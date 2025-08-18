Giải mã sức hút tại sự kiện khớp cọc của City Rise

‘Cháy hàng’ ngày khớp cọc

Giữa tháng 8, khi thời tiết còn khá oi bức, sự kiện City Rise ra mắt phân khu Elite Town còn thiêu đốt thị trường bất động sản (BĐS) Thái Nguyên khi chứng kiến lượng khách tham quan dự án và chốt "deal" chóng vánh trong sự kiện khớp cọc phân khu Elite Town. Điều này không chỉ tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, mà còn đánh dấu màn khởi động quý 3 sôi động, đầy triển vọng của thị trường khu vực nói chung và Phổ Yên nói riêng.

Trước đó, chủ đầu tư (CĐT) đã phải ngừng nhận đặt giữ chỗ do lượng đăng ký gấp 3 lần tổng số sản phẩm chuẩn bị tung ra. Đáng chú ý, trong sự kiện giới thiệu dự án, City Rise cũng tạo dấu ấn với tỷ lệ khớp căn lên tới 135% chỉ trong 30 phút.

Sức nóng của City Rise trong sự kiện giới thiệu dự án

Theo CĐT, ngoài khách Việt Nam, sự kiện ghi nhận một lượng khách hàng nước ngoài tham dự, trong đó là các chuyên gia, kỹ sư cao cấp đang làm việc tại Phổ Yên đã mua thành công từ giai đoạn đầu.

Bà Minh Thịnh – Phó Tổng Giám đốc Bắc Thăng Long Thành Đồng, đại diện CĐT chia sẻ: "Sức nóng của phân khu Elite Town - City Rise thể hiện rõ qua lượng khách hàng tham dự với tỷ tiêu thụ đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, là một CĐT có nội lực, chúng tôi sẽ chỉ đưa ra thị trường quỹ căn giới hạn mang tính chất giới thiệu phân khu mới của dự án.’’

Với kinh nghiệm đầu tư BĐS nhiều năm, anh Quang Hưng đến từ Hà Nội nhận định, Thái Nguyên đang dần trở thành ‘Bắc Ninh thứ hai’ nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, dòng vốn FDI mạnh mẽ và những sản phẩm BĐS chất lượng như City Rise, nhưng mới chỉ ở đầu chu kỳ tăng trưởng.

Chị Phan Hương – chủ nhân đã sở hữu sản phẩm đất nền City Rise cho biết: "Ngay từ khi dự án ra mắt, tôi đã nhìn thấy tiềm năng và quyết định xuống tiền. Chỉ sau một thời gian ngắn, giá trị BĐS tăng trưởng đã vượt kỳ vọng. Vì vậy, khi City Rise mở bán phân khu Elite Town với nhiều quỹ căn đẹp và chính sách hấp dẫn, tôi đã chốt thêm 3-4 lô nữa.’

Giải mã thành công ấn tượng

Theo giới đầu tư, thành công rực rỡ của City Rise đến từ việc dự án đã hội tụ đủ ba yếu tố "thiên thời - địa lợi - nhân hòa".

City Rise sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm TP Phổ Yên

Thứ nhất, yếu tố ‘địa lợi’ thể hiện qua vị trí đắc địa ngay tại quỹ đất ‘vàng’ cuối cùng tại trung tâm thành phố Phổ Yên. Dự án nằm ngay trên mặt tiền Quốc lộ 3 – trục đường giao thương huyết mạch sầm uất bậc nhất khu vực và chỉ cách Hà Nội chỉ 45km. Bao quanh dự án là các hạ tầng trọng điểm như cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, vành đai 5… cùng nhiều công trình giao thông chiến lược đang được đẩy mạnh như cầu Tứ Liên, Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn), cao tốc Thái Nguyên – Lạng Sơn… Không chỉ thuận tiện về kết nối, City Rise còn nằm liền kề các khu công nghiệp trọng điểm như KCN Yên Bình (nơi đặt nhà máy Samsung lớn nhất thế giới), KCN Điềm Thụy, KCN Sông Công… mang đến lợi thế đầu tư, kinh doanh dồi dào.

Thứ hai, "nhân hòa" nằm ở chỗ với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, CĐT đã tung ra chính sách bán hàng hấp dẫn với mức chiết khấu lên đến 13%, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng, cam kết thuê lại trong vòng 24 tháng – tương đương 480 triệu đồng, giúp giải quyết bài toán tài chính và gia tăng lợi nhuận dồi dào cho khách hàng. Đồng thời thể hiện tầm vóc của CĐT, bởi phải có năng lực tài chính cực kỳ tốt mới có thể áp dụng các chính sách thông thoáng như vậy.

CĐT bàn giao sổ đỏ cho khách hàng

Yếu tố cuối cùng "thiên thời", City Rise là một trong số ít sản phẩm sở hữu tính pháp lý hoàn chỉnh trong bối cảnh thị trường còn nhiều dự án "án binh bất động". Chỉ sau 2 tháng mở bán, CĐT đã bàn giao đất và sau 3 tháng, những sổ đỏ đầu tiên đã được trao - một tốc độ hiếm có trên thị trường. Hiện tại, City Rise đang được tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hướng đến mục tiêu bàn giao theo đúng cam kết.

Ngoài ra, City Rise còn sở hữu nhiều lô đất nền có diện tích nhỏ từ 75m2, phù hợp với tài chính của nhiều nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư "mua sỉ".

Thành công ấn tượng của sự kiện mở bản City Rise không chỉ củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng của Phổ Yên, mà còn mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho thị trường khu vực, góp phần thay đổi diện mạo chung của thị trường BĐS miền Bắc.

