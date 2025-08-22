Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

22-08-2025 - 15:11 PM | Doanh nghiệp

Gilimex cho biết việc Amazon đột ngột thay đổi và giảm mạnh nhu cầu, vi phạm hợp đồng hợp tác giữa hai bên, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và gây thiệt hại cho Công ty 280 triệu USD.

Gilimex trình cổ đông nội dung liên quan vụ kiện Amazon- Ảnh 1.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Gilimex (mã CK: GIL), HĐQT dự kiến trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung liên quan việc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trong vụ kiện với khách hàng Amazon Robotics LLC.

Cụ thể, thông qua giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty, Tổng giám đốc Công ty và những người điều hành khác của Công ty cùng với các đơn vị tư vấn nghiên cứu và thực hiện các giải pháp hữu hiệu để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trong Vụ kiện tại Tòa án có thẩm quyền tại Mỹ.

Thông qua công ty sẽ chấp nhận theo phán quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án có thẩm quyền tại Mỹ đối với Vụ kiện; Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Tổng giám đốc Công ty, những người điều hành khác và người lao động của Công ty đã tham gia, thực hiện và hỗ trợ cho Công ty trong vụ kiện không chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại (nếu có) của Công ty liên quan đến vụ kiện.

Đồng thời, Công ty thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, danh dự, uy tín và không yêu cầu chịu trách nhiệm pháp lý của các cá nhân này đối với các nội dung liên quan đến vụ kiện.

Thông qua mức phí thành công cho các đơn vị tư vấn đang bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty trong vụ kiện là 20% trên tổng số tiền công ty nhận được từ Amazon theo phán quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án có thẩm quyền tại Mỹ.

Và thông qua tổng mức khen thưởng cho các cá nhân, người đại diện theo pháp luật của Công ty, Tổng giám đốc Công ty, những người điều hành khác và người lao động của Công ty tham gia, thực hiện và hỗ trợ cho Công ty trong vụ kiện là 20% trên số tiền còn lại từ tổng số tiền Công ty nhận được từ Amazon theo phán quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án có thẩm quyền tại Mỹ trừ đi tổng số tiền thiệt hại của Công ty và chi phí cho vụ kiện.

Gilimex cho biết, Amazon là một trong những khách hàng lớn của công ty từ năm 2014. Trong quá trình hợp tác, công ty đã đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất và lao động để đáp ứng nhu cầu Amazon theo thỏa thuận hai bên.

Tuy nhiên, Amazon đã đột ngột thay đổi và giảm mạnh nhu cầu, vi phạm hợp đồng hợp tác giữa hai bên, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và gây thiệt hại cho Công ty 280 triệu USD. Do đó, Công ty đã tiến hành các thủ tục để khởi kiện Amazon vào năm 2022, cơ quan tài phán là Tòa án có thẩm quyền tại Hoa Kỳ và hiện đang trong quá trình giải quyết vụ kiện.

Về kết quả kinh doanh, từ quý 3/2022, khách hàng lớn nhất của công ty là Amazon cắt đơn hàng khiến doanh thu giảm đến trên 80%, đưa doanh thu cả năm 2022 giảm 24%, lợi nhuận cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng – chi phí quản lý doanh nghiệp) bốc hơi 97% xuống còn 12 tỷ đồng.

Năm 2023, lãi ròng của GIL tiếp tục giảm 92% và dòng tiền kinh doanh ghi nhận mức âm kỷ lục (-319 tỷ đồng).

Việc quá phụ thuộc vào một khách hàng lớn khiến doanh nghiệp ngành dệt may này trở tay không kịp. Ghi nhận, GIL lập tức lỗ liên tiếp 3 quý sau cú sốc từ Amazon trước khi có lãi trở lại vào quý 4/2023, tổng lỗ hơn 63 tỷ đồng.﻿

Theo báo cáo tài chính gần nhất là quý 1 năm 2025, trong quý đầu năm, Gilimex ghi nhận doanh thu thuần đạt 126 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 2,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 43% và 71% so với cùng kỳ.

Gilimex 'hồi sinh' sau cú đấm của Amazon: Kế hoạch lợi nhuận tăng 82%, chi trăm tỷ trả cổ tức bằng tiền mặt, tham vọng 1.000ha đất khu công nghiệp

Ngọc Điệp

