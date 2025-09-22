Giao dịch cổ phiếu tại TCBS, nhận hoàn tiền lên đến 40 triệu đồng

Giao dịch cổ phiếu, nhận hoàn tiền ngay

Mới đây, Công ty CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), doanh nghiệp nằm trong top đầu về thị phần môi giới cổ phiếu, công bố chương trình ưu đãi chưa từng có trên thị trường dành cho khách hàng mang tên "Giao dịch thả ga - Hoàn tiền cực đã".

Theo đó, toàn bộ khách hàng là cá nhân và tổ chức trong nước khi phát sinh giao dịch cổ phiếu lần đầu tại TCBS từ 15/9/2025 sẽ được hoàn tiền lên đến 10 triệu đồng trên mỗi chặng, tuỳ theo tổng giá trị giao dịch phát sinh (kể cả giao dịch thoả thuận). Khách hàng giao dịch càng nhiều thì sẽ có cơ hội nhận được mức ưu đãi hoàn tiền càng cao.

Chương trình được kéo dài từ 15/9/2025 đến ngày 14/1/2026 và được chia làm 4 chặng: chặng 1 từ 15/9/2025 – 14/10/2025, chặng 2 từ 15/10/2025 – 14/11/2025, chặng 3 từ 15/11/2025 – 14/12/2025 và chặng 4 từ 15/12/2025 – 14/1/2026.

Mức ưu đãi hoàn tiền của mỗi chặng. (Ảnh: TCBS).

Đáng chú ý, khách hàng không cần phải đăng ký hay thực hiện thêm gì khác để nhận được ưu đãi. Hệ thống của TCBS sẽ tự nhận diện khách hàng thoả mãn tiêu chí, ghi nhận giá trị giao dịch cổ phiếu và hiển thị ưu đãi được nhận trong mỗi chặng.

Bên cạnh ưu đãi hoàn tiền, khách hàng giao dịch tại TCBS còn nhận được combo quyền lợi như mở tài khoản số đẹp miễn phí, nhanh chóng, tiện lợi; miễn phí giao dịch (Zero Fee) không giới hạn và lãi suất cho vay ký quỹ (margin) cực kỳ cạnh tranh,…

Theo thông tin từ TCBS, từ năm 2023, Công ty đã triển khai chương trình miễn phí giao dịch Zero Fee giúp khách hàng tiết kiệm đến 1.200 tỷ đồng tiền phí giao dịch.

Ngoài ra, TCBS cũng triển khai nhiều ưu đãi cho vay margin với mức lãi suất hấp dẫn so với thị trường hiện nay. Nổi bật nhất là chương trình dành cho khách hàng giải ngân lần đầu được áp dụng lãi suất ưu đãi chỉ 7,89%/năm, hạn mức lên đến 5 tỷ đồng trong 180 ngày kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Với mức lãi suất này, nhà đầu tư có thể tiết kiệm tới 4,5%/năm so với lãi suất phổ thông hiện nay, tương đương tiết kiệm đến 100 triệu đồng khi vay 5 tỷ đồng trong vòng 180 ngày.

Tiếp sức cho nhà đầu tư trong giai đoạn tăng trưởng tiềm năng

Những đặc quyền ưu đãi của TCBS nói riêng và các công ty chứng khoán nói chung đang đồng hành và tiếp thêm năng lực vốn cho các nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường chứng khoán có những phiên giao dịch sôi động như hiện nay.

Sau tháng 8 bứt phá mạnh nhất trong 5 năm, VN-Index bước vào tháng 9 với tâm điểm ở hai sự kiện quan trọng: khả năng nâng hạng thị trường và Fed quyết định giảm lãi suất lần đầu trong năm nay, với mức 0,25%. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định giá ở mức thấp đáng kể so với tiềm năng trung hạn trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tích cực.

Ngày 15/9 vừa qua, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các Sở Giao dịch và cơ quan thành viên đã làm việc trực tiếp với tổ chức nâng hạng FTSE Russell tại London, ghi nhận nhiều thông tin tích cực. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Việt Nam đã nỗ lực đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức này. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã có những bước cải cách mạnh mẽ với nhiều chính sách đồng bộ, từ việc nâng cao trách nhiệm của công ty chứng khoán cho đến tháo gỡ rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài (theo Nghị định 245/2025 của Chính phủ), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn ngoại tham gia.

Bên cạnh đó, bài toán "cơn khát hàng hóa mới" cũng đang dần được giải quyết khi thị trường đón nhận làn sóng IPO từ nhiều doanh nghiệp lớn, đồng thời, Nghị định 245/2025/NĐ-CP cũng đã bổ sung các quy định nhằm rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn còn 30 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ thay vì 90 ngày như trước đây giúp cổ phiếu mới nhanh chóng gia nhập thị trường, gia tăng lựa chọn cho nhà đầu tư và cải thiện thanh khoản chung.

IPO TCBS hiện được xem là thương vụ tiêu biểu khi không chỉ huy động vốn từ hàng chục nghìn nhà đầu tư cá nhân mà còn thu hút sự tham gia mạnh mẽ từ nhiều tổ chức tài chính và quỹ ngoại danh tiếng. Theo ghi nhận từ TCBS, đợt IPO kết thúc ngày 8/9/2025 đã có khối lượng đăng ký mua hơn 575 triệu cổ phiếu, gấp 2,5 lần số lượng chào bán. Trong đó, đến 90% đơn đăng ký được thực hiện hoàn toàn online qua tính năng iPO trên TCInvest.

Sau khi hoàn tất các thủ tục báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan nhà nước, TCBS sẽ tiến hành hoàn trả phần tiền thừa cho nhà đầu tư trong vài ngày tới, đồng thời cấp sổ cổ đông và hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết. Cổ phiếu của TCBS sẽ sớm được giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán trong tháng 10 năm nay.

Xem chi tiết chương trình Giao dịch thả ga, hoàn tiền cực của TCBS đã tại đây.