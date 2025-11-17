Giám khảo Human Act Prize trở thành "bạn đồng hành đặc biệt" của nhiều dự án: Nối dài những hành trình rực rỡ

Ngày 15/11, tại khuôn viên của trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Vòng Chung khảo Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 với chủ đề "Kiên trì phụng sự" đã chính thức diễn ra.

Có 27 dự án và sáng kiến cộng đồng xuất sắc được chọn vào Vòng Chung khảo của Human Act Prize năm nay. Các bài thuyết trình của các dự án trước Ban Giám khảo mang đến những câu chuyện tràn đầy cảm hứng về tinh thần kiên định, bền bỉ và ý chí phụng sự cộng đồng.

Được thành lập năm 2011, với những sáng lập viên tuổi đời còn rất trẻ, dự án VietSeeds mong muốn mang đến sự tiếp cận bình đẳng trong giáo dục đại học cho các sinh viên Việt Nam. Theo đó, các sinh viên không chỉ được tài trợ học bổng mà còn được hỗ trợ, đồng hành từ những cố vấn trong suốt quá trình học tập nhằm khai phá tiềm năng của bản thân.

Bà Huyền Tôn Nữ Cát Tường - Đồng sáng lập quỹ học bổng VietSeeds trình bày về dự án.

Ngay sau khi bà Huyền Tôn Nữ Cát Tường, đồng sáng lập và giám đốc điều hành Quỹ học bổng VietSeeds thuyết trình, nhà báo Lê Quốc Minh, Trưởng ban Tổ chức, Giám khảo Human Act Prize 2025 đã nhận sẽ làm cố vấn đồng hành cho dự án ý nghĩa này.

Ngoài VietSeeds, nhà báo Lê Quốc Minh còn cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ truyền thông của dự án "Mắt sáng cộng đồng". Đây là dự án của Bệnh viện mắt Quốc tế DND. Dự án ra đời với khát vọng đưa công nghệ nhãn khoa hiện đại đến gần hơn với mọi người, cũng như xóa bỏ rào cản về chi phí, khoảng cách và nhận thức trong chăm sóc mắt. Trên thực tế, đã có rất nhiều cuộc đời thoát khỏi bóng tối nhờ dự án này.

Nhà báo Lê Quốc Minh cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ truyền thông của dự án "Mắt sáng cộng đồng".

"S au 14 năm hoạt động, "Mắt sáng cộng đồng" đã có 4 cơ sở, tập trung chuyên sâu về chăm sóc mắt, bảo vệ mắt và mở rộng thêm các hoạt động để chăm sóc mắt toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, dự án đã tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho hơn 2 triệu lượt người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, dự án tổ chức được khoảng 6.000 chương trình khám cộng đồng; thực hiện hơn 5.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí… ", bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Thành viên Ban Quản lý dự án chia sẻ tại Vòng Chung khảo Human Act Prize 2025.

"Chúng tôi rất trân trọng cơ hội này"

Là một trong những dự án tham gia thuyết trình sớm tại vòng chung khảo, dự án "GNI - 20 năm Kiến tạo Good Change" đã gây ấn tượng với nhiều thành viên ban giám khảo, trong đó có nhà báo, nhà hoạt động xã hội Trần Mai Anh. Bà chia sẻ ấn tượng và cam kết sẽ trở thành cố vấn cho dự án này.

Nhà báo, nhà hoạt động xã hội Trần Mai Anh cam kết trở thành cố vấn dự án "GNI - 20 năm Kiến tạo Good Change".

"GNI - 20 năm Kiến tạo Good Change" đánh dấu hành trình của Good Neighbors International tại Việt Nam từ 2005, với sứ mệnh xây dựng cộng đồng không nghèo đói và an toàn cho trẻ em. Dự án tổ chức triển khai mô hình phát triển cộng đồng toàn diện, kết hợp bảo trợ trẻ với nâng cao giáo dục, y tế, sinh kế và bảo vệ quyền trẻ em, nhằm giúp giải quyết đồng thời nhiều vấn đề căn bản và trao quyền để người dân tự chủ.

Đại diện của dự án chia sẻ, sau gần 20 năm, GNI mở rộng từ Hòa Bình đến hơn 8 tỉnh, thực hiện viện trợ tại 26 địa phương và quản lý hơn 61,9 triệu USD. Các chương trình dài hạn cũng mang lại tác động rõ rệt. Cụ thể, có hàng chục nghìn trẻ được bảo trợ, trường lớp và thư viện được xây dựng, sức khỏe và nước sạch được cải thiện, sinh kế bền vững hình thành, cùng với hàng trăm nghìn người thụ hưởng viện trợ nhân đạo.

