Giá xăng, dầu cùng giảm

(Ảnh: Ngọc Hiền)

Chiều nay (6/8), Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm.

Cụ thể, trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 535 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 80 đồng/lít; cuối cùng dầu mazut 180CST 3.5S giảm 87 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15h00 ngày 6/8 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.728 đồng/lít - Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.324 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 27.544 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.391 đồng/kg

Như vậy, giá xăng dầu đã quay đầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Ở kỳ điều hành này, Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích quỹ 200 đồng/lít với mặt hàng xăng. Trong chiều ngược lại, nhà điều hành không thực hiên chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương đang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Một nội dung quan trọng là đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp nhưng đồng thời tăng cường trách nhiệm và sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay; thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được quyền tự quyết định và công bố giá bán lẻ trong hệ thống phân phối của mình trên cơ sở công thức giá quy định tại Nghị định.

Sau khi điều chỉnh giá, thương nhân có trách nhiệm kê khai giá và gửi thông báo đến cơ quan quản lý để kiểm tra, giám sát.

Đối với vùng sâu, vùng xa, giá bán lẻ của thương nhân phân phối không được vượt quá mức giá cao nhất do thương nhân đầu mối công bố tại cùng địa bàn nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Nhà nước chỉ công bố một yếu tố hình thành giá là chi phí kinh doanh định mức để thương nhân áp dụng, góp phần ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý.