Giám đốc HDBank chỉ cách sở hữu 5 bất động sản: Nếu cần 3 tỷ để mua căn nhà thì tôi sẽ vay 3,5 tỷ

Ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc khối Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển đối tác liên kết, Ngân hàng HDBank

Sáng 12/9, hội thảo "Thu nhập 20 triệu đồng, người trẻ TP HCM có thể an cư?" với chuyên đề "TP HCM mở rộng - Cơ hội an cư cho người trẻ" diễn ra.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc khối Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển đối tác liên kết, ngân hàng HDBank chia sẻ rằng thế hệ ông lúc mới đi làm cũng vẫn phải ở nhà thuê. Vì vậy, những người làm ở tổ chức tín dụng như ông hiểu được nhu cầu của các bạn trẻ.

Theo ông Minh, thu nhập 20 triệu đồng/tháng của người trẻ hiện nay quá khó để mua nhà. Nhưng với thời điểm hiện tại, nếu thu nhập 20 triệu/tháng thì hoàn toàn có thể mua nhà vì có đòn bẩy tài chính thông minh. Ông Minh cho biết bản thân cũng bắt đầu với đòn bẩy tài chính bằng cách đi vay để mua nhà.

"Nếu cần 3 tỷ để mua căn nhà thì tôi sẽ vay 3,5 tỷ. Trong đó, số tiền 500 triệu đồng để phòng ngừa các trường hợp ốm đau, hoặc dự phòng trả nợ trong 6 tháng nếu thu nhập có biến động. Số tiền dư là số an toàn nhưng ít người phát hiện ra điều đó. Từ căn nhà đầu tiên đó, tôi có 5 căn nhà", ông chia sẻ.

Giám đốc HDBank cho biết với người trẻ, xuất phát điểm có thể chưa cao nên cần có giải pháp nâng cao. Nếu biết cách dùng đòn bẩy tài chính thông minh sẽ không bao giờ phải cày quần quật để trả nợ, không bóp hẹp khao khát vươn lên.

"Khi có căn nhà đầu tiên, ở nhà đó, mình sẽ khát khao làm việc, khát khao kiếm tiền và khả năng trả nợ của bạn sẽ nhanh hơn. Các bạn trẻ ở thời điểm này mua nhà ở xã hội thì 10 năm sau sẽ mua nhà ở thương mại, tôi tin chắc là như vậy. Các bạn không nên sợ khi bắt đầu", ông nói.

Với Ngân hàng HDBank, ông Minh cho biết có chính sách ân hạn gốc 10 năm cho nhà ở xã hội và 5 năm cho nhà ở thương mại. Nhà ở thương mại thì mức lãi suất 6,5% và các bạn trẻ được ân hạn lãi suất lâu hơn.

"Những người mua nhà có giá trị thấp đầu tiên thì họ không bao giờ để nợ xấu. Tuy nhiên, các bạn trẻ không nên "liều", cần có đòn bẩy tài chính thông minh như tìm ngân hàng có ân nợ gốc và cần có khoản dự phòng bằng cách vay nhiều hơn khoản tiền thực tế cần trả để mua nhà", ông khuyến nghị.

Ông cũng cho rằng người trẻ không nên sợ hãi, vì mua nhà ở thương mại hay nhà ở xã hội thì mỗi năm vẫn tăng 20%. Khi các bạn trẻ quyết tâm sở hữu căn nhà đầu tiên thì có thể thực hiện được, còn nếu cứ nghĩ nó xa vời thì không thể nào với tới.

"Tôi dám khẳng định với các bạn giá bất động sản chỉ có thể tăng theo thời gian nên các bạn mua nhà chỉ có thể sinh lời", ông khẳng định.



