Giải mã vị thế ‘outperformance’ của quỹ mở lâu đời nhất Việt Nam

Với hàng loạt yếu tố tích cực từ quyết tâm tăng trưởng kinh tế của Chính phủ, môi trường lãi suất thấp…, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có nhiều điểm sáng tích cực. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ số chứng khoán đại diện sàn HoSE tăng 33,01%.

Dù vậy, việc VN-Index liên tục tăng điểm lại trở thành "vấn đề" với các quỹ đầu tư. Thống kê từ Fmarket cho thấy nhiều quỹ "hụt hơi" so với VN-Index khi có hiệu suất trong năm 2025 (tính đến phiên 15/9) thấp hơn chỉ số đại diện sàn HoSE.

Giải thích về điều này, các chuyên gia cho rằng VN-Index trong năm 2025 diễn biến tích cực, song chỉ thực sự tăng ấn tượng trong tháng 7 và tháng 8, dòng tiền cũng phân hóa mạnh khi tập trung chủ yếu ở một vài nhóm cổ phiếu hoặc nhóm ngành. Vì vậy, việc đầu tư để đạt hiệu suất cao phải đúng ngành, đúng cổ phiếu và đúng thời điểm.

Mặt khác, quỹ đầu tư không thể "all-in" vào một nhóm ngành hoặc cổ phiếu như nhà đầu tư cá nhân. Họ phải đa dạng hóa danh mục, tuân thủ các quy tắc giới hạn tỷ trọng, thanh khoản cổ phiếu… Điều này khiến lợi nhuận bình quân của quỹ cũng có xu hướng khó vượt trội so với VN-Index.

Trong bối cảnh đó, DCDS (Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC) gây ấn tượng khi là quỹ có giá trị tài sản ròng trên 300 tỷ đồng đến thời điểm hiện tại có hiệu suất vượt VN-Index. Theo dữ liệu tại kỳ định giá ngày 15/9/2025, giá chứng chỉ quỹ DCDS đạt 109.435,73 đồng/đơn vị, tương đương tăng 34,38% so với thời điểm đầu năm.

Lý giải hiệu suất vượt trội của DCDS

Việc DCDS có thể tạo ra "alpha" trong khi chỉ số đại diện sàn HoSE tăng mạnh đã phản ánh kết quả cơ cấu danh mục, chiến lược đầu tư linh hoạt và hợp lý.

Trước tháng 4, DCDS tăng tỷ lệ tiền mặt lên đến 24% và giải ngân vào đúng thời điểm khi thị trường giảm mạnh. Hai trong những cái tên mà DCDS lựa chọn là VIC và VHM. Như đã biết, bộ đôi này là những cổ phiếu tăng trưởng ấn tượng và "kéo" VN-Index phục hồi đáng kể sau cú sốc thuế quan.

Trong chiến lược đầu tư linh hoạt, DCDS vào cuối tháng 6/2025 đã giảm tỷ trọng cổ phiếu VIC và VHM, đồng thời giải ngân cho nhóm ngân hàng với các cổ phiếu TCB, STB, MBB, và CTG. Tỷ trọng các cổ phiếu ngân hàng nói chung của DCDS tăng từ 28,28% cuối tháng 5/2025 lên 31,73% vào cuối tháng 6/2025.

Ngoài ra, DCDS trong tháng 7/2025 đã mua cổ phiếu VPB (chiếm 2,88% danh mục) và sau đó nâng tỷ trọng lên 8,07% tại cuối tháng 8/2025.

Chính các cổ phiếu ngân hàng là "đầu tàu" quan trọng đưa VN-Index liên tục phá đỉnh trong tháng 7 và tháng 8. Trong đó, riêng cổ phiếu VPB trong 2 tháng này đã đạt hiệu suất lên đến 89,2%.

Nhờ chiến lược xoay trục linh hoạt và chính xác, các khoản lãi/lỗ của DCDS phát sinh từ hoạt động đầu tư luôn đạt mức ấn tượng trong 3 tháng trở lại đây. Qua đó, đóng góp đáng kể và giúp hiệu suất của chứng chỉ quỹ này vượt trội so với VN-Index.

Nhìn rộng hơn không chỉ năm 2025, hiệu suất của DCDS giai đoạn 3 năm và 5 năm cũng rất ấn tượng.

Theo các chuyên gia, 5 năm là quãng thời gian đủ dài để đánh giá chính xác hiệu quả của một quỹ đầu tư, từ đó có thể thấy được năng lực của đội ngũ quản lý quỹ trong việc lựa chọn cổ phiếu, phân bổ tài sản, cũng như quản trị rủi ro. Hiệu suất DCDS giai đoạn này rất ấn tượng, đạt đến 170,1%, vượt trội hoàn toàn so với VN-Index (+75,1%).

Lý giải về hiệu suất ấn tượng này, DCDS có khả năng áp dụng đầu tư vào thị trường với độ rộng cao nên danh mục có thể có 50-60 cổ phiếu, trong khi các quỹ khác trên thị trường thường chỉ 20-40 cổ phiếu. Vì vậy, DCDS có thể chủ động trong quản trị đa dạng hóa danh mục đồng thời với thanh khoản các khoản đầu tư được đảm bảo dù tương lai tài sản của quỹ sẽ ngày càng lớn dần theo sự phát triển của thị trường.

Mặc dù, tổng tài sản của quỹ mở này lớn hơn nhiều so với các quỹ khác nhưng với danh mục đầu tư đa dạng hóa cao cùng sự quản trị linh hoạt và hợp lý, DCDS vẫn luôn nằm trong nhóm có mức lợi nhuận tốt nhất trên thị trường.

Sự tăng trưởng tích cực trong dài hạn là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư có thể yên tâm tích sản bằng chứng chỉ quỹ DCDS, hoặc sử dụng các chiến lược SIP (đầu tư định kỳ), DCA (chia nhỏ khoản đầu tư)… Minh chứng cho điều này, 30% khách hàng nắm giữ DCDS trên 2 năm đạt lợi nhuận vượt trội 45%.

Thành công nhờ yếu tố con người

Nói về hiệu suất của một quỹ đầu tư, bên cạnh yếu tố danh mục, chiến lược đầu tư, sẽ là thiếu sót rất lớn nếu không đề cập đến đội ngũ quản lý quỹ. Đây mới chính là nhân tố quan trọng quyết định hiệu suất đầu tư của quỹ.

Thành lập vào tháng 5/2004, đội ngũ DCDS đã có hơn 2 thập niên "lăn lội" trên thị trường chứng khoán Việt Nam và trải qua nhiều biến động như khủng hoảng kinh tế 2008, đại dịch Covid-19… Do đó, yếu tố kinh nghiệm là nền tảng quan trọng giúp đội ngũ quản lý DCDS cảm nhận tốt xu hướng và tâm lý dòng tiền trên thị trường.

Các thành viên trong ban quản lý quỹ của DCDS là những nhân sự kỳ cựu trong ngành. Trong đó, TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Khối Đầu tư, đồng thời là Tổng Giám đốc của Dragon Capital Việt Nam từ ngày 1/10/2025, đã có 16 năm trong ngành; ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn - Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao, lĩnh vực Chứng khoán (16 năm); ông Nguyễn Sang Lộc - Giám đốc Nghiệp vụ, Quản lý danh mục (15 năm); bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Quản lý tài sản, Khối trong nước (21 năm) đều có chuyên môn cao và dày dạn kinh nghiệm.

Yếu tố con người là nền tảng quan trọng nhất để DCDS cho đến thời điểm hiện tại vẫn theo đuổi và thành công với chiến lược "weather all weathers" (tạm dịch là: Quỹ hoạt động tốt trong cả điều kiện kinh tế và thị trường thuận lợi lẫn bất lợi).

Tóm lại, có thể khẳng định hiệu suất vượt trội của DCDS trong năm 2025 (và nhìn rộng hơn ở giai đoạn 3 năm, 5 năm) là sự tổng hòa của kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định, thị trường chứng khoán tăng trưởng, kết hợp chiến lược đầu tư linh hoạt, thông minh của đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm.