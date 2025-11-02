Quần áo mới mua có cần giặt không? Ai nói KHÔNG sẽ hối hận sau khi đọc bài này

Nhiều người vẫn có thói quen mặc ngay đồ mới sau khi mua về, thậm chí không ít người còn cắt mác tại chỗ và diện luôn chiếc áo vừa mua ra khỏi cửa hàng. Nhưng theo các bác sĩ da liễu và chuyên gia y tế, hành động này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi dễ khiến bạn mắc các bệnh từ dị ứng da, viêm nhiễm cho đến các phản ứng hô hấp do hóa chất tồn dư trong vải.

Thực tế, quần áo mới không hề sạch. Để tạo nên một chiếc áo hoàn chỉnh, vải phải trải qua hàng loạt công đoạn như nhuộm màu, xử lý chống nhăn, chống co, định hình form... Trong những khâu này, nhà sản xuất thường sử dụng nhiều loại hóa chất, đặc biệt là formaldehyde (chất thường dùng để giữ màu, chống nhăn và kháng khuẩn tạm thời). Chính vì thế, khi bạn mở gói hàng và ngửi thấy mùi hăng, nồng thì đó rất có thể là mùi của formaldehyde hoặc thuốc nhuộm còn sót lại. Nếu mặc trực tiếp, da, đặc biệt là vùng cổ, nách và lưng, bạn sẽ dễ bị kích ứng, nổi mẩn đỏ, ngứa hoặc thậm chí viêm da tiếp xúc.

Không chỉ hóa chất, nguồn vi khuẩn và bụi bẩn cũng là điều đáng lo. Từ khâu sản xuất đến khi đến tay người tiêu dùng, quần áo đã đi qua nhiều công đoạn: công nhân cắt may, đóng gói, vận chuyển, trưng bày tại cửa hàng… và không ít lần bị người khác chạm, thậm chí thử lên người. Mỗi lần như vậy, quần áo có thể dính mồ hôi, tế bào da chết, dầu thừa, thậm chí là vi khuẩn hoặc nấm từ người thử trước đó. Nếu bạn mặc ngay mà không giặt, làn da sẽ trở thành "cửa ngõ" cho các loại vi sinh vật này xâm nhập.

Ngoài ra, quần áo mới còn có thể phai màu mạnh, đặc biệt là các sản phẩm màu tối. Khi chưa được giặt kỹ, thuốc nhuộm dư trong sợi vải có thể dính lên da, gây kích ứng hoặc mẩn đỏ. Giặt trước không chỉ giúp loại bỏ hóa chất mà còn giúp bạn kiểm tra xem chất liệu có bị phai màu, co rút hay bong tróc hay không.

Vậy giặt quần áo mới thế nào để vừa sạch, vừa giữ được độ bền? Các chuyên gia khuyên rằng:

- Với đồ mặc ngoài như áo khoác, blazer hoặc áo len dày, bạn có thể dùng khăn ẩm lau nhẹ bề mặt, sau đó phơi nơi thoáng khí để bay mùi và bụi.

- Với đồ mặc sát da như áo phông, quần, đồ lót, váy ngủ… nên giặt kỹ bằng nước sạch pha chút muối hoặc giấm trắng, ngâm khoảng 20 - 30 phút rồi xả lại. Cách này giúp loại bỏ hóa chất tồn dư, khử khuẩn và cố định màu vải.

- Nếu da bạn nhạy cảm, hãy chọn nước giặt dịu nhẹ, không hương liệu và phơi đồ ở nơi có nắng nhẹ để tia UV giúp diệt khuẩn tự nhiên.

Nguồn: Sohu