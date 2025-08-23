Giám đốc 1 Nhà hát nhận lời song ca, Khắc Việt phải thốt lên "may mắn đặc biệt"

Mới đây, ca khúc Nguyện Làm chính thức ra mắt phiên bản song ca đặc biệt giữa Khắc Việt và NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đây được xem là sự kết hợp giàu ý nghĩa, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

NSND Tấn Minh và Khắc Việt.

Trước đó, Nguyện Làm được Khắc Việt phát hành với bản solo. Ca khúc là sáng tác mang dấu ấn cá nhân khi nam nhạc sĩ bước sang tuổi 38 – độ tuổi mà tình yêu không còn yêu bồng bột mà thay bằng sự tỉnh táo, gắn với trách nhiệm và cam kết đi đến cùng. Với giai điệu mộc mạc, ca từ giản dị, bài hát giống như lời thủ thỉ của một người đàn ông dành cho người bạn đời, không phô trương mà chân thành và bền bỉ.

Phiên bản kết hợp cùng NSND Tấn Minh đem đến chiều sâu khác: từng trải, lắng đọng, như một sự tiếp nối giữa người đã đi qua nhiều giông bão và người đang dựng xây hạnh phúc. Khắc Việt chia sẻ: "Anh Tấn Minh là một trong những người đầu tiên khiến tôi yêu giọng hát đàn ông Việt. Tôi từng nghe Bức thư tình đầu tiên , Phượng Hồng và ước một ngày được hát chung với anh, nhưng chưa từng nghĩ điều đó sẽ thành sự thật với một tác phẩm do mình sáng tác".

NSND Tấn Minh

Việc NSND Tấn Minh nhận lời tham gia MV khiến Khắc Việt gọi đây là "may mắn đặc biệt" . Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ không ồn ào, không phô diễn mà rất đời, rất người – như một chứng nhân cho những nguyện ước chân thành. Vốn nổi tiếng là người hiếm khi tham gia các dự án giải trí đại chúng, Tấn Minh cho biết anh đồng ý bởi thấy ca khúc chân thật, không chạy theo sự hoa mỹ.

MV được quay trong không gian quán nhỏ ấm cúng, không kỹ xảo, không ánh đèn sân khấu. Đạo diễn Lê Hà Nguyên lựa chọn cách quay bằng handycam để khán giả có cảm giác gần gũi, như đang trực tiếp ngồi trong căn phòng và lắng nghe hai người đàn ông – hai thế hệ – cất lên những lời thì thầm về tình yêu.

Khắc Việt.

Chia sẻ về thông điệp, Khắc Việt nói: "Dù bạn là ai, đi qua bao nhiêu thứ, đến một lúc nào đó, bạn sẽ dừng lại trước một người. Nếu trái tim bạn thực sự bình yên, bạn sẽ nguyện làm tất cả – không cần ai thấy, chỉ cần người đó hiểu. Với tôi, đây không phải là ca khúc 'hit' theo thị trường, mà là ca khúc 'để lại'. Việc có NSND Tấn Minh đồng hành giúp bài hát chạm đến trái tim khán giả trưởng thành".

