Giao dịch căn hộ sơ cấp Bình Dương "vượt mặt" Tp.HCM, lộ lý do bất ngờ phía sau

Báo cáo thị trường căn hộ quý 1/2025 của DKRA Consulting chỉ ra, nguồn cung mới trong quý vừa qua hầu hết tập trung tại Tp.HCM và Bình Dương, lần lượt chiếm 53,9% và 39,5% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Điều đáng nói, sức cầu thị trường ghi nhận tín hiệu khởi sắc, tăng 56% so với cùng kỳ. Trong đó, Bình Dương vượt Tp.HCM, chiếm 43,6%, dẫn đầu về lượng tiêu thụ sơ cấp trong quý 1/2025 trước thông tin dự kiến sáp nhập vào Tp.HCM.

Cùng với đó, mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận tăng 2% - 5%. Cục bộ một số dự án tại Bình Dương ghi nhận mức tăng 5% - 11% so với giai đoạn cuối năm 2024. Thanh khoản và giá bán trên thị trường sơ cấp và thứ cấp tiếp tục đà hồi phục, đặc biệt các dự án pháp lý hoàn thiện, thuận tiện kết nối về trung tâm.

Theo đơn vị này, các chính sách chiết khấu, thanh toán nhanh, ân hạn gốc, hỗ trợ lãi vay,... vẫn được các doanh nghiệp địa ốc áp dụng và đem lại kết quả tích cực về thanh khoản. Nhiều chủ đầu tư sẵn sàng hỗ trợ người mua để những người trẻ nhóm độ tuổi 30-35 tuổi có thể mua được nhà giữa thời “bão giá”. Nhiều chủ đầu tư chú trọng phát triển các sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của người mua đã tạo nên sức hút lớn trên thị trường địa ốc.

Tại khu vực Bình Dương, loạt dự án căn hộ bung hàng đang tạo không khí sôi động ngay đầu năm. Đáng nói, nhiều chính sách bán hàng “mạnh tay” từ phía chủ đầu tư dần lộ diện, tạo đà cho các dự án bước vào cuộc đua tăng tốc từ quý 2/2025.

Đơn cử, An Gia tung loạt chính sách bán hàng đột phá cho người mua căn hộ ven sông The Gió Riverside (Dĩ An, Bình Dương). Cụ thể, người mua chỉ cần thanh toán trước 10%, sau đó thanh toán theo tiến độ 5% mỗi đợt 2 tháng đến đủ 30% là sở hữu căn hộ. Khoản còn lại, ngân hàng giải ngân, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm, ân hạn nợ gốc 36 tháng.

Với người mua có dòng tiền ổn định, chủ đầu tư An Gia ban hành chính sách thanh toán mỗi đợt tối thiểu 1% trong vòng 30 tháng, đến đủ 50% nhận nhà. Như vậy, chỉ cần hoàn tất 50% giá trị hợp đồng, khách hàng đã có thể nhận bàn giao nhà vào năm 2027 để khai thác hoặc cho thuê, đồng thời linh hoạt lựa chọn phương án thanh toán phần còn lại hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng. Nhờ tiến độ thanh toán nhỏ giọt, người mua dễ dàng phân bổ nguồn tiền phù hợp, giảm thiểu áp lực.

Được biết, dự án The Gió Riverside có mức giá từ 40 trệu đồng/m2, hiện đang mở rộng phân phối ra thị trường sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng tại khu vực Bình Dương, dự án The Emrald 68 “mạnh tay” với chính sách bán hàng khi chỉ đóng 20% đến khi nhận nhà, được ngân hàng hỗ trợ vay 70% và ân hạn gốc, lãi trong 24 tháng.

Giữa nhịp tăng trưởng về mức độ quan tâm của người mua, nhiều chủ đầu tư đẩy mạnh chính sách bán hàng để “đón sóng” thị trường. (Nguồn dữ liệu Batdongsan.com.vn)

Không kém cạnh, dự án TT AVIO chuẩn bị bung sản phẩm ra thị trường và gây ấn tượng với chính sách bán hàng. Cụ thể, khách mua thanh toán 30%, sau đó đóng đều đặn 9 triệu đồng/tháng đến khi nhận nhà.

Một dự án khác tại Bình Dương là Phú Đông SkyOne cũng tung chính sách bán hàng hấp dẫn. Theo đó, với căn hộ 1,8 tỉ đồng/căn, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ (tương đương 180 triệu đồng) đến khi nhận nhà. Trong thời gian đó, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ 100% lãi suất và ân hạn gốc trong vòng 24 tháng.

Có thể thấy, lãi suất cho vay duy trì ở mức thấp cùng chính sách bán hàng được các chủ đầu tư hỗ trợ mạnh tay đã kích thích thanh khoản bất động sản. Gần đây, một số dự án căn hộ khu vực “giáp ranh” Tp.HCM dù chỉ mới rục rịch thông tin ra thị trường nhưng đã nhận được sự quan tâm tích cực từ phía người mua.

Việc các dự án cùng lúc khởi động và tung ưu đãi cho khách mua thể hiện tâm thế hồ hởi của doanh nghiệp trong chu kì mới. Giữa bối cảnh Luật bắt đầu “thẩm thấu” vào thị trường, nhu cầu về nhà ở của người dân còn rất lớn; hạ tầng giao thông được đầu tư.... kì vọng sẽ tạo nên bức tranh BĐS nhộn nhịp từ quý 2/2025 trở đi. Đây cũng là thời điểm mà trước đó nhiều chuyên gia trong ngành dự báo là “điểm rơi” thanh khoản bất động sản phía Nam. Lúc này, cả giá và sức cầu sẽ khởi sắc trở lại. Thị trường hoạt động sôi nổi ở các phân khúc.

Hạ tầng giao thông được đầu tư, lãi suất cho vay duy trì ổn định, chính sách bán hàng mạnh tay từ phía chủ đầu tư là các yếu tố hỗ trợ thanh khoản BĐS. (Ảnh minh hoạ)

Theo ghi nhận, hiện người mua đã có sự chuyển đổi tích cực về tâm lý, hành vi và cả dòng tiền. Họ trong tâm thế sẵn sàng bước vào giai đoạn mới của thị trường với kì vọng sở hữu được các sản phẩm chất lượng tốt và gia tăng giá trị thực. Những chương trình ưu đãi có thể chỉ là “chất xúc tác” hỗ trợ người mua, còn giá trị lâu dài được người mua quan tâm thể hiện ở nội tại dự án, vị trí toạ lạc, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai xét ở yếu tố quy hoạch, hạ tầng.

Thị trường bất động sản năm 2025 thực sự đã “chuyển mình”. Cả doanh nghiệp và người mua sẵn sàng chạy đà cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Dù vẫn còn nhiều thách thức song thị trường được dự báo sẽ phát triển minh bạch, ổn định, bền vững hơn.