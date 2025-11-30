Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc doanh nghiệp thi công đường cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh bị truy đuổi, hành hung

30-11-2025 - 14:23 PM | Doanh nghiệp

Công an tỉnh Gia Lai đang tìm nhân chứng vụ giám đốc một doanh nghiệp thi công đường cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh bị nhóm người lạ tấn công.

Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã phát thông báo tìm người làm chứng liên quan vụ giám đốc một doanh nghiệp thi công dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh bị nhóm người lạ tấn công.

Giám đốc doanh nghiệp thi công đường cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh bị truy đuổi, hành hung- Ảnh 1.

Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận trình báo của ông Trần Việt Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình giao thông Việt Nam. Doanh nghiệp của ông Dũng tham gia một phần hạng mục thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh.

Theo trình bày của ông Dũng, vào ngày 23-7-2025, khi đang có mặt tại khu vực công trình thuộc tổ 1, khu phố 8, phường Quy Nhơn Tây, ông bất ngờ bị một nhóm nam giới chưa rõ lai lịch lao vào hành hung. 

Khi bỏ chạy khỏi hiện trường, ông tiếp tục bị nhóm này điều khiển mô tô đuổi theo. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy tìm nhóm đối tượng liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai chứng kiến hoặc biết thông tin về vụ việc sớm liên hệ với Cơ quan CSĐT. Lực lượng công an cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính người cung cấp thông tin theo quy định pháp luật.

Thông tin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam. Điều tra viên: Võ Phạm Tuấn – SĐT: 0931.489.468.

Theo Đức Anh - Hoàng Thanh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau tham vọng đường sắt 67 tỷ USD, doanh nghiệp 70 nhân sự tiếp tục đề xuất làm bệnh viện nghìn tỷ ở Phú Thọ

Sau tham vọng đường sắt 67 tỷ USD, doanh nghiệp 70 nhân sự tiếp tục đề xuất làm bệnh viện nghìn tỷ ở Phú Thọ Nổi bật

Chưa từng có: 1 doanh nhân Việt giàu thêm 150.000 tỷ chỉ trong 1 tháng

Chưa từng có: 1 doanh nhân Việt giàu thêm 150.000 tỷ chỉ trong 1 tháng Nổi bật

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Phụ nữ chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Phụ nữ chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

14:15 , 30/11/2025
Vietnam Airlines hoàn tất cập nhật phần mềm cho toàn bộ máy bay Airbus A320, A321

Vietnam Airlines hoàn tất cập nhật phần mềm cho toàn bộ máy bay Airbus A320, A321

13:38 , 30/11/2025
32 năm T&T Group: Hành trình đồng hành kiến tạo hạ tầng chiến lược quốc gia

32 năm T&T Group: Hành trình đồng hành kiến tạo hạ tầng chiến lược quốc gia

10:00 , 30/11/2025
Kỳ lạ: Profile doanh nghiệp của nữ đại gia Hà Nội vừa xin làm "đại dự án" 67 tỷ USD

Kỳ lạ: Profile doanh nghiệp của nữ đại gia Hà Nội vừa xin làm "đại dự án" 67 tỷ USD

08:30 , 30/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên