Giải cứu người đàn ông 67 tuổi bị 'bắt cóc online'

Ngày 23/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Tam Anh vừa kịp thời phát hiện và can thiệp, ngăn chặn thành công một vụ "bắt cóc online" bằng thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng.

Công an kịp thời giải cứu người đàn ông bị "bắt cóc online"

Nạn nhân là ông N.T.K (67 tuổi, trú xã Tam Anh). Ông K. bị một số người giả danh công an xã và cơ quan cảnh sát điều tra gọi điện đe dọa, yêu cầu tự cô lập, không liên lạc với gia đình nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và từng bước khống chế tâm lý.

Nhận tin báo từ người thân về việc ông K. mất liên lạc bất thường, Công an xã Tam Anh lập tức triển khai lực lượng đến kiểm tra, nhanh chóng xác định nạn nhân đang bị điều khiển tinh thần qua điện thoại.

Công an đã trấn an, giải thích, đưa ông K. trở về an toàn, kịp thời chặn đứng nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản và các hệ lụy khác.

Theo lời kể của nạn nhân, các đối tượng liên tục thay đổi vai trò từ “công an xã” đến “điều tra viên”, vu khống ông K. liên quan vụ án rửa tiền. Sau đó, những người này yêu cầu ông K. cung cấp số căn cước, số tài khoản, thông tin gia đình, thậm chí ép phải “làm việc online” qua video để tăng mức độ kiểm soát.