Giải pháp nâng tầm cuộc sống với Máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT ionKing

Tinh hoa công nghệ: Công nghệ Lọc, Điện phân và Vi mạch thông minh RMC/LCD

Điểm khác biệt làm nên giá trị của ROBOT ionKing nằm ở bộ 3 công nghệ là hệ thống lọc UF đa tầng, tấm điện cực Titanium phủ Platinum và vi mạch RMC/LCD.

Giai đoạn lọc nước là nền tảng quan trọng để tạo nguồn nước đầu vào chất lượng cho quá trình điện phân. Sản phẩm sử dụng hệ thống lọc đa cấp, công nghệ lọc UF tiên tiến sản xuất tại Hàn Quốc, tích hợp lõi Cation và Nano Carbon ROBOT được thiết kế chuyên biệt cho nguồn nước Việt Nam, lọc sạch các tạp chất và kim loại nặng, tạo nguồn nước giàu khoáng chất để điện phân hiệu quả.

ROBOT trang bị cho Máy lọc nước điện giải ion kiềm ionKing các tấm điện cực Titanium nguyên tấm phẳng phủ Platinum sản xuất tại Hàn Quốc, loại vật liệu tiêu chuẩn cao trong ngành lọc nước điện giải có khả năng chống ăn mòn trong môi trường axit hay kiềm mạnh. Nhờ đó, máy hoạt động ổn định, bền bỉ, cho hiệu quả điện phân vượt trội dù chất lượng nguồn nước đầu vào có thay đổi theo từng khu vực.

ionKing có thể tạo ra dải nước đa dạng pH từ ~ 3.5 -> 11.0, từ nước ion axit đến nước ion kiềm, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu sinh hoạt với các chỉ số hydrogen và ORP lý tưởng lên đến ~ 1900 ppb & ~ -1100 mV.

Vi mạch điều khiển RMC/LCD phát minh bởi ROBOT có khả năng điều chỉnh điện phân, tự động điều chỉnh để nước đầu ra luôn đạt đúng độ pH không dùng hoá chất hay chất xúc tác. Có chức năng cảnh báo thời gian thay lõi lọc, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và chủ động bảo trì máy, tự động vệ sinh điện cực tránh hoà lẫn loại nước với lần lấy trước đảm bảo máy vận hành hiệu quả và kéo dài tuổi thọ. Các thông số được hiển thị chi tiết qua màn hình LCD trực quan và hiện đại giúp người dùng thao tác dễ dàng.

Tạo từ 11 – 14 loại nước: Cá nhân hóa trải nghiệm dùng nước

Chỉ một chiếc máy nhưng đáp ứng nhiều nhu cầu nước khác nhau đó là điểm nhấn khiến ROBOT ionKing trở thành thiết bị đáng có trong mỗi gia đình. Với dải pH rộng, máy có thể tạo ra nhiều loại nước chuyên biệt cho từng mục đích sử dụng, có thể tham khảo như: Nước kiềm mạnh pH ~ 10.0 – 11.0 dùng ngâm rửa sơ chế thực phẩm, hỗ trợ loại bỏ tạp chất, dư lượng chất bẩn trên rau củ. Nước ion kiềm uống hằng ngày pH ~ 8.5 – 9.5 giàu khoáng chất. Nước axit yếu pH ~ 3.5 - 5.5 dùng rửa mặt, chăm sóc nhà cửa…

Với chức năng Nóng thông minh, nước Lạnh trải nghiệm sử dụng lên đến tầm cao mới. Người dùng có thể tuỳ chọn nhiệt độ nước nóng từ 45/60/80/99 °C và dung tích 180/300/900 mL chỉ bằng một thao tác cảm ứng, mang lại sự tiện nghi tối ưu khi pha trà, cà phê, mật ong hay pha sữa, nấu mì…

Với hệ thống làm lạnh bằng block cao cấp mang đến nguồn nước mát lạnh sảng khoái ngay tức thì, thích hợp cho những ngày nóng bức. Công nghệ này vừa tiết kiệm điện năng, vừa đảm bảo độ lạnh sâu và ổn định lâu dài.

Chính nhờ khả năng tùy chọn đa dạng này mà người dùng có thể cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng nước, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của từng thành viên trong gia đình.

Thiết kế thời thượng: Kiểu dáng tủ đứng độc đáo ngành điện giải

Máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT ionKing không chỉ chú trọng công nghệ, mà còn đầu tư mạnh mẽ vào thiết kế và trải nghiệm người dùng. Với kiểu dáng tủ đứng, kích thước vừa vặn kết hợp tông màu đen trắng sang trọng ionKing dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất. Có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều không gian từ nhà bếp, phòng khách, hay sử dụng trong văn phòng và kinh doanh dịch vụ ăn uống…

Mọi chi tiết đều được trau chuốt từ bảng điều khiển cảm ứng, màn hình hiển thị LCD sắc nét, cho đến hệ thống lấy nước thông minh, tất cả đều được sắp xếp khoa học, thuận tiện khi sử dụng. Sở hữu ROBOT ionKing không chỉ là chọn một thiết bị lọc nước, mà là chọn một giải pháp sống thông minh, tiện nghi.

Chất lượng xứng tầm: Được công nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín

Máy lọc nước điện giải ion kiềm do ROBOT sản xuất đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu (CE) về An toàn điện, được cấp giấy chứng nhận phù hợp với Quy định về thiết bị Y tế (MDR) 2017/745/EU và quy chuẩn quốc gia của Bộ Khoa Học & Công Nghệ. Sản phẩm còn đạt chứng nhận "Sản phẩm – Dịch vụ Tiêu Biểu Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2023, 2025.

Công ty Cổ phần Đầu tư ROBOT là thương hiệu Quốc Gia, đã đăng ký FDA, được trao Đĩa Vàng Sáng Tạo Thế Giới, chứng nhận công bố bản quyền phát minh sáng chế quốc tế, đồng thời xác lập kỷ lục Châu Á & Thế Giới là "Nhà sản xuất Máy lọc nước ion kiềm tủ đứng đầu tiên trên thế giới tích hợp chức năng nóng lạnh thông minh, có 12 mức pH, cùng với bộ vi điều khiển RMC - Màn hình LCD tùy chọn điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ và giọng nói cảnh báo an toàn".

