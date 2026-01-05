Giải mã tăng trưởng mảng IB của VPBankS

Bởi vậy, đà tăng trưởng nhanh trong mảng IB tại VPBankS, một công ty chứng khoán còn non trẻ về tuổi đời, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường.

"Dấu ấn" VPBankS

Trong bức tranh toàn ngành, mảng ngân hàng đầu tư (IB) trước đây thường mặc định là "cuộc chơi", nơi kinh nghiệm, uy tín thương hiệu và mạng lưới quan hệ sẽ quyết định vị thế. Chính vì vậy, sự vươn lên VPBankS nhanh chóng được giới tài chính chú ý.

Đầu tháng 12, thị trường M&A Việt Nam "nổi sóng" khi "gã khổng lồ" văn phòng phẩm Nhật Bản, Tập đoàn KOKUYO thông báo sẽ thâu tóm Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG), với quy mô thương vụ khoảng 185 triệu USD. VPBankS, công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank, có vai trò là đơn vị đồng tư vấn, hỗ trợ khách hàng và phối hợp cùng đơn vị đồng tư vấn trong quá trình thực hiện giao dịch.

Sự xuất hiện của VPBankS trong thương vụ top đầu M&A Việt Nam năm 2025 nối dài thêm những con số ấn tượng của mảng IB trong năm nay. 9 tháng 2025, doanh thu mảng IB của VPBankS đạt 943 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng vượt xa mặt bằng chung của ngành chứng khoán.

Hơn 3 năm hoạt động, VPBankS đã ghi tên vào nhóm dẫn đầu thị trường về thu xếp vốn trên cả thị trường vốn cổ phần (ECM) lẫn thị trường vốn nợ (DCM). Ở mảng ECM, VPBankS đã tư vấn cho các thương vụ huy động vốn cổ phần với tổng quy mô lên tới 20.000 tỷ đồng. Song song, công ty cũng tham gia hàng loạt thương vụ phát hành trái phiếu quy mô lớn, với tổng giá trị khoảng 14.500 tỷ đồng. Năng lực được thể hiện qua các giao dịch quy mô hàng nghìn tỷ đồng và quan trọng hơn là tệp khách hàng trải rộng nhiều lĩnh vực như: Sản xuất (TTC Group, VinFast), khai khoáng (Núi Pháo), bất động sản khu công nghiệp (Becamex), công nghệ và những ngành khác…

Theo Ban Lãnh đạo VPBankS, công ty là một trong số ít đơn vị trên thị trường cung cấp dịch vụ One Stop Shop (dịch vụ trọn gói) cho nhà đầu tư, có thể thực hiện thương vụ trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong 3 tuần. Đồng thời, nhờ sở hữu nguồn lực hơn 50 chuyên gia ngân hàng đầu tư, VPBankS đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về tư vấn phát hành.

Bối cảnh tạo nên "đất diễn"

Tiềm lực của VPBankS trong mảng IB gắn chặt với những biến chuyển mang tính cấu trúc của thị trường vốn và M&A Việt Nam những năm gần đây.

Tại M&A Vietnam Forum 2025, ông Michael Dwyer, Trưởng bộ phận Tư vấn Thương vụ của KPMG Việt Nam, nhận định Việt Nam vẫn được đánh giá là một điểm sáng tương đối ổn định, nhờ sự hiện diện của các thương vụ quy mô lớn và dòng vốn dài hạn mang tính chiến lược.

Thống kê cho thấy, kể từ năm 2021 đến nay, số lượng thương vụ M&A tại Việt Nam có xu hướng giảm dần, song tổng giá trị giao dịch không sụt giảm tương ứng. Điều này cho thấy thị trường đang dịch chuyển từ "nhiều thương vụ nhỏ" sang "ít nhưng lớn", với yêu cầu cao hơn về năng lực tư vấn, cấu trúc giao dịch và khả năng thu xếp vốn.

