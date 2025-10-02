Giám đốc Thương mại Điện tử MWG: Đây là thời điểm vàng để mở ra nền tảng mới

Ngày 15/5 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với đế chế bán lẻ MWG khi cho ra mắt sàn thương mại điện tử mới MWG Shop, tích hợp trong ứng dụng Quà Tặng VIP.

Trong một chia sẻ mới đây trên Fanpage chính thức, ông Huỳnh Văn Tốt – Giám đốc Thương mại Điện tử MWG cho biết MWG chính thức bước vào cuộc chơi mới với quyết tâm tạo ra một nền tảng minh bạch, công bằng dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo ra bước tiến lịch sử của người Việt.

“Đây là thời điểm vàng và rất thích hợp để MWG thực thi việc mở nền tảng mới”, ông Huỳnh Văn Tốt khẳng định.

Giao diện của MWG Shop

Với tầm nhìn tiên phong, Giám đốc MWG khẳng định sẽ mang đến chính sách thiết thực, tạo cơ hội phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Việt. Đây không chỉ là bước đi chiến lược, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh Việt Nam: tự tin vươn tầm, sẵn sàng chinh phục để dẫn đầu.

Cũng theo ông Huỳnh Văn Tốt, thị trường thương mại điện tử có quy mô rất lớn với tốc độ tăng trưởng 2 chữ số phần trăm mỗi năm trong vòng 5-10 năm tới. Nguyên nhân do hành vi mua sắm của khách hàng có sự chuyển dịch lớn từ mua bán truyền thống sang kênh online. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam hiện tại đã bước qua giai đoạn các sàn TMĐT “đốt tiền” để có khách hàng và nhà cung cấp và bắt đầu thu về lợi nhuận. Điều này sẽ dẫn tới các hành vi của các sàn TMĐT như tăng thuế phí, dẫn tới các nhà cung cấp có thể rời bỏ và tìm kiếm những kênh phân phối khác.

Từ đây, MWG mong muốn sẽ cùng doanh nghiệp Việt Nam mở ra một sân chơi mới về TMĐT. Hiện tại là thời điểm chín muồi để Tập đoàn ra mắt một nền tảng cho phép các doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài được cạnh tranh sòng phẳng, có những chính sách hỗ trợ như giảm phí để doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt hơn

Sau hơn 6 năm, một lần nữa bước chân vào cuộc đua thương mại điện tử

Màn tái xuất của MWG sau gần 6 năm vắng bóng trên thị trường thương mại điện tử hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh tranh lớn hơn trong bối cảnh các tên tuổi lớn như Shopee, Lazada, Tiki hay TikTok Shop vẫn đang nỗ lực giành thị phần.

Trên thực tế, việc MWG quay lại đường đua thương mại điện tử lần này diễn ra trong bối cảnh ban lãnh đạo công ty xác định mô hình mở rộng chuỗi bán lẻ truyền thống đã tiến đến ngưỡng giới hạn. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài từng nhấn mạnh rằng chiến lược phát triển trong giai đoạn tới của MWG sẽ tập trung vào tối ưu hóa các kênh phân phối hiện có, trong đó có việc đẩy mạnh hoạt động online. MWG Shop chính là một trong những nỗ lực được cụ thể hóa từ định hướng đó.

Nhìn lại hành trình đã qua, có thể thấy MWG là một cỗ máy bán lẻ không ngừng đổi mới. Trong lĩnh vực bán lẻ, Thế Giới Di Động của ông Nguyễn Đức Tài là một “đế chế” với danh mục ngành hàng trải rộng từ điện thoại, điện máy đến hàng tiêu dùng nhanh, thậm chí cả dược phẩm. Hàng tháng, toàn hệ thống của MWG tạo ra hơn chục nghìn tỷ đồng doanh thu.

Năm 2025 dường như là thời điểm lý tưởng để hãng bán lẻ này tái gia nhập thị trường thương mại điện tử. Sự trở lại này không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là lời khẳng định MWG sẵn sàng cạnh tranh trong cuộc chiến thương mại điện tử đầy khốc liệt.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 99.801 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2024. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu 150.000 tỷ đồng cho cả năm.﻿