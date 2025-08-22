Trung Quốc ồ ạt thu mua một loại quả “vương giả chi quả” mà Việt Nam dự kiến có sản lượng hơn 50.000 tấn
Đây là loại quả được mệnh danh “vương giả chi quả” ở Việt Nam.
- 22-08-2025Mỹ chi hơn 10 tỷ USD mua một 'mỏ vàng' của Việt Nam từ đầu năm: Nước ta vừa vươn lên đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu, 132 quốc gia đã chốt đơn hàng
- 21-08-2025Hàng chục nghìn tấn 'vàng trắng' của Việt Nam được Malaysia chốt đơn: 1/3 thế giới ưa chuộng, nước ta có diện tích trồng hơn 900.000 ha
- 21-08-2025Đơn hàng nối tiếp đơn hàng, 1 sản phẩm của Việt Nam "bùng nổ" tại quốc gia giàu có châu Âu
Đó là quả nhãn lồng Hưng Yên (gọi là nhãn Hưng Yên). Loại quả này được mệnh danh là "vương giả chi quả", một sản vật được tiến Vua.
Mới đây, theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên tại Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên năm 2025, ngày 20/8, toàn tỉnh hiện có khoảng 5.800 ha trồng nhãn. Trong đó, từ 15 – 20% diện tích là các giống nhãn đặc sản quý như nhãn đường phèn, nhãn cùi cổ. Đây là những loại quả nổi tiếng bởi vì có hương vị ngọt thanh, cùi dày, hạt nhỏ.
Những loại nhãn trên được trồng tập trung ở Hồng Châu, Tân Hưng, Đức Hợp, Hồng Quang, Khoái Châu, Châu Ninh, Triệu Việt Vương… Đây là những vùng đất có thổ nhưỡng phù hợp, khí hậu thuận lợi, và người dân nơi đây cũng có truyền thống lâu đời và kinh nghiệm canh tác. Chính vì vậy, nhãn Hưng Yên không chỉ thơm ngon mà còn ổn định về năng suất, đặc biệt được thị trường trong nước và quốc tế ưa chuộng.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, vụ nhãn năm 2025 được chia thành 3 giai đoạn chính. Thứ nhất, nhãn chín sớm thu hoạch trước 30/7, chiếm khoảng 10% diện tích. Thứ hai, nhãn chính vụ thu hoạch từ 1 – 30/8, chiếm khoảng 50% diện tích. Thứ ba, nhãn chín muộn được thu hoạch từ 30/8 – 20/9, chiếm khoảng 40% diện tích. Với cơ cấu này, người dân có thể kéo dài thời vụ cung ứng, tránh tình trạng dồn dập dẫn đến rớt giá. Đáng chú ý, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, nên sản lượng nhãn Hưng Yên năm nay dự kiến tăng khoảng 15% so với năm ngoái, đạt hơn 50.000 tấn quả.
Theo UBND tỉnh Hưng Yên, có trên 60% sản lượng đạt chứng nhận VietGap và hữu cơ, qua đó đáp ứng được yêu cầu khắt khe từ những thị trường cao cấp như Mỹ, EU và Nhật Bản. Bên cạnh đó, nhãn Hưng Yên đang tiếp cận các thị trường nước ngoài như Úc, Hàn Quốc… Đặc biệt, nhãn Hưng Yên tiếp tục duy trì được xuất khẩu sang thị trường tiêu thụ lớn là Trung Quốc.
Nhãn hiện là một trong những mặt hàng nông sản của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, bên cạnh sầu riêng, tổ yến, khoai lang, thanh long, chôm chôm, xoài, mít…
Trên thực tế, nhãn lồng Hưng Yên đã được cấp chỉ dẫn địa lý. Loại quả này nằm trong Top 50 trái cây nổi tiếng của Việt Nam. Vì vậy, việc duy trì chất lượng và khẳng định thương hiệu không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần gìn giữ giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ của nước ta.
Nhãn Hưng Yên có nhiều tiềm năng xuất khẩu
Tại Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, trong vài năm qua, nhãn Hưng Yên đã hiện diện tại nhiều quốc gia. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất với nhu cầu khoảng 700.000 tấn nhãn/năm. Nhưng thị trường này đang chuyển từ nhập khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch, vì vậy đòi hỏi sản phẩm phải có mã số vùng trồng, bao bì, nhãn mác đầy đủ. Đây được coi là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn cho thương hiệu nhãn Hưng Yên.
Trong khi đó, theo Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, thị trường Mỹ, EU ưu tiên sản phẩm organic, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đạt chứng chỉ quốc tế. Nhãn Hưng Yên đã từng bước thâm nhập các thị trường này và nếu duy trì chất lượng ổn định thì tiềm năng còn rất lớn. Ngoài ra, các nước ASEAN, Trung Đông cũng là những thị trường tiềm năng nhờ khoảng cách địa lý gần, nhu cầu tiêu dùng đa dạng và có ít rào cản kỹ thuật.
Theo Phó Cục trưởng, bên cạnh những sản phẩm nhãn tươi, xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang sản phẩm chế biến sâu như nhãn sấy, nhãn đông lạnh, nước ép… Do đó, nếu Hưng Yên đẩy mạnh công nghiệp chế biến sẽ không chỉ nâng cao giá trị gia tăng mà còn kéo dài thời gian tiêu thụ và giảm áp lực mùa vụ.
Đặc biệt, để tiếp tục nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn nói riêng và nông sản Hưng Yên nói chung, theo Phó Cục trưởng, trong thời gian tới tỉnh cần tăng cường xây dựng và quảng bá thương hiệu, truyền thông đa kênh cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên, đặc biệt kết hợp giữa phương thức truyền thống và nền tảng số, tổ chức "Tuần lễ Nhãn Hưng Yên" tại các thành phố lớn và cả ở thị trường nước ngoài. Ngoài ra, tỉnh cần chuẩn hóa sản xuất, áp dụng nghiêm các quy trình VietGAP, GlobalGAP, Organic, mở rộng diện tích có mã số vùng trồng xuất khẩu…
Các vùng trồng nhãn chính của Việt Nam hiện nay bao gồm các tỉnh như Hưng Yên, Sơn La và một số khu vực ở miền Bắc Việt Nam.
Nhãn lồng Hưng Yên được biết tới từ khoảng thế kỷ 16. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng mô tả về hương vị của nhãn như sau: "Mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong kẽ răng, lưỡi nảy ra vị thơm tựa như nước thánh trời cho". Vào năm Minh Mạng thứ 11 (1830), nhân dân Hưng Yên đã chọn trái nhãn lồng vào Kinh đô để tiến Vua. Kể từ đó, nhãn lồng còn được gọi tên khác là "nhãn tiến Vua".
Nhịp sống thị trường