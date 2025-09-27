Giảng viên Việt Nam vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2025

Sau 10 năm nghiên cứu bền bỉ, tiến sĩ Nguyễn Phi Hùng, giảng viên trường Đại học FPT, được vinh danh trong top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, theo công bố của Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier.

Đây là lần đầu tiên tiến sĩ Hùng góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín toàn cầu này – nơi ghi nhận 236.314 nhà khoa học thuộc nhóm 2% trên tổng số gần 12 triệu người đang hoạt động nghiên cứu trên thế giới.

Tiến sĩ Nguyễn Phi Hùng hiện là giảng viên Bộ môn Quản trị Kinh doanh , đồng thời giữ vai trò Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học FPT. Ông được xếp hạng trong lĩnh vực Toán học và Thống kê ứng dụng – một chuyên ngành nền tảng, đòi hỏi độ chính xác cao và tư duy logic chặt chẽ.

TS. Nguyễn Phi Hùng (giữa) và các bạn sinh viên.

"Đây là sự ghi nhận cho hành trình 10 năm miệt mài nghiên cứu và cũng là tổng kết chặng đường 6 năm gắn bó cùng trường Đại học FPT. Các nhà khoa học không làm việc vì xếp hạng, nhưng sự công nhận từ quốc tế là nguồn động viên lớn", tiến sĩ Hùng nói.

Từ năm 2019, ông tập trung vào các hướng nghiên cứu hiện đại như phương pháp ra quyết định đa tiêu chí (MCDM), lý thuyết tập mờ (Fuzzy Sets), tập trực giác (Neutrosophic Sets) và các mô hình phân tích dữ liệu trong quản trị, tài chính, logistics và phát triển bền vững.

Điểm đặc biệt trong hành trình nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Phi Hùng là sự đồng hành cùng sinh viên. Ông không chỉ hướng dẫn đề tài tốt nghiệp mà xem đây là cơ hội cùng sinh viên tạo ra công trình khoa học có giá trị.

Một số nghiên cứu do sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Phi Hùng được công bố trên các tạp chí thuộc hệ thống Scopus và ISI. Nổi bật trong số đó là công trình "Analysis of Quantum Computing’s Applicability in Data Analysis: Utilizing a Hybrid MCDM Approach With Quantum Spherical Fuzzy Sets", thuộc nhóm SCI-Q1.

Công trình này ứng dụng logic của tính toán lượng tử kết hợp với tập mờ hình cầu (Spherical Fuzzy Sets), nhằm giải quyết các bài toán phức tạp trong ra quyết định kinh doanh – một hướng đi mới trong quản trị hiện đại.

Không chỉ là nhà nghiên cứu, tiến sĩ Hùng còn là thành viên Ban Biên tập của nhiều tạp chí quốc tế uy tín, như: Humanities and Social Sciences Communications (SSCI – Q1, Springer Nature, Anh); Scientific Reports (SSCI – Q1, Springer Nature, Anh); Discover Analytics (Springer Nature, Anh); ICCK Transactions on Advanced Fuzzy Systems (ICCK, Mỹ)

Ông cũng tích cực xây dựng nhóm nghiên cứu, kết nối học thuật quốc tế và khuyến khích sinh viên tiếp cận nghiên cứu từ sớm.

Thành tựu của tiến sĩ Nguyễn Phi Hùng, theo ông chia sẻ, có phần quan trọng đến từ môi trường làm việc tại trường Đại học FPT. Tại đây, giảng viên được tạo điều kiện theo đuổi nghiên cứu, từ cơ chế công bố quốc tế, không gian sáng tạo, đến văn hóa học thuật cởi mở.

Tiến sĩ Nguyễn Phi Hùng tại khuôn viên trường Đại học FPT

Với các bạn trẻ có mong muốn theo đuổi con đường nghiên cứu, TS. Hùng nhắn nhủ: "Nghiên cứu khoa học là một hành trình dài, đòi hỏi kiên nhẫn và dám thất bại. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, bền bỉ học hỏi và không ngại thử lại từ đầu".



