Giờ nghỉ trưa mình lo ăn gì còn người ta âm thầm đi mua nhà: Có 2-3 căn rồi vẫn cố mua thêm

Nếu trước đây, giờ nghỉ trưa của dân văn phòng thường dành cho việc ăn uống, trò chuyện hay nghỉ ngơi, thì với không ít người trẻ Hàn Quốc ở độ tuổi 30, khoảng thời gian ngắn ngủi này lại được tận dụng để làm một việc khác: Tìm hiểu thị trường bất động sản. Họ gọi điện cho môi giới, theo dõi các giao dịch mới nhất, cập nhật biến động giá và lên kế hoạch cho thương vụ giao dịch có thể coi là lớn nhất trong đời.

Trong bối cảnh giá nhà liên tục biến động, nhiều người tin rằng sở hữu bất động sản là cách đáng tin cậy nhất để bảo đảm tương lai tài chính.

Có 2 căn nhà rồi vẫn nỗ lực mua thêm

Shin - Một nữ nhân viên văn phòng 32 tuổi, là một trong những ví dụ điển hình cho xu hướng tranh thủ dùng giờ nghỉ trưa để tìm hiểu về thị trường BĐS. Thay vì thong thả ăn uống hay trò chuyện cùng đồng nghiệp, Shin thường ăn thật nhanh để dành phần lớn thời gian còn lại gọi điện cho các môi giới, hỏi về những giao dịch vừa diễn ra, mức giá mới và nhu cầu của người mua ở từng khu vực.

Trong 2 năm qua, Shin đã mua 2 căn hộ, một căn ở tỉnh Gyeonggi và một căn nằm ngoài các đô thị lớn. Không chỉ vậy, cô còn góp tiền cùng bạn trai mua được một căn hộ tại Seoul. Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng của Shin.

"Tôi không đặt ra giới hạn nào cả. Tôi sẽ tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản của mình" - Shin chia sẻ. "Tôi luôn cố gắng tiết kiệm, đến khi có đủ tiền, tôi sẽ mua thêm”.

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Một trường hợp khác là Ha - Nữ nhân viên văn phòng 34 tuổi đang sống tại Seoul. Dù không dành nhiều thời gian nghiên cứu thị trường như Shin, Ha cũng đặt gần như toàn bộ niềm tin vào bất động sản. Cô vừa mua căn hộ đắt nhất trong khả năng tài chính của mình, đồng thời đầu tư thêm một bất động sản thương mại để tạo nguồn thu nhập thụ động. Điều này đồng nghĩa với việc cô hầu như không còn nhiều tiền để đầu tư vào các kênh khác.

"Đối với tôi, bất động sản không chỉ là một khoản đầu tư mà còn là cách mang đến cho gia đình một nơi để cảm thấy an toàn" - Ha nói. "Nếu về già không còn nhiều tiền, tôi vẫn có thể bán căn nhà này để chuyển sang một căn nhỏ hơn. Nhưng nếu ngay từ bây giờ không có nhà, tôi nghĩ cảm giác lo lắng về nơi mình sống trong tương lai sẽ không bao giờ kết thúc”.

Không chỉ Shin hay Ha, ngày càng nhiều người Hàn Quốc ở độ tuổi 30 coi bất động sản là ưu tiên tài chính hàng đầu. Theo số liệu của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, trong năm 2025, người mua nhà ở độ tuổi 30 chiếm 28% tổng số giao dịch BĐS, tương đương 290.446 căn, trở thành nhóm khách hàng lớn nhất trên thị trường. Nhóm tuổi 40 đứng ngay sau với 27%.

Xu hướng này thực tế đã bắt đầu từ năm 2024, khi lần đầu tiên người mua ở độ tuổi 30 vượt qua các nhóm tuổi lớn hơn về số lượng giao dịch và khoảng cách tiếp tục nới rộng trong năm tiếp theo.

