Giải mã 'kịch bản' hạ gục giá lúa miền Tây: Khi 'khách sộp' lật kèo và 3 cú 'plot twist' còn lại

03-09-2025 - 14:51 PM | Doanh nghiệp

Nếu ngành lúa gạo miền Tây là một bộ phim bom tấn, thì chắc chắn nó đang bước vào hồi gay cấn nhất với tựa đề "Cuộc khủng hoảng bất thình lình".

Bộ phim đầy kịch tính này đang khiến cả Đồng bằng sông Cửu Long đứng ngồi không yên. Giá lúa bỗng nhiên rớt giá thê thảm, khiến từ người trồng đến người buôn đều ngơ ngác.

Một nông dân dẫn chứng, đầu tháng 7, giá lúa giống OM18 được thương lái chào mua tại chân ruộng khoảng 7.500 đồng/kg, nhưng hiện tại rớt xuống chỉ còn hơn 5.700 đồng. Chưa đầy 20 ngày mà giá lúa đã giảm gần 1.800 đồng/kg, khiến nông dân bị ngộp.

Điều gì đã dẫn đến cú sốc này?

Một, "thượng đế" Philippines bỗng dưng... ăn kiêng!

Hãy tưởng tượng bạn là chủ một nhà hàng có một vị khách "sộp", ngày nào cũng bao nguyên cả tầng để ăn tiệc. Vị khách đó chính là Philippines, người mua hơn 40% tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Đùng một cái, vị khách này tuyên bố: "Tôi đang detox, 60 ngày tới sẽ không ăn cơm của các bạn nữa nhé!".

Cú "lật kèo" này khiến các kho gạo của ta đang đầy ắp bỗng trở nên thừa mứa. Hàng làm ra không có người mua lớn nhất, buộc phải quay lại bán cho "khách lẻ" trong nước. Cung vượt cầu, giá lúa bắt đầu tuột dốc.

Hai, "Thuế vỉa hè" cho thương lái

Giữa lúc đang ế ẩm, các thương lái (người mua lúa của nông dân) lại nhận được thông báo phải đóng thêm 5% thuế VAT.

Để bù vào 5% thuế phải đóng, thương lái phải hạ giá mua lúa của nông dân.

Ba, người hàng xóm thích "phá giá"

Khi thị trường đang rối ren, một "nhân vật" không mời mà đến đã xuất hiện và làm tình hình thêm tồi tệ: lúa gạo giá rẻ từ Campuchia. Lượng lúa này "chảy" mạnh qua biên giới với giá thấp hơn, tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Dù muốn hay không, các quán cũ cũng phải cân nhắc giảm giá nếu không muốn mất khách.

Bốn, "Mẹ thiên nhiên" khó ở

Những cơn mưa lớn kéo dài khiến lúa thu hoạch bị ẩm, độ ẩm cao, chất lượng giảm sút. Hạt lúa không còn đẹp, không đạt chuẩn, thương lái và doanh nghiệp lại có thêm lý do để ép giá. Đã thế, năng suất vụ này cũng thấp hơn hẳn mọi năm.

Tóm lại, chuyện này ảnh hưởng đến "nồi cơm" của bạn ra sao?

Nghe chuyện nông dân miền Tây có vẻ xa xôi, nhưng "bộ phim bom tấn" này thực sự có ảnh hưởng đến bữa cơm hàng ngày của chính bạn.

Giá gạo bạn mua có thể sẽ "mềm" hơn một chút, nhưng đừng vội mừng. Khi giá lúa tại ruộng giảm sâu, có thể giá gạo bán lẻ sẽ giảm nhẹ. Tuy nhiên, mức giảm này thường không tương xứng vì còn phải qua nhiều khâu trung gian, vận chuyển, lưu kho... Điều đáng lo hơn là sự bất ổn này có thể ảnh hưởng đến an ninh lương thực và chất lượng gạo trong dài hạn.

Sức mua chung của cả nền kinh tế sẽ yếu đi. Miền Tây là vựa lúa và là một vùng kinh tế quan trọng. Khi hàng triệu nông dân mất thu nhập, họ sẽ thắt chặt chi tiêu. Các cửa hàng vật tư nông nghiệp, quán ăn, tiệm tạp hóa ở nông thôn sẽ vắng khách. Hiệu ứng domino này sẽ làm giảm sức mua chung, ảnh hưởng gián tiếp đến nhiều ngành nghề khác mà có thể bạn không ngờ tới.

"Bộ phim" này vẫn chưa có hồi kết, và các "diễn viên chính" là bà con nông dân đang rất cần một "cái kết có hậu" thay vì một kịch bản bi kịch.

'Ông trùm' lúa gạo tìm lối thoát cho khoản nợ hơn 6.000 tỷ đồng: MB, TPBank giang tay cứu giúp

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

