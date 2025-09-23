Giải mã sức nóng của cổ phiếu Vingroup

Trong 2 tuần qua, thị trường chứng khoán chứng kiến một trong những diễn biến đáng chú ý nhất năm 2025: cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup liên tục lập đỉnh mới, vốn hóa lên cao nhất hơn 590.000 tỷ đồng (khoảng 22 tỷ USD).

Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 toàn sàn chứng khoán, đồng thời đứng trước cơ hội lớn để trở thành cái tên đầu tiên trong lịch sử Việt Nam chạm đến mức vốn hóa 600.000 tỷ đồng. Ít ai quên được rằng trước đó, hàng loạt tin đồn thất thiệt đã phủ bóng lên hình ảnh của Vingroup, khiến tâm lý nhà đầu tư dao động.

Các thông tin xuyên tạc, sai sự thật về Vingroup lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube…, tập trung vào 4 chủ đề chính, bao gồm: tình hình tài chính tập đoàn; chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo. Tất cả đã tạo ra bức tranh méo mó về Vingroup trong mắt nhà đầu tư.

Có thời điểm, trên mạng xã hội, câu chuyện “Vingroup sắp phá sản vì khoản nợ 800.000 tỷ đồng” trở thành chủ đề nóng dù thực tế nợ vay tài chính của tập đoàn tại 30/6/2025 chỉ khoảng 283.000 tỷ đồng với hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu gần 1,8 lần, nằm trong giới hạn an toàn đối với các doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và Việt Nam.

Anh Hoàng Minh, một nhà đầu tư cá nhân lâu năm tại Hà Nội chia sẻ: “Thị trường chứng khoán rất nhạy cảm với tin đồn. Khi chưa có thông tin chính thức, nhiều người hoảng loạn bán cổ phiếu, kéo theo hiệu ứng domino. Đặc biệt, trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư là cá nhân, tin giả càng có đất để lan rộng” .

Nhiều chuyên gia cũng đồng tình rằng với cấu trúc thị trường hiện nay, việc tin đồn ảnh hưởng mạnh đến giá cổ phiếu là điều khó tránh, và chỉ có thông tin minh bạch, kịp thời mới giúp nhà đầu tư lấy lại niềm tin. “T in giả là vấn đề nghiêm trọng với cả nền kinh tế, xã hội, chứ không riêng gì cá nhân, doanh nghiệp. Một tin bịa đặt có thể làm sụp giá cổ phiếu, gây rối loạn thị trường, làm đổ vỡ quan hệ kinh tế, ảnh hưởng đến hàng triệu người lao động... ”, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI bày tỏ.

Trước thực tế đó, Vingroup đã chọn cách phản ứng minh bạch và thượng tôn pháp luật. Ngày 8/9/2025, Tập đoàn Vingroup tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet. “Việc Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận - không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật”, doanh nghiệp này thông báo.

Trong thông báo chính thức, Vingroup cũng đồng thời làm rõ các thông tin về số nợ vay thực tế, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tỷ lệ nội địa hóa của VinFast… Kết quả đến ngay lập tức. Cổ phiếu VIC tăng gần 3,4% trong phiên 9/9, lên gần 129.200 đồng/cổ phiếu. Những ngày tiếp theo, cổ phiếu VIC tăng mạnh mẽ và trở thành hiện tượng với 4 lần lập đỉnh trong 2 tuần, lên cao nhất 153.200 đồng/cổ phiếu trong phiên 19/9/2025.

Không chỉ giá cổ phiếu bứt phá, tài sản cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup cũng tăng mạnh. Theo thống kê của Forbes, tài sản ông Phạm Nhật Vượng lên cao nhất 15 tỷ USD, lọt Top 200 người giàu nhất thế giới. Động thái pháp lý quyết liệt của Vingroup vì thế không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ danh dự mà còn chứng minh sức mạnh tài chính và tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp.

Có thể thấy, câu chuyện của Vingroup là bài học về tác động của tin đồn đối với thị trường vốn. Khi tin giả lan tràn, tâm lý nhà đầu tư có thể bị xáo trộn, kéo theo biến động giá cổ phiếu. Ngược lại, minh bạch thông tin và hành động dứt khoát sẽ giúp thị trường khôi phục niềm tin nhanh chóng. Trong trường hợp của Vingroup, việc công khai số liệu tài chính, giải thích nợ vay và khởi kiện người tung tin sai đã tạo “cú hích” khiến cổ phiếu bật tăng trở lại.

Luật sư Trương Thanh Đức nhận định, trước vấn nạn tin giả lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nếu doanh nghiệp im lặng, lo ngại phiền phức thì sẽ khiến xã hội ngày càng méo mó. Vì vậy, việc Vingroup dám đương đầu trước vấn nạn này là cách làm văn minh và cần được ủng hộ, bởi hành động này không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp mà còn ý nghĩa trong cảnh tỉnh xã hội, giúp cộng đồng không bị dẫn dắt, thao túng bởi những thông tin hỗn loạn.