Cắt giảm chi tiêu, để dành tiền mua nhà

Điều đáng chú ý là dù nhóm mua nhà ở độ tuổi 30 đang tăng, nhưng họ lại không quá lạm dụng đòn bẩy tài chính. Nhiều người vẫn vay ngân hàng, nhưng đồng thời, họ cũng cắt giảm chi tiêu tối đa để khoản vay không quá lớn.

Dữ liệu của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy năm 2025, mức chi tiêu của nhóm từ 30 tuổi trở xuống giảm 3,5% so với 10 năm trước, xuống còn 2,48 triệu won/tháng (khoảng 47 triệu đồng/tháng).

Họ cũng giảm 3,9% chi cho thực phẩm và đồ uống, đồng thời cắt giảm 1,6% chi tiêu dành cho quần áo và giày dép so với một thập kỷ trước. Điều này phản ánh xu hướng ưu tiên tích lũy nguồn lực cho mục tiêu mua nhà thay vì chi tiêu cho nhu cầu cá nhân.

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Theo các chuyên gia, thế hệ này chịu ảnh hưởng mạnh từ 2 đợt tăng giá bất động sản lớn chỉ trong thời gian ngắn. Đợt đầu diễn ra trong giai đoạn 2020-2021 khi đại dịch Covid-19 khiến giá nhà tăng mạnh. Đợt thứ hai bắt đầu từ năm 2024 và tiếp tục kéo dài sang năm 2025, đặc biệt tại Seoul.

Ông Lee Eun-hyeong, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chính sách Xây dựng Hàn Quốc, nhận định người trẻ đã chứng kiến giá nhà liên tục tăng dù nhiều lần xuất hiện dự báo thị trường sẽ lao dốc. Chính trải nghiệm đó khiến niềm tin vào bất động sản ngày càng được củng cố.

Theo dữ liệu về chỉ số giá nhà, lần gần nhất giá giao dịch nhà ở Seoul tăng trên 5% là năm 2008. Tuy nhiên, mức tăng đã lên tới 6,5% vào năm 2021 và tiếp tục đạt 7,1% trong năm 2025, cho thấy đợt tăng giá gần đây có quy mô đặc biệt lớn.

Ông Kwon Dae-jung, giáo sư tại Trường Cao học Kinh tế và Bất động sản, Đại học Hansung, cho biết lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã giảm từ 3,5% vào tháng 8/2024 xuống còn 2,5% kể từ tháng 5/2025. Điều này giúp nhiều người bớt e ngại khi sử dụng các khoản vay thế chấp để mua bất động sản.

Với nhiều người Hàn Quốc ở độ tuổi 30, việc đầu tư bất động sản giờ đây không còn đơn thuần là một quyết định tài chính mà đã trở thành một phần trong lối sống. Họ sẵn sàng hy sinh thời gian nghỉ ngơi, cắt giảm các buổi gặp gỡ bạn bè, dành nhiều giờ mỗi ngày để đọc tài liệu, phân tích thị trường và trực tiếp đến khảo sát các khu dân cư.

Riêng Shin cho biết mỗi ngày cô dành ít nhất 4 tiếng, thậm chí có thể lên tới 6 tiếng để nghiên cứu thị trường. Buổi sáng trên đường đi làm, cô đọc sách về đầu tư để duy trì động lực. Sau giờ làm, cô ghé thăm những khu chung cư đang quan tâm, quan sát thực tế rồi bổ sung thông tin vào bản ghi chép dài tới 200 trang về các chuyến “imjang” - thuật ngữ chỉ hoạt động trực tiếp đi khảo sát bất động sản tại Hàn Quốc.

Shin cũng dành phần lớn thời gian cuối tuần để đi tìm hiểu thị trường BĐS, đồng thời tham gia các khóa học để cập nhật xu hướng và kết nối với những người cùng độ tuổi có chung mục tiêu sở hữu thêm nhà. Với họ, việc mua căn nhà đầu tiên ở tuổi 30 không còn là đích đến, mà chỉ là bước khởi đầu cho một kế hoạch tài chính dài hạn.

(Nguồn: Daum)