫu xe điện phổ thông đáng chú ý tại Philippines.