Năm 2025 là minh chứng rõ nét cho xu hướng này, khi giá trị M&A chủ yếu đến từ một số giao dịch lớn, như Birch thâu tóm BĐS Phương Đông với giá trị khoảng 365 triệu USD, thương vụ tái cấu trúc 277 triệu USD của Hyosung, hay AEON mua lại Công ty MTV Tài chính Bưu điện (PTF) với giá trị 162 triệu USD. Điểm chung của các giao dịch này là tính phức tạp cao, đòi hỏi sự tham gia của các đơn vị tư vấn có khả năng kết nối, hiểu sâu thị trường nội địa và đáp ứng được chuẩn mực quốc tế.

Chính trong bối cảnh đó, "dấu ấn" trở nên dễ lý giải hơn. Khi thị trường không còn ưu tiên số lượng mà đặt trọng tâm vào quy mô, chất lượng, lợi thế không còn nghiêng tuyệt đối về các tổ chức lâu năm. Sự thay đổi này tạo ra không gian mới cho các công ty chứng khoán trẻ nhưng được hậu thuẫn bởi hệ sinh thái mạnh và đối tác chiến lược uy tín.

Cộng hưởng từ hệ sinh thái và đối tác chiến lược

"Dấu ấn" VPBankS được minh chứng bởi tốc độ tăng trưởng và kết quả kinh doanh vượt trội, đến từ sức mạnh cộng hưởng hiếm có bởi hệ sinh thái và đối tác chiến lược.

Trong mảng IB, nơi khả năng tiếp cận khách hàng, chất lượng thương vụ và chuẩn mực quốc tế đóng vai trò quyết định, sự hậu thuẫn của ngân hàng mẹ VPBank và năng lực quốc tế từ SMBC đang tạo cho VPBankS một vị thế khác biệt.

Với quy mô lớn và mạng lưới phân phối rộng khắp, VPBank mang lại cho công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái lợi thế không thể sao chép. Cụ thể, VPBankS được thừa hưởng mạng lưới hơn 27.000 nhân sự trên toàn hệ thống VPBank, độc quyền khai thác tệp hơn 30 triệu khách hàng trong hệ sinh thái ngân hàng mẹ, với 634.000 khách hàng Diamond Banking, 2.000 khách hàng Private Banking, nhiều khách hàng tổ chức lớn và đặc biệt là hơn 160.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

Đây là lợi thế mang tính cấu trúc đối với mảng IB, bởi hệ sinh thái này bao trùm cả bên cung lẫn bên cầu của thị trường vốn. Như SME, nhóm doanh nghiệp này vừa là đối tượng có nhu cầu phát hành trái phiếu, cổ phiếu, tái cấu trúc vốn trong quá trình mở rộng kinh doanh, vừa là lớp nhà đầu tư tiềm năng đối với các sản phẩm được cấu trúc phù hợp.

Song song, cổ đông chiến lược SMBC của VPBank mang đến cho VPBankS một hỗ trợ hoàn toàn khác: năng lực và chuẩn mực quốc tế. Là một trong những định chế tài chính hàng đầu châu Á và thế giới, SMBC sở hữu kinh nghiệm sâu rộng trong thu xếp vốn, thị trường vốn nợ và các giao dịch xuyên biên giới tại nhiều thị trường phát triển. Sự đồng hành này giúp VPBankS tiếp cận các thông lệ quốc tế về cấu trúc giao dịch, quản trị rủi ro và đặc biệt là mạng lưới nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa VPBank và SMBC, vì thế, tạo nên một mô hình "hai trụ đỡ" cho mảng IB của VPBankS. Trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam đang bước vào giai đoạn nâng chuẩn và hội nhập sâu hơn, mô hình này giúp VPBankS không chỉ mở rộng quy mô hoạt động, mà còn từng bước nâng tầm vai trò: từ công ty chứng khoán tư vấn giao dịch, trở thành đơn vị kiến tạo và kết nối dòng vốn, cả trong nước lẫn quốc tế.