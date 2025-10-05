Giám đốc Công an tỉnh được xử phạt đến 100 triệu đồng với vi phạm về bán bảo hiểm

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 174 năm 2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.



Đề xuất sửa quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm (Ảnh minh hoạ)

Hiện nay, một số nội dung chi tiết tại Nghị định số 174 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đã phát sinh một số bất cập cần được sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện nay về hoạt động thanh tra, hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Do đó, việc sửa đổi Nghị định 174 là cần thiết.

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi các quy định liên quan thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như các chức danh liên quan đến hoạt động thanh tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành, các chức danh thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân thay đổi do sắp xếp, tổ chức lại bộ máy.

Theo dự thảo, trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) thành lập có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Giám đốc Công an tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Thanh tra viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 10 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước khu vực có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.