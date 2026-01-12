Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải pháp giúp khách hàng ACB tận dụng tiền nhàn rỗi để giảm lãi suất vay đến 2%/năm

12-01-2026 - 15:54 PM | Tài chính - ngân hàng

ACB tiên phong triển khai chương trình "Giảm lãi suất vay tự động", cho phép khách hàng cá nhân dựa vào quy mô tiền gửi trong tài khoản thanh toán (CASA) để nhận ưu đãi giảm lãi suất vay đến 2%/năm.

ACB triển khai giải pháp giảm lãi suất vay từ dòng tiền nhàn rỗi - Ảnh 1.

Chương trình áp dụng cho khách hàng vay hiện hữu và khách hàng vay mới đáp ứng các điều kiện theo quy định, được triển khai hoàn toàn tự động trên ứng dụng ACB ONE, giúp khách hàng chủ động tối ưu chi phí lãi vay từ chính dòng tiền nhàn rỗi.

Cơ hội giảm chi phí lãi vay từ dòng tiền nhàn rỗi

Với chương trình "Giảm lãi suất vay tự động", khách hàng cá nhân vay vốn tại ACB lần đầu tiên có thể tận dụng số dư CASA bình quân duy trì trong tài khoản thanh toán để được giảm trực tiếp lãi suất vay, thay vì để tiền nhàn rỗi chỉ hưởng lãi không kỳ hạn.

Theo cơ chế, CASA bình quân được xác định dựa trên số dư tài khoản thanh toán cuối ngày trong kỳ xét duyệt, phản ánh đúng hành vi sử dụng dòng tiền thực tế của khách hàng. CASA bình quân càng cao, mức giảm lãi suất vay càng lớn, với mức giảm tối đa lên đến 2%/năm, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về lãi suất tối thiểu của từng sản phẩm vay. Mức ưu đãi này được quy đổi trực tiếp thành phần giảm trên lãi suất vay và áp dụng tại kỳ điều chỉnh lãi suất (kỳ tái định) của khoản vay.

Chương trình áp dụng cho các khoản vay tiêu dùng, sản xuất – kinh doanh, vay mua nhà, mua đất, không áp dụng cho thấu chi và một số sản phẩm tín dụng đặc thù theo quy định. Mức lãi suất sau khi áp dụng ưu đãi luôn đảm bảo không thấp hơn lãi suất tối thiểu theo từng nhóm sản phẩm vay, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Thông qua cơ chế này, tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán không chỉ được giữ linh hoạt cho nhu cầu chi tiêu hàng ngày, mà còn trở thành nguồn lực tài chính trực tiếp giúp khách hàng giảm chi phí lãi vay, đặc biệt với các khoản vay trung và dài hạn.

Trải nghiệm số chủ động trên ứng dụng ACB ONE

Chương trình "Giảm lãi suất vay tự động" được triển khai 100% trên ứng dụng ACB ONE, cho phép khách hàng chủ động đăng ký tham gia trực tuyến, không cần đến quầy giao dịch.

Trên ứng dụng, khách hàng có thể lựa chọn khoản vay cụ thể để áp dụng ưu đãi, đồng thời chọn nguồn CASA dùng để tính mức giảm lãi suất. Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ định kỳ ghi nhận số dư CASA bình quân theo kỳ xét duyệt, tự động tính toán mức ưu đãi tương ứng và cấn trừ trực tiếp vào lãi suất đến hạn của khoản vay đã đăng ký. Toàn bộ quá trình này được thực hiện tự động, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và kiểm soát lợi ích lãi vay phát sinh theo từng kỳ.

Trong giai đoạn đầu triển khai, mức giảm lãi suất được áp dụng theo khung quy định của chương trình, với nguyên tắc minh bạch về cách tính, mức giảm và thời điểm áp dụng. Các thông tin liên quan đến ưu đãi đều được hiển thị rõ ràng trên ACB ONE, giúp khách hàng quản lý dòng tiền và lợi ích tài chính một cách chủ động.

Chương trình được thiết kế theo hướng mở, với lộ trình mở rộng nguồn CASA trong các giai đoạn tiếp theo, tạo điều kiện tối ưu hóa lợi ích dựa trên tổng dòng tiền của cá nhân, gia đình hoặc nhóm. Ngoài ưu đãi giảm lãi suất, khách hàng tham gia chương trình còn được hưởng các lợi ích bổ sung như: miễn phí trả nợ trước hạn và giảm phí thẩm định tài sản đối với khoản vay mua nhà, giúp tối ưu chi phí toàn diện.

Thông qua chương trình "Giảm lãi suất vay tự động", ACB tiếp tục khẳng định định hướng trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, lấy khách hàng làm trung tâm và công nghệ làm nền tảng. Các giải pháp được thiết kế theo hướng liền mạch, minh bạch và từng bước cá nhân hóa, giúp khách hàng chủ động tối ưu hiệu quả tài chính trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Để tìm hiểu thêm về chương trình "Giảm lãi suất vay tự động", khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247


Ánh Dương

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
ACB

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 1/3/2026: Vietcombank, VietinBank, Agribank… dừng hoạt động ứng dụng ngân hàng đối với các thiết bị sau

Từ ngày 1/3/2026: Vietcombank, VietinBank, Agribank… dừng hoạt động ứng dụng ngân hàng đối với các thiết bị sau Nổi bật

Vietcombank, BIDV tăng lãi suất cho vay

Vietcombank, BIDV tăng lãi suất cho vay Nổi bật

Những cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán được nước ngoài mua mạnh nhất ngày 12-1

Những cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán được nước ngoài mua mạnh nhất ngày 12-1

16:26 , 12/01/2026
Vietcombank ghi nhận kỷ lục hơn 600.000 tỷ

Vietcombank ghi nhận kỷ lục hơn 600.000 tỷ

15:43 , 12/01/2026
Thêm ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm lên trên 7% cho tiền gửi thông thường

Thêm ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm lên trên 7% cho tiền gửi thông thường

15:04 , 12/01/2026
Chỉ vì một tin nhắn, tài khoản bốc hơi 200 triệu đồng: Ngân hàng lắc đầu, nạn nhân mất trắng vì một thói quen ai cũng có

Chỉ vì một tin nhắn, tài khoản bốc hơi 200 triệu đồng: Ngân hàng lắc đầu, nạn nhân mất trắng vì một thói quen ai cũng có

13:53 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên