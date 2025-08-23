Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc 1 Nhà hát nhận lời song ca, Khắc Việt phải thốt lên "may mắn đặc biệt"

23-08-2025 - 11:20 AM | Lifestyle

"Anh Tấn Minh là một trong những người đầu tiên khiến tôi yêu giọng hát đàn ông Việt...", Khắc Việt chia sẻ thêm về lý do mời Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long song ca cùng.

Mới đây, ca khúc Nguyện Làm chính thức ra mắt phiên bản song ca đặc biệt giữa Khắc Việt và NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đây được xem là sự kết hợp giàu ý nghĩa, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Giám đốc 1 Nhà hát nhận lời song ca, Khắc Việt phải thốt lên "may mắn đặc biệt"- Ảnh 1.

NSND Tấn Minh và Khắc Việt.

Trước đó, Nguyện Làm được Khắc Việt phát hành với bản solo. Ca khúc là sáng tác mang dấu ấn cá nhân khi nam nhạc sĩ bước sang tuổi 38 – độ tuổi mà tình yêu không còn yêu bồng bột mà thay bằng sự tỉnh táo, gắn với trách nhiệm và cam kết đi đến cùng. Với giai điệu mộc mạc, ca từ giản dị, bài hát giống như lời thủ thỉ của một người đàn ông dành cho người bạn đời, không phô trương mà chân thành và bền bỉ.

Phiên bản kết hợp cùng NSND Tấn Minh đem đến chiều sâu khác: từng trải, lắng đọng, như một sự tiếp nối giữa người đã đi qua nhiều giông bão và người đang dựng xây hạnh phúc. Khắc Việt chia sẻ: "Anh Tấn Minh là một trong những người đầu tiên khiến tôi yêu giọng hát đàn ông Việt. Tôi từng nghe Bức thư tình đầu tiên , Phượng Hồng và ước một ngày được hát chung với anh, nhưng chưa từng nghĩ điều đó sẽ thành sự thật với một tác phẩm do mình sáng tác".

Giám đốc 1 Nhà hát nhận lời song ca, Khắc Việt phải thốt lên "may mắn đặc biệt"- Ảnh 2.

NSND Tấn Minh

Việc NSND Tấn Minh nhận lời tham gia MV khiến Khắc Việt gọi đây là "may mắn đặc biệt" . Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ không ồn ào, không phô diễn mà rất đời, rất người – như một chứng nhân cho những nguyện ước chân thành. Vốn nổi tiếng là người hiếm khi tham gia các dự án giải trí đại chúng, Tấn Minh cho biết anh đồng ý bởi thấy ca khúc chân thật, không chạy theo sự hoa mỹ.

MV được quay trong không gian quán nhỏ ấm cúng, không kỹ xảo, không ánh đèn sân khấu. Đạo diễn Lê Hà Nguyên lựa chọn cách quay bằng handycam để khán giả có cảm giác gần gũi, như đang trực tiếp ngồi trong căn phòng và lắng nghe hai người đàn ông – hai thế hệ – cất lên những lời thì thầm về tình yêu.

Giám đốc 1 Nhà hát nhận lời song ca, Khắc Việt phải thốt lên "may mắn đặc biệt"- Ảnh 3.

Khắc Việt.

Chia sẻ về thông điệp, Khắc Việt nói: "Dù bạn là ai, đi qua bao nhiêu thứ, đến một lúc nào đó, bạn sẽ dừng lại trước một người. Nếu trái tim bạn thực sự bình yên, bạn sẽ nguyện làm tất cả – không cần ai thấy, chỉ cần người đó hiểu. Với tôi, đây không phải là ca khúc 'hit' theo thị trường, mà là ca khúc 'để lại'. Việc có NSND Tấn Minh đồng hành giúp bài hát chạm đến trái tim khán giả trưởng thành".

Công an TP HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

Theo Ngân Chi

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoà Minzy được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thông báo tin quan trọng ngay giữa buổi họp báo ra MV mới

Hoà Minzy được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thông báo tin quan trọng ngay giữa buổi họp báo ra MV mới Nổi bật

Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu?

Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu? Nổi bật

Nữ sinh không biết nghề nghiệp cha mẹ, sau tốt nghiệp phát hiện bí mật mà tá hoả: Gia thế không đùa được!

Nữ sinh không biết nghề nghiệp cha mẹ, sau tốt nghiệp phát hiện bí mật mà tá hoả: Gia thế không đùa được!

10:18 , 23/08/2025
Con trai nam diễn viên Việt mắc hội chứng hiếm gặp: Các ngón bị dính vào nhau, phải bán nhà để trả viện phí

Con trai nam diễn viên Việt mắc hội chứng hiếm gặp: Các ngón bị dính vào nhau, phải bán nhà để trả viện phí

10:07 , 23/08/2025
Hòa Minzy kết hợp nhạc sĩ tỷ view tung MV hoành tráng như phim, xem đến đâu khóc đến đó

Hòa Minzy kết hợp nhạc sĩ tỷ view tung MV hoành tráng như phim, xem đến đâu khóc đến đó

09:55 , 23/08/2025
CEO Bảo Hoàng phản ứng ra sao về phát ngôn coi thường phụ nữ tại Miss Grand Vietnam 2025?

CEO Bảo Hoàng phản ứng ra sao về phát ngôn coi thường phụ nữ tại Miss Grand Vietnam 2025?

09:40 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên