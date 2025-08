Giám đốc SSI: “Sự tham gia của cơ quan quản lý và các định chế tài chính lớn giúp thị trường tài sản số hiệu quả hơn”

Ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Thị trường nước ngoài, CTCP Chứng khoán SSI

Bên lề GM Việt Nam 2025, ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Thị trường nước ngoài của CTCP Chứng khoán SSI chia sẻ quan điểm về hệ sinh thái Blockchain tại Việt Nam, triển vọng thị trường tài sản số, tài sản mã hoá với khung pháp lý ngày càng được quan tâm, hoàn thiện.

Đánh giá về hệ sinh thái Blockchain tại Việt Nam, ông Thomas Nguyễn cho rằng, mọi thứ vẫn đang trong quá trình chuyển đổi. Tại Việt Nam, tốc độ tiếp cận công nghệ Blockchain khá nhanh, thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư cũng như nhiều tổ chức. Tuy nhiên, phần lớn những người tham gia có tầm ảnh hưởng hiện nay lại đến từ nước ngoài. Vì vậy, ông Thomas Nguyễn cho biết, Việt Nam cần xây dựng hạ tầng bản địa cho riêng mình.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở khâu vốn đầu tư mạo hiểm. Là người có kinh nghiệm ở Mỹ và nhiều thị trường khác, ông Thomas Nguyễn nói: “Có thể nói Việt Nam thậm chí vẫn chưa bắt đầu xây dựng một hệ thống hạ tầng Blockchain của riêng mình. Ngay cả thị trường chứng khoán truyền thống của chúng ta cũng còn khá mới. Đây không phải là một lời phê bình, mà đơn giản chỉ là một nhận định: chúng ta là một quốc gia trẻ, và Blockchain cũng là một ngành công nghiệp trẻ”.

Bên cạnh đó, yếu tố then chốt là khung pháp lý. Rất khó để phát triển một hệ sinh thái khi chưa biết rõ điều gì được phép và điều gì chưa. “Tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam đang đi bước đầu tiên rất quan trọng, đó là xây dựng một khuôn khổ pháp lý minh bạch. Khi có khung pháp lý, dòng vốn, nhân lực và ý tưởng sáng tạo mới có thể hình thành và bứt phá”, Giám đốc SSI nói.

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, trong đó có quy định về tài sản số cũng như các đạo luật công nghệ nhằm hỗ trợ lĩnh vực này. Trả lời câu hỏi, trong bao nhiêu năm tới tài sản số sẽ trở thành kênh đầu tư được ưa chuộng nhất của người dân Việt Nam, ông Thomas Nguyễn khẳng định, ở một khía cạnh nào đó, điều này đã trở thành hiện thực.

“Tài sản số đã là kênh đầu tư yêu thích của nhiều người Việt Nam, phần lớn người dân Việt Nam đã tự quyết định lựa chọn crypto như kênh đầu tư ưa thích của họ. Vấn đề bây giờ là liệu Chính phủ có nắm bắt cơ hội này để công nhận và đồng hành cùng thị trường hay không. Lý do tôi khẳng định như vậy bởi quy mô giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam hiện được ước tính gấp 3 - 4 lần so với thị trường chứng khoán truyền thống. Điều đó đủ để cho thấy tài sản số đã được ưu ái hơn nhiều so với kênh cổ phiếu. Vì thế, thay vì câu hỏi “bao nhiêu năm nữa”, câu trả lời của tôi là: xu hướng ấy đã đến, ngay lúc này”, ông Thomas Nguyễn nói.

Ngay khi khung pháp lý được ban hành và các định chế tài chính lớn tham gia, thị trường sẽ trở nên điều tiết hơn

Cũng theo ông Thomas Nguyễn, ông là người xuất thân từ lĩnh vực tài chính truyền thống nên thường thận trọng khi nói điều này, nhưng với Việt Nam, crypto có nhiều yếu tố thuận lợi. Việt Nam đã có một bước “nhảy cóc” trong lĩnh vực này.

“Điều đó không có nghĩa thị trường tài chính truyền thống mất đi vai trò. Bản thân tôi vẫn đang làm việc và hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường. Nhưng tôi tin rằng nếu được triển khai đúng hướng, thị trường crypto không chỉ đang là lựa chọn số một mà còn sẽ tiếp tục duy trì vị thế đó. Bởi quỹ đạo tăng trưởng của lĩnh vực này hiện rất mạnh mẽ”, chuyên gia SSI nhấn mạnh.

Khác với thị trường chứng khoán giao dịch 5 phiên/tuần, giao dịch từ 9h sáng đến 15 giờ cùng ngày, thị trường tài sản số giao dịch 24/7, không ít quan điểm lo ngại rủi ro sụp đổ hay biến động mạnh xảy ra ngay cả khi chúng ta “đang ngủ”, vấn đề đặt ra là việc quản trị rủi ro và phân bổ danh mục.

