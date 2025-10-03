Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giải pháp máy chủ thế hệ mới do Máy Chủ Việt cung cấp chính hãng

03-10-2025 - 20:00 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Giải pháp máy chủ thế hệ mới do Máy Chủ Việt cung cấp chính hãng

HPE ProLiant DL380 Gen11 là máy chủ rack 2U, 2 socket mới, hiệu năng mạnh, linh hoạt và bảo mật cao, lý tưởng cho SMB trong AI/ML, dữ liệu lớn, ảo hóa và ứng dụng số. Máy Chủ Việt tự hào cung cấp giải pháp hạ tầng tối ưu này.

Máy Chủ Việt đạt chứng nhận HPE Silver Partner uy tín

Tại Việt Nam, lựa chọn đúng nhà cung cấp máy chủ HPE chính hãng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp nhận được sản phẩm chuẩn quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi. Máy Chủ Việt tự hào là HPE Silver Partner FY25 (01/11/2024 – 31/10/2025) – chứng nhận chính thức từ HPE dành cho đối tác đạt tiêu chuẩn về doanh số, dịch vụ và năng lực triển khai.

Khi mua HPE DL360 Gen11 hay các dòng máy chủ khác tại Máy Chủ Việt, khách hàng được đảm bảo: 100% sản phẩm chính hãng, đầy đủ CO/CQ; Bảo hành quốc tế, thay thế linh kiện nhanh, giảm tối đa downtime; Tư vấn & triển khai tối ưu bởi đội ngũ kỹ sư được HPE đào tạo.

Giải pháp máy chủ thế hệ mới do Máy Chủ Việt cung cấp chính hãng- Ảnh 1.

Chứng nhận HPE Silver Partner đến từ HPE

Giải pháp máy chủ thế hệ mới do Máy Chủ Việt cung cấp chính hãng- Ảnh 2.

Máy chủ HPE DL380 Gen11

Giải pháp máy chủ thế hệ mới do Máy Chủ Việt cung cấp chính hãng- Ảnh 3.

HPE DL380 Gen11 với hiệu năng vượt trội

HPE ProLiant DL380 Gen11 linh hoạt lưu trữ & I/O cao cấp

HPE ProLiant DL380 Gen11 vượt trội ở khả năng lưu trữ và mở rộng I/O linh hoạt. Máy hỗ trợ đa dạng khung ổ đĩa (SFF, LFF, NVMe, EDSFF) với dung lượng nội bộ lên đến hàng trăm TB, đồng thời tích hợp PCIe Gen5 giúp tăng tốc độ truyền tải, giảm độ trễ và đáp ứng tối đa các ứng dụng đòi hỏi băng thông lớn.

HPE ProLiant DL380 bảo mật & quản trị toàn diện

Máy tích hợp HPE Silicon Root of Trust bảo mật từ cấp firmware, hỗ trợ các công nghệ bảo mật của Intel như Boot Guard và SGX, đồng thời trang bị HPE iLO 6 cho phép giám sát, cấu hình và cập nhật hệ thống từ xa 24/7, đảm bảo vận hành ổn định và an tâm.

Giải pháp máy chủ thế hệ mới do Máy Chủ Việt cung cấp chính hãng- Ảnh 4.

Lợi ích HPE DL380 Gen11 mang lại cho doanh nghiệp

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực máy chủ và hạ tầng công nghệ thông tin, máy chủ việt không chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng từ HPE mà còn mang đến tư vấn giải pháp tối ưu, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, chính sách bảo hành.

Liên hệ Máy Chủ Việt để được tư vấn cấu hình và nhận báo giá ưu đãi:

Website: maychuviet.vn

Hotline: 0867.111.333

Email: kinhdoanh@maychuviet.vn

Ánh Dương

