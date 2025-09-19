Giải mã "thành phố nghệ thuật" Vista Nam An Khánh được SJ Group kiến tạo

Tầm nhìn kiến tạo "thành phố nghệ thuật"

Trong bức tranh phát triển đô thị ở khu vực nội đô phía Tây Hà Nội, Vista Nam An Khánh nổi bật với tầm nhìn trở thành "thành phố nghệ thuật", một mô hình hiếm có khi yếu tố thẩm mỹ, văn hóa và trải nghiệm cư dân được đặt song song với quy hoạch hạ tầng. Đây cũng là dự án được SJ Group đầu tư nhiều tâm huyết nhất trong hành trình 24 năm hình thành và phát triển.

"Chúng tôi không chỉ xây dựng nơi ở, mà kiến tạo một cộng đồng văn minh, nơi mỗi góc phố, mỗi không gian đều mang đậm dấu ấn thẩm mỹ và văn hóa", đại diện SJ Group chia sẻ.

Triết lý ấy thể hiện rõ trong từng chi tiết, từ tuyến dạo bộ Ecopath được ví như một "bảo tàng xanh" mở, đến khu onsen khoáng nóng, vườn thiền tĩnh tại, hay những công viên chủ đề. Tất cả cho thấy nỗ lực tạo nên một đô thị vừa gắn kết thiên nhiên, vừa nuôi dưỡng đời sống tinh thần và sức khỏe cư dân.

Một chuyên gia phát triển đô thị nhận xét: "SJ Group đã chọn con đường khó hơn nhưng bền vững hơn", khi đặt yếu tố nghệ thuật, văn hóa và pháp lý minh bạch lên hàng đầu, thay vì chỉ chạy theo tốc độ phát triển.

Từng bước định hình diện mạo mới

Để hiện thực hóa tầm nhìn, SJ Group đã và đang triển khai hàng loạt hạng mục trọng điểm. Trước đó, vào tháng 2, chủ đầu tư đã phát động trồng 7.000 cây xanh nhằm phủ xanh toàn khu, song song với làm đẹp cảnh quan kênh Đan Hoài để vừa tăng khả năng tiêu thoát nước, vừa tạo cảnh quan hài hòa.

Trong đó, đoạn kênh Đan Hoài dài 460m nằm trong nội khu Vista Nam An Khánh đã hoàn thành chỉnh trang, trở thành điểm nhấn cảnh quan xanh mát và nâng cao khả năng thoát nước. Đặc biệt, kênh nằm sát trục đường A2 36m – con đường quan trọng ngay phân khu Vista Serena. Khi trục đường này được hoàn thiện và mở rộng đúng quy hoạch, các dãy shophouse tại Vista Serena sẽ hưởng lợi lớn về giá trị thương mại và tiềm năng kinh doanh.

Kênh Đan Hoài sau chỉnh trang, mang lại lợi thế kép về sinh thái và thương mại cho cư dân

Các hạng mục khác được đồng loạt triển khai như hoàn thiện các ô cảnh quan CX (vườn cây nội khu), nâng cấp hệ thống chiếu sáng, xây dựng các điểm nhấn cảnh quan dọc trục đường chính, bổ sung các tiện ích thể dục ngoài trời. Những bước đi này không chỉ tạo nền tảng hạ tầng, mà còn thể hiện tầm nhìn lâu dài về một khu đô thị xanh – sạch – đa trải nghiệm.

Công trường sôi động với loạt hạng mục quan trọng

Khảo sát tại Vista Nam An Khánh trong tháng 9/2025 cho thấy một bầu không khí thi công khẩn trương. Nhiều hạng mục quan trọng đang được triển khai đồng bộ, tạo nên diện mạo mới cho khu đô thị.

Các dãy shophouse thuộc Vista Palma đang hoàn thiện mặt ngoài, dần hình thành không gian phố thương mại sầm uất, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mua bán - dịch vụ của khu vực. Song song, cổng chào Vista Serena – biểu tượng của phân khu compound khép kín đang được xây dựng, vừa nâng cao tính nhận diện, vừa đảm bảo an ninh.

Tuyến Ecopath, con đường dạo bộ sinh thái chạy quanh khu đô thị đang được gấp rút triển khai giai đoạn 1, dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm nay. Tuyến đường không chỉ tạo điều kiện cho cư dân rèn luyện thể thao, dạo bộ ngắm cảnh trong không gian xanh an toàn, phù hợp cho mọi lứa tuổi; mà còn thể hiện một tư duy quy hoạch nhân văn, vốn phổ biến tại nhiều đô thị phát triển, nơi người đi bộ và xe đạp được đặt ở vị trí ưu tiên.

Tuyến đường đạo Ecopath đang được khẩn trương thi công

Trong bối cảnh vùng lõi nội đô ngày càng chật chội, phần lớn các dự án đều tận dụng tối đa quỹ đất cho mục đích thương mại, thì SJ Group đã dành phần lớn diện tích để kiến tạo tuyến Ecopath. Quyết định này cho thấy định hướng khác biệt của chủ đầu tư, thay vì chỉ chú trọng vào khai thác diện tích sinh lợi, SJ Group lựa chọn đầu tư vào tiện ích dài hạn, mang lại không gian sống xanh, lành mạnh và bền vững cho cộng đồng cư dân.

Cùng với đó, vườn thiền lấy cảm hứng từ triết lý Zen đang dần hoàn thiện, mang đến một "ốc đảo" tĩnh lặng để cư dân nghỉ ngơi, cùng với khu vực tập yoga ngoài trời ngay bên cạnh hồ Lago. Chủ đầu tư cũng đang trồng mới cây xanh, hoa tại các ô cảnh quan, lát hè và chỉnh trang hạ tầng giao thông nội khu, nâng cao tính đồng bộ trong vận hành.

Phối cảnh dãy shophouse tại phân khu Vista Palma

"Chúng tôi không chỉ xây nhà mà đang kiến tạo một phong cách sống mới: sống cùng nghệ thuật, sống cùng thiên nhiên, sống cùng cộng đồng văn minh. Đó chính là giá trị cốt lõi mà SJ Group muốn mang đến cho cư dân Vista Nam An Khánh", đại diện SJ Group nhấn mạnh.

Cuối năm 2025, SJ Group dự kiến triển khai tổ hợp onsen khoáng nóng tại Vista Serena. Không chỉ dừng ở mô hình tắm khoáng, đây sẽ là một không gian văn hóa, nơi cư dân được trải nghiệm tinh hoa nghệ thuật sống Nhật Bản, đồng thời chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ngoài onsen, hàng loạt tiện ích wellness khác đang được chuẩn bị để thi công nhanh chóng như quảng trường trung tâm, công viên chủ đề thực vật, hệ thống công viên thể thao cùng 8 sân pickleball mới.

Pháp lý minh bạch mang lại giá trị bền vững

Với hành trình 24 năm, SJ Group được đánh giá là một trong những chủ đầu tư giàu kinh nghiệm trong phát triển đô thị. Doanh nghiệp này không chạy theo số lượng, mà chọn cách đi đường dài: mỗi dự án đều được phát triển có bản sắc, gắn với vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản, kiến trúc chỉn chu và pháp lý minh bạch. Tôn chỉ đó giúp SJ Group khẳng định dấu ấn riêng và giá trị bền vững trên thị trường bất động sản.

"SJ Group luôn đặt yếu tố pháp lý lên hàng đầu. Chúng tôi hiểu rằng một dự án nghệ thuật chỉ có giá trị thực sự khi được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc, đảm bảo an tâm tuyệt đối cho khách hàng", đại diện SJ Group khẳng định.

Trên thực tế, tiến độ thi công đồng bộ nhiều hạng mục ngay từ đầu không chỉ cho thấy quyết tâm của SJ Group, mà còn giúp gia tăng giá trị đầu tư, khi cư dân và nhà đầu tư nhìn thấy sự chuyển mình từng ngày của dự án.

Bên cạnh nội lực dự án, Vista Nam An Khánh còn hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đang bước vào giai đoạn "bùng nổ" của khu Tây Hà Nội. Tuyến Vành đai 3.5 chuẩn bị hoàn thành cùng các tuyến metro tương lai sẽ gia tăng khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu đô thị đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận.

Trong bối cảnh nhu cầu về không gian sống xanh, tiện ích wellness và cộng đồng văn minh ngày càng tăng cao, Vista Nam An Khánh đang định hình như một lựa chọn khác biệt, nơi mỗi bước chân trên Ecopath, mỗi buổi thiền định trong vườn Zen, hay mỗi trải nghiệm onsen đều mang đến giá trị sống cân bằng, hài hòa thể chất – tinh thần – kết nối cộng đồng.