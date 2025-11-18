Giảng viên Học viện Kinh tế đối ngoại đẹp tựa nam thần, hát hay như ca sĩ, xem 100 lần vẫn chưa thấy đủ

Ngày 20/11 đang tới gần, những content về giáo viên, lớp học, giảng đường lại được chia sẻ, quan tâm rộng rãi. Mới đây trên TikTok xuất hiện clip quay lại khoảnh khắc một nam giáo viên đứng trên bục giảng đang hát ca khúc "Yesterday Once More". Tất cả nhanh chóng bị thu hút bởi giọng hát được ví là hay như ca sĩ cùng vẻ ngoài vô cùng điển trai của nam giáo viên này.

Clip hát của thầy giáo này đang viral khắp MXH.

Visual đỉnh cỡ này.

Nhìn tổng thể, netizen lập tức chấm thầy này 10 điểm không nhưng.

"Vừa cất tiếng hát là rung động con tim luôn mà, cho hỏi ở đâu có thầy giáo vừa đẹp trai, vừa hát hay này vậy ạ", "Không biết hay chỗ nào nhưng xem 100 lần rồi, "Thực sự mở TikTok ra là sốc visual luôn đó, sao đẹp trai dữ vậy", "Xin info thầy đi ạ, thầy này dạy ở đâu vậy ạ", "Đây mới là cực phẩm này, đã là thầy giáo rồi hát hay, và còn đẹp trai cỡ đó nữa, mặc đồ cũng đẹp nữa. Chấm 10000 điểm",... là những bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra danh tính nam giáo viên trong clip nêu trên. Và đó là Vương Loan, sinh năm 1989, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Nam, Trung Quốc. Anh hiện là giảng viên ngành Truyền thông tại Học viện Kinh tế đối ngoại Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc).

Thầy Vương Loan.

Anh chàng từng nổi tiếng từ nhiều năm trước vì vẻ ngoài như soái ca.

Anh chàng đã từng nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) vào 2 năm trước. Thời điểm này anh chàng cũng viral với vẻ ngoài điển trai khi xuất hiện trong video được một sinh viên trong trường tình cờ ghi lại khi có một sinh viên nữ xin được chụp ảnh cùng với thầy. Tại thời điểm này, nam giáo viên này cũng nhận về nhiều lời khen ngợi vì visual, và gu thời trang đi dạy mà cứ như người mẫu, diễn viên.

Những hình ảnh trên giảng đường của nam giáo viên này cũng nhanh chóng viral. Chụp vội cũng không thể chê vào đâu được.

Song, sự bất ngờ nổi tiếng cũng khiến thầy giáo này gặp không ít rắc rối, bởi quá hoàn hảo. Nhiều người đặt nghi vấn nam giáo viên này dùng app chỉnh sửa hoặc đang fake background trường học để câu like.

Thầy Vương từng có quãng thời gian làm phát thanh viên.

Hiện tại anh chàng là giảng viên đại học.

Visual khi đi dạy cỡ này.

Sự việc ồn ào đến độ nam giảng viên này sau đó phải đăng tải thẻ công tác, công khai chiều cao, cân nặng,... thậm chí là cả quá trình thay đổi vẻ ngoài của bản thân, ngày càng trẻ ra nhờ biết quản lý cơ thể. Nhiều sinh viên của trường, từng học lớp do thầy thông giảng dạy đã để lại những bình luận bênh vực. Họ cho biết ở ngoài Vương Loan cũng là idol với các học sinh, không chỉ vì vẻ ngoài điển trai mà còn bởi kiến thức chuyên môn giỏi, tính cách thân thiện, gần gũi.

Theo truyền thông Trung Quốc, thầy Vương Loan là cử nhân Học viện Báo chí Truyền thông Chiết Giang, Thạc sĩ Đại học Truyền thông Trung Quốc. Anh từng làm phát thanh viên thời sự của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc trước khi trở thành giảng viên Học viện Kinh tế Đối ngoại Hồ Nam hiện tại.

Thầy Loan cũng lập một tài khoản Douyin riêng, chuyên chia sẻ hình ảnh đứng lớp, có tên Diệc Sơn, hiện đã thu về hơn 3,4 triệu lượt follower, với những clip từ hàng trăm đến hàng triệu lượt xem.

Trên nền tảng MXH này, thầy Sơn cũng cho biết kể từ khi đi dạy, được tiếp xúc nhiều với các bạn học sinh, sinh viên cũng khiến cho thầy thêm phần năng động, trẻ trung hơn. Anh chàng cũng tập gym, cầu lông, bơi lội, bóng rổ, tennis,... để cải thiện vóc dáng và đảm bảo sức khỏe làm việc. Hiện tại, thầy Vương cao 1m75 - lợi thế giúp anh trông càng nổi bật khi xuất hiện trước lớp.

Nam giáo viên yêu thích thể thao.

Ngoài ra, anh chàng còn có sở thích ca hát và hát rất hay nên mỗi giờ nghỉ giải lao hay giờ ra chơi thường được sinh viên yêu cầu thể hiện tài năng.

Trước câu chuyện được khen mặc đẹp như người mẫu, nam giảng viên thẳng thắn cho biết bản thân không quá cầu kỳ hay chải chuốt. Anh chỉ ưu tiên những outfit đơn giản nhưng gọn gàng như vest, sơ mi hoặc những set đồ năng động hơn kiểu áo phông kết hợp áo khoác. Theo thầy Vương, việc ăn mặc chỉnh tề không chỉ thể hiện sự tôn trọng học trò mà còn giúp bản thân có thêm tự tin khi bước vào lớp học.