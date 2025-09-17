Giải cứu thành công nam thanh niên bị "bắt cóc online", tống tiền 200 triệu đồng

Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng vào cuộc, giải cứu thành công một thanh niên bị "bắt cóc online", tống tiền 200 triệu đồng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-9, Công an phường An Hải tiếp nhận tin báo của bà V.T.B.L. về việc con trai N.V.M.T. (SN 2007) nghi bị kẻ xấu uy hiếp, lừa đảo tống tiền 200 triệu đồng.

Các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để trả nợ cá độ bóng đá cho em N.V.M.T.

Bà L. cho hay, trước đó lúc 16 giờ 30 phút, N.V.M.T rời nhà đi học nhưng đến 18 giờ 25 phút, bà L. nhận được tin nhắn từ con trai với nội dung bị đòi nợ, buộc gia đình phải chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Khi gia đình động viên trở về thì N.V.M.T. từ chối, cho biết chỉ khi trả xong nợ mới dám về nhà.

Xác định vụ việc có dấu hiệu bắt cóc online, tống tiền, Công an phường An Hải đã nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Hội An Tây triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện N.V.M.T. đang ở một mình trong một nhà nghỉ tại phường Hội An Tây trong trạng thái hoảng loạn.

Qua đấu tranh, N.V.M.T. khai nhận đã bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh Công an, đe dọa liên quan đến "vụ án rửa tiền" và yêu cầu rời khỏi nhà nghỉ để "làm việc".

Sau đó, đối tượng buộc em gọi điện, nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để được "bảo lãnh về".

Cơ quan Công an đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu an toàn cho N.V.M.T, đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng truy xét đối tượng liên quan.

Qua vụ việc, Công an phường An Hải khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng gọi điện đe dọa, uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi gặp tình huống tương tự, cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.