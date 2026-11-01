Chiều 27/11, tại chương trình D-Insights với chủ đề Giá trị nền tảng hay "Money Game" trong thời đại AI do Chứng khoán VNDIRECT tổ chức, ông Phạm Thiên Quang, Giám đốc Tư vấn Quản lý gia sản Techcombank, đã có những chia sẻ đáng chú ý về sự thay đổi trong hành vi đầu tư của các khách hàng giàu có.

Dù từng chủ động tư vấn khách hàng dịch chuyển tài sản theo hướng thận trọng từ cuối năm ngoái, ở thời điểm hiện tại, ông Quang cho biết bản thân lại có góc nhìn lạc quan hơn thị trường. Cơ sở cho sự lạc quan này đến từ một quan sát trong quá trình làm việc với các khách hàng Private (khách hàng có tài sản lớn).

Theo ông, sau nhiều năm nắm giữ tỷ trọng bất động sản cao, đi kèm với đòn bẩy lớn, những khách hàng này đang cảm nhận cuộc chơi đã bắt đầu đi đến điểm tới hạn. Đặc biệt, nhiều khách hàng nhận ra một điểm yếu rất quan trọng của bất động sản là thanh khoản. Khi thực sự cần tiền, việc chuyển đổi tài sản này thành tiền mặt không hề dễ dàng.

Chính từ trải nghiệm đó, họ bắt đầu nhận thấy những ưu thế của các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu và có nhu cầu đa dạng hóa danh mục thay vì tập trung quá nhiều vào bất động sản.

"Tôi tin rằng trong chu kỳ 5-10 năm tới, tài sản tài chính sẽ có lợi thế đón dòng tiền mà suốt 20 năm qua bất động sản đã lấy mất", ông Quang nhận định.

Điều này không có nghĩa giới giàu có sẽ ngừng đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, họ sẽ trở nên chọn lọc hơn, chỉ xuống tiền khi tài sản đủ sức thuyết phục về khả năng thanh khoản.

"Người giàu có một mô thức như thế này: làm kinh doanh và có dòng tiền. Trước đây họ tích lũy bất động sản, bây giờ họ dịch chuyển sang tích lũy các tài sản tài chính. Đó là cơ hội cho chúng ta", chuyên gia Techcombank chia sẻ.

Từng vay margin đầu tư chứng khoán, chuyên gia Techcombank học được gì từ giới nhà giàu?

Một chia sẻ khác của ông Phạm Thiên Quang là khoảng 80% khách hàng Private mà ông đang phục vụ là chủ doanh nghiệp.

Với nhóm khách hàng này, bài toán quản lý gia sản không bắt đầu từ việc lựa chọn cổ phiếu hay ngành nghề đầu tư, mà phải nhìn tổng thể nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, gia đình và cá nhân.

Trước hết, cần xác định doanh nghiệp đang cần bao nhiêu vốn cho hoạt động kinh doanh và các dự án đầu tư. Tiếp đó là nguồn lực dành cho gia đình, đảm bảo kế hoạch tài chính vẫn được duy trì ngay cả trong trường hợp doanh nghiệp gặp thất bại.

Sau khi giải quyết những nhu cầu này, ưu tiên của khách hàng đối với phần tài sản còn lại là bảo toàn vốn.

"Họ đã chấp nhận rủi ro trong kinh doanh rồi, cho nên với phần tài sản còn lại, trước hết họ muốn mình giúp giữ được số tiền đó. Trên nền tảng bảo toàn tài sản, họ mới tìm kiếm những cơ hội có suất sinh lời tốt hơn lạm phát nhưng vẫn đảm bảo mức độ an toàn", ông Quang cho biết.

Bản thân vị chuyên gia cũng thừa nhận khi còn làm việc tại công ty chứng khoán, ông từng chấp nhận rủi ro khá lớn, thậm chí vay margin để đầu tư. Nhìn lại những thành quả đầu tư trong giai đoạn Covid-19, ông cho rằng một phần có thể đến từ sự may mắn.

Quá trình tiếp xúc với những khách hàng sở hữu khối tài sản rất lớn đã giúp ông học hỏi được nhiều điều. Họ tập trung duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, đảm bảo dòng tiền, xây dựng kế hoạch tài chính cho gia đình và thậm chí chuẩn bị phương án kế nghiệp cho thế hệ tiếp theo.

Không nhìn định giá toàn ngành, chờ cơ hội ở từng doanh nghiệp

Từ góc độ phân bổ tài sản chiến lược, ông Quang lạc quan về cơ hội của kênh cổ phiếu trong chu kỳ 5 năm tới, thậm chí ngay trong năm 2027.

Tuy nhiên, thay vì nhìn vào P/E chung của thị trường hay định giá của toàn bộ một nhóm ngành, ông ưu tiên lựa chọn từng doanh nghiệp cụ thể.

Lấy ví dụ trong ngành ngân hàng, hai ngân hàng có thể cùng giao dịch ở mức P/B bằng 1 lần, nhưng chất lượng tài sản, năng lực quản trị rủi ro, chất lượng tệp khách hàng và khả năng tạo ra giá trị trên mỗi khách hàng có thể rất khác nhau. Những yếu tố này sẽ quyết định khả năng tạo ra ROE vượt chi phí vốn của từng ngân hàng.

Ông Quang chia sẻ thêm hai nhà đầu tư mà ông thường xuyên học hỏi là Warren Buffett và Howard Marks, Chủ tịch Oaktree Capital. Nếu Warren Buffett chú trọng lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và mua với biên an toàn, Howard Marks dành nhiều thời gian quan sát chu kỳ kinh doanh để xác định vị trí hiện tại của thị trường.

Sau một năm duy trì tỷ trọng tiền lớn, ông Quang cho biết đây là thời điểm theo dõi sát những doanh nghiệp thuộc các ngành vẫn còn dư địa tăng trưởng, có năng lực quản trị tốt, có đạo đức với cổ đông và chờ đợi cơ hội mua vào khi mức giá đảm bảo biên an toàn.