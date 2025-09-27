Giám đốc điều hành Walmart: AI sẽ thay đổi quy mô lớn mọi công việc!

Một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới vừa phát đi thông điệp gây chú ý về tương lai của thị trường lao động.

Giám đốc điều hành Walmart, Doug McMillon, tuyên bố rằng trí tuệ nhân tạo sẽ “thay đổi từng công việc” trên diện rộng, từ phương thức vận hành đến cách con người tham gia lao động. Ông nhấn mạnh, AI không đơn thuần là công cụ tự động hóa, mà là công nghệ đủ sức tái định hình bản chất của công việc, khi những nhiệm vụ lặp đi lặp lại được giao cho máy móc, còn con người phải thích nghi bằng việc tập trung nhiều hơn vào kỹ năng mềm, sự sáng tạo và khả năng tương tác.

Dù Walmart vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và mở rộng quy mô hoạt động, ban lãnh đạo khẳng định lực lượng nhân sự toàn cầu, hiện khoảng 2,1 triệu người, sẽ không tăng đáng kể trong 3 năm tới. Điều này cho thấy một chiến lược chuyển đổi: thay vì mở rộng bằng số lượng, công ty chọn cách tái cơ cấu công việc, giữ mức nhân sự ổn định nhưng sắp xếp lại vai trò để phù hợp với kỷ nguyên AI. Một số công việc sẽ mất đi, một số được bổ sung, đặc biệt là các vị trí mới liên quan đến phát triển và quản lý hệ thống AI.

Ông McMillon khẳng định Walmart sẽ đầu tư mạnh vào đào tạo lại đội ngũ. Công ty đã hợp tác với OpenAI để thiết kế các chương trình chứng chỉ về AI, đồng thời đưa nội dung này vào kế hoạch chiến lược nhằm trang bị cho nhân viên kỹ năng thích nghi. Các nhà quản lý nội bộ cũng đã bắt đầu phân tích những vị trí nào có nguy cơ bị thu hẹp, vị trí nào có tiềm năng tăng trưởng, từ đó chuẩn bị lộ trình bồi dưỡng và điều chuyển.

Trong khi McMillon đưa ra cảnh báo thẳng thắn, một số lãnh đạo khác của Walmart lại lựa chọn giọng điệu tích cực hơn. John Furner, CEO Walmart US, từng nhấn mạnh rằng AI sẽ “kéo dài nghề nghiệp chứ không phải cắt giảm việc làm”, bởi công nghệ này giúp giảm tải những nhiệm vụ tẻ nhạt, để con người tập trung vào phần việc có giá trị cao hơn.

Tuy nhiên, ở bình diện rộng, thực tế đang chứng minh điều ngược lại với nhiều tập đoàn lớn tại Mỹ. Theo ghi nhận của Wall Street Journal, nhiều doanh nghiệp đang tiến hành cắt giảm nhân sự trong khi tăng tốc triển khai AI nhằm tối ưu chi phí và tăng năng suất. Axios cũng dẫn lời một số nhà điều hành khuyến khích nhân viên sớm làm quen với AI, bởi sự thay đổi này là không thể tránh khỏi.

Câu chuyện tại Walmart phản ánh một xu hướng hai mặt. Một mặt, AI đem đến cơ hội nâng cao hiệu quả, mở ra công việc mới và kéo dài giá trị nghề nghiệp cho những ai biết thích nghi. Mặt khác, sự dịch chuyển cơ cấu lao động cũng tiềm ẩn rủi ro cho những người thiếu kỹ năng hoặc không được đào tạo kịp thời. Sự bất ổn nghề nghiệp, áp lực tái đào tạo và chênh lệch kỹ năng sẽ là thách thức lớn trong thời gian tới.

Với Walmart, kế hoạch giữ ổn định nhân sự nhưng thay đổi bản chất công việc có thể giúp họ tránh những cú sốc về xã hội, đồng thời duy trì vị thế trong ngành bán lẻ toàn cầu. Nhưng xét ở góc độ dài hạn, lời cảnh báo rằng “AI sẽ thay đổi từng công việc” vẫn là tiếng chuông nhắc nhở không chỉ cho người lao động Mỹ mà còn cho cả thế giới: kỷ nguyên AI sẽ không chừa một ai, và sự chuẩn bị sớm chính là yếu tố quyết định để mỗi cá nhân giữ vững chỗ đứng.

Theo: WSJ﻿