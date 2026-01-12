Giải pháp giúp khách hàng ACB tận dụng tiền nhàn rỗi để giảm lãi suất vay đến 2%/năm

Chương trình áp dụng cho khách hàng vay hiện hữu và khách hàng vay mới đáp ứng các điều kiện theo quy định, được triển khai hoàn toàn tự động trên ứng dụng ACB ONE, giúp khách hàng chủ động tối ưu chi phí lãi vay từ chính dòng tiền nhàn rỗi.

Cơ hội giảm chi phí lãi vay từ dòng tiền nhàn rỗi

Với chương trình "Giảm lãi suất vay tự động", khách hàng cá nhân vay vốn tại ACB lần đầu tiên có thể tận dụng số dư CASA bình quân duy trì trong tài khoản thanh toán để được giảm trực tiếp lãi suất vay, thay vì để tiền nhàn rỗi chỉ hưởng lãi không kỳ hạn.

Theo cơ chế, CASA bình quân được xác định dựa trên số dư tài khoản thanh toán cuối ngày trong kỳ xét duyệt, phản ánh đúng hành vi sử dụng dòng tiền thực tế của khách hàng. CASA bình quân càng cao, mức giảm lãi suất vay càng lớn, với mức giảm tối đa lên đến 2%/năm, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về lãi suất tối thiểu của từng sản phẩm vay. Mức ưu đãi này được quy đổi trực tiếp thành phần giảm trên lãi suất vay và áp dụng tại kỳ điều chỉnh lãi suất (kỳ tái định) của khoản vay.

Chương trình áp dụng cho các khoản vay tiêu dùng, sản xuất – kinh doanh, vay mua nhà, mua đất, không áp dụng cho thấu chi và một số sản phẩm tín dụng đặc thù theo quy định. Mức lãi suất sau khi áp dụng ưu đãi luôn đảm bảo không thấp hơn lãi suất tối thiểu theo từng nhóm sản phẩm vay, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Thông qua cơ chế này, tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán không chỉ được giữ linh hoạt cho nhu cầu chi tiêu hàng ngày, mà còn trở thành nguồn lực tài chính trực tiếp giúp khách hàng giảm chi phí lãi vay, đặc biệt với các khoản vay trung và dài hạn.

Trải nghiệm số chủ động trên ứng dụng ACB ONE

Chương trình "Giảm lãi suất vay tự động" được triển khai 100% trên ứng dụng ACB ONE, cho phép khách hàng chủ động đăng ký tham gia trực tuyến, không cần đến quầy giao dịch.

Trên ứng dụng, khách hàng có thể lựa chọn khoản vay cụ thể để áp dụng ưu đãi, đồng thời chọn nguồn CASA dùng để tính mức giảm lãi suất. Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ định kỳ ghi nhận số dư CASA bình quân theo kỳ xét duyệt, tự động tính toán mức ưu đãi tương ứng và cấn trừ trực tiếp vào lãi suất đến hạn của khoản vay đã đăng ký. Toàn bộ quá trình này được thực hiện tự động, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và kiểm soát lợi ích lãi vay phát sinh theo từng kỳ.

Trong giai đoạn đầu triển khai, mức giảm lãi suất được áp dụng theo khung quy định của chương trình, với nguyên tắc minh bạch về cách tính, mức giảm và thời điểm áp dụng. Các thông tin liên quan đến ưu đãi đều được hiển thị rõ ràng trên ACB ONE, giúp khách hàng quản lý dòng tiền và lợi ích tài chính một cách chủ động.

Chương trình được thiết kế theo hướng mở, với lộ trình mở rộng nguồn CASA trong các giai đoạn tiếp theo, tạo điều kiện tối ưu hóa lợi ích dựa trên tổng dòng tiền của cá nhân, gia đình hoặc nhóm. Ngoài ưu đãi giảm lãi suất, khách hàng tham gia chương trình còn được hưởng các lợi ích bổ sung như: miễn phí trả nợ trước hạn và giảm phí thẩm định tài sản đối với khoản vay mua nhà, giúp tối ưu chi phí toàn diện.

Thông qua chương trình "Giảm lãi suất vay tự động", ACB tiếp tục khẳng định định hướng trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, lấy khách hàng làm trung tâm và công nghệ làm nền tảng. Các giải pháp được thiết kế theo hướng liền mạch, minh bạch và từng bước cá nhân hóa, giúp khách hàng chủ động tối ưu hiệu quả tài chính trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Để tìm hiểu thêm về chương trình "Giảm lãi suất vay tự động", khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247



