Giá xăng dầu đồng loạt tăng, mạnh nhất hơn 1.300 đồng/lít

30-10-2025 - 15:48 PM | Thị trường

Từ 15h hôm nay 30/10, giá các loại xăng dầu đồng loạt tăng, trong đó dầu diesel tăng mạnh nhất với hơn 1.300 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 710 đồng/lít, không cao hơn 19.760 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 762 đồng/lít, không cao hơn 20.488 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, không cao hơn 19.271 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 541 đồng/kg, không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, mạnh nhất hơn 1.300 đồng/lít- Ảnh 1.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23/10 - 29/10) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/10 và kỳ điều hành ngày 30/10 là: 79,326 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,951 USD/thùng); 82,158 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,955 USD/thùng); 90,928 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,573 USD/thùng); 90,942 USD/thùng dầu diesel (tăng 7,459 USD/thùng); 387,642 USD/tấn dầu mazut (tăng 19,084 USD/tấn).

Trước đó, ở kỳ điều hành gần nhất ngày 23/10, giá xăng E5 RON92 giảm 170 đồng/lít còn 19.050 đồng/lít; xăng RON95 giảm 180 đồng/lít, còn 19.720 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 540 đồng/lít còn 17.880 đồng/lít, dầu hỏa giảm 290 đồng/lít còn 18.110 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 280 đồng/kg về mức 14.090 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 25 lần, giảm 20 lần. Giá dầu diesel có 23 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, dầu diesel rẻ hơn 538 đồng/lít

Theo Phạm Duy

VTC News

