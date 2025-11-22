Giáo viên cảnh báo: 3 kiểu quần áo có thể GÂY NGUY HIỂM, cha mẹ tránh cho con mặc đến trường

Trong môi trường mầm non, trang phục của trẻ tưởng chừng chỉ là vấn đề nhỏ nhưng thực tế lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn, khả năng tự lập và hiệu quả chăm sóc của giáo viên. Tuy vậy, nhiều phụ huynh hiện nay vẫn ưu tiên lựa chọn những bộ đồ đẹp mắt, cầu kỳ với mong muốn con mình trở nên nổi bật và gây thiện cảm khi đến lớp.

Tuy nhiên theo các giáo viên, không ít loại quần áo được xem là "thời trang" lại gây khó khăn cho trẻ trong quá trình vui chơi, ăn ngủ, thậm chí tiềm ẩn các rủi ro mà người lớn khó ngờ tới. Dù đã nửa học kỳ trôi qua, tình trạng trẻ mặc trang phục không phù hợp vẫn diễn ra thường xuyên, buộc giáo viên phải nhắc nhở hoặc xử lý các sự cố nhỏ liên quan đến quần áo mỗi ngày. Điều này cho thấy việc chọn trang phục cho trẻ mầm non cần được nhìn nhận đúng mức và ưu tiên tiêu chí an toàn - tiện lợi thay vì chỉ chú trọng hình thức.

Ảnh minh hoạ

① Váy công chúa

Phụ huynh bé gái hay thích cho con mặc váy công chúa vì trông dễ thương và nổi bật, nhưng lại bỏ qua hoàn cảnh thực tế ở mầm non.

Những lớp váy nhiều tầng và chi tiết ren khiến trẻ rất khó tự mặc - cởi, phải nhờ đến cô giáo. Một lớp có hàng chục trẻ, cô không thể chăm hết được; việc này vừa làm chậm giờ ngủ trưa vừa khiến trẻ mất tự tin.

Chưa kể chất liệu nhẹ, dễ rách: khi chơi cầu trượt hay chạy nhảy, váy dễ bị vướng hoặc rách, có phụ huynh còn vì váy bị hỏng mà trách cô giáo, rất khó xử.

Nguy hiểm hơn, các hạt cườm, sequin trên váy rất dễ rơi ra, trẻ có thể nuốt phải hoặc làm xước da. Trong sổ tay giáo viên mầm non cũng ghi rõ: những vật trang trí nhỏ như vậy là nguy cơ an toàn phổ biến đối với trẻ 3-6 tuổi.

② Quần áo có dây rút

Áo hoodie có dây, quần có dây rút… phụ huynh nghĩ là tiện và ấm, nhưng chúng lại là kiêng kỵ trong môi trường mầm non.

Theo giáo viên, quần áo cho trẻ dưới 7 tuổi không nên có dây ở vùng đầu và cổ để tránh rủi ro. Trẻ mầm non hiếu động, khi chạy nhảy hoặc nô đùa, dây rút rất dễ bị bạn kéo, dẫn đến siết cổ hoặc vấp ngã.

Một thí nghiệm của Trung Quốc từng cho thấy lực kéo của dây mũ khi bị siết tương đương 5-6 lần trọng lượng cơ thể trẻ, đủ để gây chấn thương nghiêm trọng. Khí quản và cơ cổ của trẻ còn yếu, chỉ cần dây chèn ép vài phút là có thể nguy hiểm.

③ Quần áo bó sát hoặc có nhiều chi tiết trang trí

Một số phụ huynh thích cho con mặc đồ bó cho "đẹp dáng" hoặc có họa tiết, hình nổi bắt mắt, nhưng điều này lại không hề thân thiện với trẻ.

Trẻ mầm non vận động rất nhiều, quần áo bó sẽ hạn chế cử động, ảnh hưởng đến sự phát triển xương, lại kém thoáng khí khiến trẻ dễ đổ mồ hôi và nhiễm lạnh. Ngoài ra, khóa kim loại, cúc lớn, hay đồ trang trí nổi có thể cấn vào người khi hoạt động hoặc bị bạn khác kéo, dẫn đến xây xước.

Các giáo viên có kinh nghiệm đều biết: trẻ mặc đồ bó khi chơi sẽ bị hạn chế động tác, vừa không thoải mái vừa tăng nguy cơ chấn thương.

Kết luận

Phụ huynh luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng môi trường mầm non có những đặc thù riêng; chọn quần áo cho trẻ nên ưu tiên an toàn, thoải mái và dễ mặc - dễ cởi. Như vậy vừa bảo vệ con, vừa khiến con vui vẻ hoạt động, cô giáo cũng đỡ lo hơn.