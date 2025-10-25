Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc online' sau cuộc điện thoại thông báo trúng học bổng du học

25-10-2025 - 09:41 AM | Kinh tế số

Công an TP Đà Nẵng đã tìm kiếm và giải cứu nạn nhân là nữ sinh viên bị "bắt cóc online" sau cuộc điện thoại thông báo trúng học bổng du học và phải nộp tiền chứng minh tài chính.

Vào lúc 6h ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận trình báo của một người dân về việc em ruột tên là L.T. A.N. (sinh năm 2006, hiện đang là sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn) nghi ngờ bị " bắt cóc online ".

Giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc online' sau cuộc điện thoại thông báo trúng học bổng du học- Ảnh 1.

L.T.A.N được tìm thấy đang ở một trong một khách sạn sau khi nghe điện thoại trúng học bổng du học.

Theo trình báo, trước đó, khoảng 11h ngày 23/10, N. có gọi điện về gia đình thông tin việc mình đã nhận được học bổng du học nước ngoài và yêu cầu người nhà chuyển khoản số tiền 220 triệu đồng để chứng minh tài chính , làm các thủ tục cần thiết. Khi người nhà nói sẽ đưa tiền mặt thì N. không đồng ý. Đến tối, nghi ngờ người thân bị lừa đảo, gia đình đã tìm đến nơi tạm trú của nữ sinh trên đường Phan Thanh (phường Thanh Khê) để kiểm tra thì phát hiện nữ sinh đã rời đi từ lúc 19h00 cùng ngày. Khi liên lạc thì N. không chịu gặp mặt.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự nhận định nạn nhân đã bị các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn “bắt cóc online” và triển khai lực lượng xác minh, tìm kiếm nơi nạn nhân bị “khống chế” để thực hiện việc chiếm đoạt tài sản.

Đến 8h30 ngày 24/10 Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được N. đang ở tại phòng của một khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Lực lượng công an đã tiếp cận, giải thích và đã giải cứu thành công nạn nhân trong sự vui mừng của người thân và gia đình.

Theo Nguyễn Thành

Báo Tiền Phong