Ông Thomas Nguyễn cho biết, dưới góc độ người đã trải qua nhiều thập kỷ trong lĩnh vực tài chính truyền thống, ông tin rằng, khi bất kỳ thị trường nào phát triển và trưởng thành, chúng sẽ dần mang những đặc điểm giống nhau. Vì vậy, quan niệm cho rằng thị trường crypto sẽ mãi mãi “hỗn loạn” là không chính xác.

“Ngay khi khung pháp lý được ban hành và các định chế tài chính lớn tham gia, thị trường sẽ trở nên điều tiết hơn, và sự biến động thái quá sẽ giảm đi. Dự đoán của tôi là công tác quản trị rủi ro trong tương lai sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn nhờ hai yếu tố: thứ nhất là quy định pháp lý, và thứ hai là sự tham gia của các tổ chức lớn.

Nếu nhìn vào thị trường crypto tại Việt Nam hiện nay, có thể thấy gần như 100% giao dịch đến từ nhà đầu tư cá nhân, những tổ chức lớn như Dragon Capital, VinaCapital hay SSI vẫn chưa thực sự tham gia với vai trò quản lý tài sản. Khi điều này thay đổi, thị trường sẽ trở nên trưởng thành hơn, được kiểm soát tốt hơn.

Nói cách khác, dù tôi chưa có một mô hình quản trị rủi ro cụ thể cho thị trường 24/7, nhưng dựa trên kinh nghiệm từ các thị trường khác, tôi tin rằng một khi có sự tham gia của cơ quan quản lý và các định chế tài chính, thị trường sẽ bớt biến động, rủi ro được quản lý bài bản và hiệu quả hơn”, ông Thomas Nguyễn nêu quan điểm.

Ông Thomas Nguyễn chia sẻ về cách phân bổ danh mục tài sản vào crypto, cá nhân ông sở hữu 0,65% tài sản ở Bitcoin nhưng không phải tự mở ví điện tử và trực tiếp giao dịch, mà thông qua một quỹ ETF Bitcoin do BlackRock quản lý. Đây chính là minh chứng cho sự hòa nhập dần dần của tài sản số vào hệ thống tài chính truyền thống.

Cũng theo Giám đốc SSI, điều khiến ông hào hứng là Việt Nam đang tiến hành xây dựng hạ tầng pháp lý cho crypto. “Hãy thử nghĩ, nhà quản lý hoàn toàn có thể chọn cách “đóng cửa” như Trung Quốc, Việt Nam lại quyết định thừa nhận và đồng hành cùng thị trường, tạo điều kiện cho crypto phát triển.

Tôi không tin rằng sẽ có hai hệ thống riêng biệt cùng vận hành. Theo thời gian, chúng sẽ hội tụ, dù quá trình ấy có thể lâu hơn so với kỳ vọng của nhiều người nhưng việc kéo dài không đồng nghĩa với thất bại. Hôm nay tôi có thể đầu tư vào một ETF truyền thống của BlackRock, nhưng lại gián tiếp sở hữu một phần thị trường crypto, một lĩnh vực đang được xem là “nóng bỏng”. Đây chính là hình ảnh của sự hòa nhập giữa hai thế giới tài chính trong tương lai”, ông Thomas Nguyễn nói.

Theo thống kê, vốn hoá thị trường tài sản số đã chạm mốc 4.000 tỷ USD, ông Thomas Nguyễn cho rằng, 4.000 tỷ USD vẫn còn thấp hơn giá trị vốn hóa của những tập đoàn như NVIDIA hay Apple.

“Dưới lăng kính của tôi, thị trường này vẫn chỉ là một “đứa trẻ”. Đúng là hôm nay nó đã lớn hơn ngày hôm qua, nhưng vẫn còn non trẻ”, ông Thomas Nguyễn nói và cho biết, với cá nhân ông, phần lớn tài sản vẫn nằm trong bất động sản, một phần lớn trong cổ phiếu, một phần trong trái phiếu, một chút trong vàng và chỉ khoảng 0,65% trong crypto.

“Tôi chia sẻ điều này không chỉ để gây bất ngờ cho khán giả, mà còn để nhấn mạnh rằng phân bổ ấy thực tế là bình thường. Nếu nhìn vào dữ liệu, crypto hiện chỉ chiếm chưa tới 1% tổng tài sản toàn cầu. Điều đó cho thấy, dù tốc độ phát triển nhanh và được truyền thông chú ý mạnh mẽ, thị trường tài sản số vẫn đang trong giai đoạn sơ khai và cần thêm thời gian để trưởng thành, để có thể đứng vững như các kênh đầu tư truyền thống”, ông Thomas Nguyễn nói.