Một dự án khác tìm được "người đồng hành" tại Vòng Chung khảo Human Act Prize 2025 là Trạng Nguyên Education, với sứ mệnh "Cõng công nghệ về làng - Gieo chữ khai trí", mang tri thức đến hàng triệu học sinh, nhất những vùng khó khăn, bằng công nghệ, học liệu số hiện đại và tình yêu với giáo dục.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động bền bỉ, Trạng Nguyên Education là một nền tảng học tập, thu hẹp khoảng cách vùng miền bằng tri thức và công nghệ, với hơn 20 triệu lượt học sinh tham gia, hơn 10.000 trường đồng hành trên khắp 34 tỉnh thành, cùng hàng nghìn suất học bổng và tài khoản miễn phí mỗi năm.

Tại vòng chung khảo, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch hội đồng thành viên và Nhà sáng lập Trạng Nguyên Education bày tỏ: " Trong hành trình trong suốt hơn 10 năm, điều mong muốn lớn nhất của chúng tôi là các em học sinh trên khắp cả nước, đặc biệt là học sinh vùng khó khăn được học tiếng việt một cách trực quan, sinh động, với một niềm yêu thích và đam mê. Qua đó, lan tỏa tình yêu về tiếng Việt, văn hoá - lịch sử và cội nguồn bản sắc dân tộc" .

Xúc động và ấn tượng trước những giá trị cao đẹp và bền vững mà Trạng Nguyên Education mang lại, ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VCCorp đã nhận làm cố vấn và hỗ trợ truyền thông cho dự án này.

Ngoài các dự án trên, có một cái tên gây ấn tượng mạnh với Ban Giám khảo Human Act Prize 2025. Đó là Miza, doanh nghiệp tiên phong với mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy, bắt đầu hoạt động từ năm 2010, với mục tiêu biến rác thải giấy thành nguồn tài nguyên.

Đại diện dự án cho biết, Miza đã và đang vận hành hàng trăm điểm thu gom, tạo sinh kế cho hàng nghìn lao động và tái chế gần 200.000 tấn giấy mỗi năm, giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm rác chôn lấp và giảm phát thải CO₂. Đặc biệt, công nghệ xử lý hiện đại giúp 50% nước được tuần hoàn, 95% chất thải rắn được tái chế, một phần dùng làm gạch không nung hoặc nhiên liệu thay than đá.

Đồng thời, Miza triển khai giáo dục phân loại rác cho cộng đồng, hợp tác với hơn 500 vựa ve chai và đóng góp đáng kể cho an sinh xã hội. Hướng tới năm 2030, doanh nghiệp này đặt mục tiêu tái chế 1 triệu tấn giấy/năm và mở rộng năng lượng tái tạo, từ đó trở thành minh chứng cho mô hình phát triển bền vững tại Việt Nam.

Ông Phạm Thái Lai cam kết đồng hành cùng dự án “Miza - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành Giấy”.

Ngay sau phần trình bày ấn tượng này, ông Phạm Thái Lai - Giám đốc Trung tâm Thông tin kinh tế trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tuyên bố sẽ hỗ trợ đồng hành với dự án. "Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành với Miza từ năm 2026. Chúng tôi sẽ tư vấn, tham vấn cho công ty để nâng cao thứ hạng các chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững", ông Phạm Thái Lai chia sẻ.

Bày tỏ vui mừng với lời đề nghị của ông Phạm Thái Lai, Tổng Giám đốc Miza Lê Văn Hiệp chia sẻ: " Đây cũng là mục tiêu mà Miza luôn hướng đến. Chúng tôi luôn muốn được học hỏi và phát triển. Chúng tôi rất trân trọng cơ hội này và sẽ nhanh chóng xin làm việc cùng với các bộ phận, phòng ban VCCI ".

Với sự đồng hành, cố vấn và cổ vũ kịp thời của các vị Giám khảo, các dự án sẽ có thêm nguồn lực tri thức, kinh nghiệm và truyền thông để tiếp tục tiến bước vững vàng và hiệu quả trên hành trình bền bỉ phụng sự cộng đồng.

Đại diện của dự án Miza - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy tại không gian Triển lãm Human Act Prize 2025