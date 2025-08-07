Giám đốc doanh nghiệp khai ra người chỉ đạo 'chi ngoài' 8,1 tỷ đồng cho cán bộ Hải quan Hải Phòng

Hôm nay (7/8), bước sang ngày làm việc thứ hai, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hải Phòng tiếp tục tiến hành xét hỏi 22 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Đưa, nhận hối lộ", “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc) và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (gọi tắt là Chi cục Hải quan Cảng 2, thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, nay là Chi cục Hải quan khu vực 3).

Trong số các bị cáo, có 14 cựu cán bộ Hải quan Hải Phòng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/8.

Theo cáo trạng, Ngô Quang Tuyên (SN 1989, quê Thái Nguyên) cùng em vợ là Nguyễn Tài Lộc (SN 1991, quê Nghệ An) thành lập và chỉ đạo hoạt động Công ty Tài Lộc và 11 công ty con. Tuyên thống nhất với Lộc chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá không đúng thực tế, làm khống hồ sơ lâm sản xuất khẩu.

Từ tháng 1/2021-1/2024, nhóm Công ty Tài Lộc đã khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê để thông quan 13.376 container/1.698 tờ khai gỗ ván bóc các loại (keo, bạch đàn, cao su, thông) với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỷ đồng.

Qua đó, thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu hơn 210,6 tỷ đồng. Tuyên hưởng lợi 90% tổng số tiền (189,5 tỷ đồng), Nguyễn Tài Lộc hưởng lợi 10% (hơn 21 tỷ đồng).

Để được thông quan trái phép, Tuyên thuê Nguyễn Quang Long thực hiện dịch vụ hải quan tại cảng. Tuyên quyết định và trực tiếp chuyển tiền để Long “chi ngoài” tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2.

Nhóm công chức, lãnh đạo Đội thủ tục, Chi cục Hải quan Cảng 2 đã thỏa thuận với đại diện nhóm Công ty Tài Lộc nhận tiền “chi ngoài” tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng để hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm.

Giám đốc khai làm thuê cho Kế toán trưởng

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tài Lộc - Giám đốc Công ty Tài Lộc thừa nhận hành vi vi phạm giống như như cáo trạng nêu. Lộc khai với HĐXX rằng trong công ty, bị cáo giữ chức danh Giám đốc nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ngô Quang Tuyên – Kế toán trưởng, cũng là anh rể bị cáo.

“Bị cáo chỉ phụ trách sổ sách giấy tờ hàng hóa trong nội bộ công ty. Bị cáo chỉ là Giám đốc trên danh nghĩa, còn mọi quyết định do bị cáo Ngô Quang Tuyên", Nguyễn Tài Lộc khai tại tòa.

Giám đốc Công ty Tài Lộc cũng khai làm việc tại công ty được 3 năm, bản thân không có cổ phần, chỉ nhận lương hằng tháng, bị cáo Tuyên hứa thưởng hoa hồng cho bị cáo nhưng đến nay chưa được nhận.

Bị cáo Nguyễn Tài Lộc (giữa ảnh) khai tại tòa.

Bị cáo Tuyên chỉ trao đổi với bị cáo về số hàng hóa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Còn về vấn đề liên quan chi ngoài cho cán bộ hải quan, Tuyên không trao đổi trực tiếp với bị cáo.

Còn bị cáo Nguyễn Quang Long (nhân viên dịch vụ tại cảng, thực hiện nộp hồ sơ giấy tờ, thủ tục hải quan cho Công ty Tài Lộc) khai, bị cáo Lộc có biết việc chi ngoài cho cán bộ hải quan.

Tuy nhiên, bị cáo Lộc không chỉ đạo bị cáo thực hiện hành vi này mà do bị cáo Tuyên chỉ đạo. Các khoản chi ngoài cho cán bộ hải quan đều do bị cáo Ngô Quang Tuyên chuyển khoản cho bị cáo thực hiện.

Trong vụ án này, bị cáo Ngô Quang Tuyên (SN 1989) và Nguyễn Quang Long (SN 1995) lần lượt là Kế toán trưởng và nhân viên Công ty Tài Lộc, bị cáo buộc về 2 tội “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”. 5 bị cáo bị truy tố về tội “Buôn lậu”, gồm: Nguyễn Tài Lộc – Giám đốc Công ty Tài Lộc; Nguyễn Trung Hiếu, nhân viên Công ty Tài Lộc; Hà Thị Oanh - Giám đốc Công ty Tân Việt; Nguyễn Văn Khang và Hoàng Tuấn Sơn lần lượt là Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Bảo Linh. 6 cựu cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, gồm: Đặng Hoàng Lân – nguyên Đội trưởng Đội thủ tục; Tô Thị Thu Hương – Phó Đội trưởng Đội Thủ tục; Bùi Anh Tiến – nguyên Phó Đội trưởng Đội thủ tục; Vũ Xuân Trường – Phó Đội trưởng Đội thủ tục; Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương đều là cán bộ Đội thủ tục hải quan. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền – cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2, Vũ Ngân Châu – nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 đều bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng bị truy tố về tội này còn có 4 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cảng 2, gồm: Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu và Phạm Văn Định.



